Il debutto del raffinato ristorante Horto avverrà nei primi mesi del 2022. L’insegna nascerà dalla collaborazione fra il progetto milanese The Medelan e la holding Mo-Food dello chef stellato Norbert Niederkofler e di Paolo Ferretti. La prestigiosa location è quella di Palazzo Broggi, ex sede del Credito Italiano, complesso modernissimo nel pieno centro di Milano, nella storica Piazza Cordusio.

Horto, il ristorante milanese del cuoco tristellato Niederkofler

L’accordo tra i vari partner è stato ufficialmente siglato. I prossimi mesi saranno dedicati allo studio e a progettare ogni minimo dettaglio. Questa straordinaria avventura che ha per protagonista il celebre chef altoatesino ha un obiettivo principale: far conoscere al pubblico una cucina rispettosa del territorio e le cui materie prime provengono da produzioni locali e di qualità.

L’azienda Mo-Food sarà responsabile della direzione economica e strategica del locale. La proposta gastronomica sarà curata, invece, da un eccezionale team di giovani cuochi, che lavorerà sotto la guida d’eccezione di Norbert Niederkofler.

Il ristorante sarà costruito sul suggestivo rooftop del The Medelan, in piena Piazza Cordusio. Il Medelan (dall’antico nome celtico del capoluogo lombardo) è un ambizioso progetto edilizio che punta a riqualificare l’ex palazzo del Credito Italiano. Per il complesso immobiliare, che consta di tre palazzi collegati fra loro, sono stati investiti 100 milioni di euro.

Chi è lo chef Norbert Niederkofler?

Norbert Niederkofler è nato in provincia di Bolzano nel 1961. Cresciuto nell’hotel di proprietà della sua famiglia, ha coltivato la propria passione culinaria sin dalla tenera età. Ha compiuto i suoi studi viaggiando in varie parti del mondo, dalla Germania a New York, e seguendo il lavoro di maestri internazionali del calibro di Witzigmann o Bouley.

Attualmente gestisce l’esclusivo ristorante St. Hubertus, tappa irrinunciabile per gli intenditori del settore. Il ristorante si trova all’interno dell’elegante albergo a 5 stelle Rosa Alpina, nel cuore dell’Alto Adige. La ricerca culinaria di Niederkofler, equilibrio perfetto fra tradizioni di montagna e genio innovativo, gli ha fatto ottenere il massimo punteggio nell’autorevole Guida Michelin.