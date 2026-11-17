Il Tribunale di Milano ha ordinato il commissariamento di Revolut per la durata di un anno, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura che ha documentato l’occultamento di capitali per 76,5 milioni di euro. La vicenda, che vede la fintech britannica coinvolta in un caso di revolut commissariata riciclaggio con aggravante mafiosa, segna uno dei provvedimenti più gravi mai adottati in Italia nei confronti di un operatore di pagamenti digitali.

Cosa significa il commissariamento e perché è così grave

Il commissariamento è una misura straordinaria: il tribunale nomina un commissario esterno che subentra nella gestione dell’azienda, sottraendola temporaneamente al controllo dei suoi organi ordinari. Non si tratta di una semplice sanzione pecuniaria, ma di un intervento che incide direttamente sulla governance della società.

Nel caso di Revolut, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la misura fosse necessaria in relazione all’accusa di riciclaggio aggravato da finalità mafiose. L’aggravante mafiosa è un elemento che, nel diritto italiano, inasprisce significativamente il quadro sanzionatorio e segnala che l’inchiesta non riguarda semplici irregolarità amministrative, ma connessioni con organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il commissariamento ha durata di un anno. Durante questo periodo, le attività di Revolut in Italia restano formalmente operative, ma sotto la supervisione del commissario nominato dal tribunale. Per i clienti italiani, la situazione merita attenzione: è opportuno seguire gli sviluppi ufficiali e verificare l’accesso ai propri fondi attraverso i canali istituzionali.

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I 76,5 milioni e il ruolo di Gdf e Procura

Al centro dell’inchiesta c’è l’occultamento di capitali per 76,5 milioni di euro. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza in coordinamento con la Procura, ha ricostruito un sistema di movimentazione di denaro che, secondo l’accusa, avrebbe consentito di mascherare l’origine illecita di queste somme sfruttando la piattaforma digitale di Revolut.

Le fintech, per la loro natura di operatori prevalentemente digitali, presentano caratteristiche che le rendono potenzialmente vulnerabili a utilizzi illeciti: onboarding rapido, operatività transfrontaliera, transazioni istantanee. Non è un caso che le autorità di vigilanza europee abbiano da tempo messo sotto pressione questi operatori sul fronte della prevenzione del riciclaggio. Il caso italiano si inserisce in un contesto di crescente attenzione regolatoria che coinvolge l’intero settore.

La Guardia di Finanza ha competenze specifiche in materia di crimini finanziari e collabora strutturalmente con le procure nelle inchieste su riciclaggio e reati economici. La combinazione tra l’aggravante mafiosa e l’entità delle somme occultate spiega la scelta di uno strumento così incisivo come il commissariamento, anziché limitarsi a misure cautelari di tipo patrimoniale.

Un quadro regolatorio già sotto pressione

Immagine generata con AI

Il commissariamento milanese non arriva in un momento di tranquillità per Revolut. Già in precedenza, la Banca di Lituania — il principale regolatore bancario europeo di riferimento per Revolut, che in quel paese detiene la sua licenza bancaria — aveva inflitto alla società una multa da 3,5 milioni di euro per carenze nei processi di prevenzione del riciclaggio, descritta come la sanzione più elevata di questo tipo mai comminata dall’autorità lituana.

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Sul fronte italiano, anche l’AGCM — l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — aveva già sanzionato Revolut con una multa superiore a 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Un quadro che, sommato al commissariamento, delinea una pressione regolatoria su più fronti e in più paesi.

A questo si aggiunge un incidente di sicurezza distinto: tra marzo e settembre 2026, circa 680 clienti di Revolut hanno subito la compromissione di dati personali sensibili — passaporti, selfie e cronologie complete delle transazioni — in una violazione che le autorità competenti stanno esaminando separatamente rispetto all’inchiesta sul riciclaggio.

Cosa cambia per chi usa Revolut in Italia

Per i milioni di utenti italiani che utilizzano Revolut come conto principale o secondario, la domanda concreta è: cosa succede adesso? Il commissariamento non equivale automaticamente a un blocco dei servizi. Tuttavia, la situazione impone alcune considerazioni pratiche.

Fondi depositati: è opportuno verificare le tutele applicabili in caso di insolvenza, considerando che Revolut opera con licenza bancaria lituana e i depositi potrebbero rientrare nel sistema di garanzia dei depositi europeo fino a 100.000 euro per depositante.

è opportuno verificare le tutele applicabili in caso di insolvenza, considerando che Revolut opera con licenza bancaria lituana e i depositi potrebbero rientrare nel sistema di garanzia dei depositi europeo fino a 100.000 euro per depositante. Operatività quotidiana: nelle fasi iniziali del commissariamento, i servizi tendono a continuare sotto supervisione, ma eventuali restrizioni imposte dal commissario potrebbero limitare alcune funzionalità.

nelle fasi iniziali del commissariamento, i servizi tendono a continuare sotto supervisione, ma eventuali restrizioni imposte dal commissario potrebbero limitare alcune funzionalità. Aggiornamenti ufficiali: è preferibile seguire le comunicazioni dirette di Revolut e le eventuali indicazioni della Banca d’Italia, che esercita funzioni di vigilanza sul mercato dei pagamenti in Italia.

Il caso Revolut pone una questione più ampia che riguarda l’intero ecosistema fintech: la velocità di crescita di questi operatori ha spesso superato la capacità di costruire presidi interni adeguati contro i crimini finanziari. Le autorità italiane ed europee stanno chiaramente comunicando che questa fase di tolleranza è finita. Il commissariamento ordinato dal Tribunale di Milano — con l’aggravante mafiosa e 76,5 milioni di euro al centro dell’accusa — rappresenta il segnale più forte in questa direzione che sia arrivato finora in Italia, e difficilmente resterà un caso isolato nel panorama della vigilanza sulle piattaforme digitali di pagamento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.