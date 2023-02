Lillà Pedrosi ha soltanto sei anni, eppure ha già conquistato un premio da record che le fa onore. La Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, l’ha premiata come lettrice più attiva: in un anno ha divorato ben 80 libri.

Rimini: Lillà Pedrosi e il record di libri letti

Nel comune di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, la Biblioteca Don Milani vanta una lettrice da record. Stiamo parlando della piccola Lillà Pedrosi che, a soli sei anni, è stata premiata per aver letto ben 80 libri in un anno. La bambina ha ereditato la passione per la lettura da suo nonno, fondatore di una casa editrice che attualmente gestisce suo papà. Già vincitrice del premio nel 2021, quando aveva soltanto quattro anni, nel 2022 è stata seguita da Kevin Del Vecchio, 11 anni e 51 libri letti, e dalla sua coetanea Sofia Angelini che ne ha divorati 48.

“Il primato di Lillà è da condividere con la mamma e i nonni, che la portano in biblioteca e la aiutano a leggere. Va dato grande merito alla famiglia, la passione nasce in casa con il padre che gestisce una casa editrice fondata dal nonno. Si tratta di un bellissimo segnale: finché esisteranno bambini che leggono, il libro non morirà mai“, ha dichiarato Lisetta Bernardi, direttrice della biblioteca.

Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio: quali sono i libri più letti del 2022?

Non c’è solo Lillà Pedrosi, la biblioteca in provincia di Rimini è davvero molto frequentata. Stando alla classifica che stila ogni anno la Don Milani di Villa Verucchio, nel 2022 ci sono stati quasi 12mila utenti fisici in 268 giorni, per un totale di 7135 libri presi in prestito su un catalogo di oltre 27mila volumi. I titoli più amati dagli adulti sono stati Cambiare l’acqua ai fiori di Valerie Perrin e Luce della notte di Ilaria Tuti, mentre i bambini hanno continuato a preferire Harry Potter.

