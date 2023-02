E’ stato presentato il primo Angels for Women Forum by Axa, presso il PalAxa di Milano, con un incontro importante che ha posto l’attenzione sul primo network di business angel al femminile a livello nazionale. E’ stato fondato nel 2018 da Axa Italia e Impact Hub Società Benefit. Il punto principale è l’imprenditoria femminile in Italia e il sostegno a imprese e startup innovative con un alto potenziale di crescita.

I dati sull’imprenditoria femminile in Italia

L’incontro è stato aperto da Giacomo Gigantiello, amministratore delegato del gruppo assicurativo Axa Italia, con la presenza di Stefania Quaini, managing director di Angels for Women. Durante l’evento sono stati analizzati i dati attuali sull’imprenditoria femminile. In Italia solo un’attività imprenditoriale su sei è guidata da una donna e addirittura la presenza femminile nelle startup è ancora più bassa rispetto alle aziende. Le startup innovative a prevalenza femminile sono solo il 13,4% del totale a fronte del 20,6% osservato. E ancora, in Italia quasi quattro donne su dieci non hanno un reddito personale. Se ci si sposta al Sud e nelle isole la situazione è addirittura più allarmante: quasi una donna su due, ovvero il 42%, dipende dal marito o dal compagno.

Infine, secondo uno studio di Boston Consulting, le aziende con donne fondatrici hanno un entrata di 2,5 volte maggiore per ogni dollaro investito rispetto a quelle guidate da uomini. Si parla, dunque, di un ritorno sull’investimento superiore del 35% e il doppio delle entrate a parità di investimento delle aziende a guida maschile.

donna lavoro computer

L’obiettivo di Axa Italia per le donne

L’evidenza dei dati non corrisponde però al talento e all’impegno femminile. Infatti i risultati di 1 milione e 340mila imprese guidate da donne, secondo l’ultimo Rapporto sull’imprenditoria femminile in Italia realizzato da Unioncamere nel 2021, mostrano l’ottima gestione aziendale. Quello che emerge, dunque, è un enorme capitale umano che non riesce ad esprimersi perché non ha lo spazio che merita. Proprio il network di Axa Italia si pone l’obiettivo di aiutare l’empowerment femminile attraverso la valorizzazione del talento delle donne nel mondo del lavoro creando una sinergia e un dialogo tra tutti gli attori coinvolti. Durante l’incontro sono stati raccontati diversi esempi positivi di startup femminili e casi imprenditoriali di successo.

Le iniziative di Angels for Women

Tante le iniziative di Angels for Women fatte dal 2018 ad oggi. Sono stati realizzati investimenti in 9 startup per un totale di circa 610mila euro. Il network, inoltre, è in costante ampliamento e oggi conta 75 business angel. L’interesse verso il network non fa che crescere: solo lo scorso ottobre sono state registrate ben 44 candidature. Nonostante un dislivello ancora importante nelle diseguaglianze di genere il gruppo assicurativo porta avanti un impegno importante. Tanto da attestarsi tra i principali punti di riferimento per gli investimenti in imprese e startup femminili. Come ha spiegato Giacomo Gigantiello per superare la diseguaglianza di genere sul lavoro serve la collaborazione di tutti. Dalle imprese alle istituzioni, dai fondi di investimento alle assicurazioni e alla società civile nella sua interezza.

