In commercio al giorno d’oggi esiste una grandissima offerta di prodotti per celiaci, di ogni tipo e adatti per ogni palato. Ma lo scegliere spesso non è facile, soprattutto per chi non è ancora pratico di questa tipologia di alimenti.

Vediamo in questo articolo quale sia la proposta di alimenti senza glutine, come sono preparati ma soprattutto dove acquistarli online ad un prezzo vantaggioso.

Che cos’è la celiachia?

Prima di entrare nel vivo delle diverse linee di prodotti senza glutine, è giusto introdurre brevemente il termine celiachia e di spiegare la cause di questa malattia infiammatoria.

La celiachia è l’intolleranza al glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo, nella segale e nel kamut. Nei soggetti predisposti geneticamente l’assunzione, anche di una piccola quantità di glutine, causa una reazione immunitaria anomala nell’intestino tenue, e più specificamente nel duodeno provocando diversi disturbi, più o meno gravi a seconda dei casi.

Ma quindi se sono celiaco non potrò più mangiare con gusto? Assolutamente no!

Il dover rinunciare all’assunzione di glutine non significa dire addio al piacere della tavola: una dieta gluten free offre tantissime valide alternative, gustose e nutrienti al tempo stesso. Scopriamole insieme…provare per credere!

Dove acquistare i prodotti senza glutine

Sul mercato esiste una grande quantità di articoli preparati per le persone celiache. Ma dove li possiamo acquistare? Oltre ai supermercati e ai negozi specializzati, oggi è possibile anche acquistarli comodamente sul web e, visti i tempi che corrono, è davvero una grande comodità!

Pasta senza glutine

Da buoni italiani è davvero difficile rinunciare al sapore e al gusto di un buon piatto di pasta, qualsiasi sia il suo condimento. Per fortuna, nel corso degli anni le aziende produttrici di pasta gluten free hanno compiuto dei grandissimi passi in avanti, riuscendo a coniugare l’assenza del glutine con un sapore davvero buono capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Questa tipologia di pasta viene prodotta generalmente con farine bianche e farine integrali, di mais, di cerali o di riso, oppure vengono formulate grazie ad un mix di farine, in modo da dare la consistenza della pasta “normale”. Ovviamente non è prevista la semola di grano duro, che invece contiene il glutine.

Qualsiasi sia il prodotto che acquisteremo dovremo dare molta importanza alla cottura e ai suoi tempi, in modo da preservarne tutto il sapore.

Su Celiacasa è disponibile un’ampia scelta assortimento di ogni tipo di pasta senza glutine: pasta corta tra cui penne, farfalle, rigatoni oppure pasta lunga come spaghetti o tagliatelle. Ma non solo, è possibile acquistare anche la pasta sfoglia, cous cous e gnocchi di patate.

Biscotti e crackers gluten free

La colazione è il pasto più importante della giornata e quindi guai a sottovalutarlo anche in una dieta gluten free! Entriamo quindi nel mondo del dolce, al quale molti di noi non saprebbero mai rinunciare. Come già spiegato precedentemente essere celiaci non vuol dire abbandonare il gusto, e lo stesso vale anche per i dolci. Infatti i prodotti per la colazionesono davvero sfiziosi, e permettono il giusto apporto dell’energia che ci servirà nel corso della giornata! In questa farmacia online potrai scegliere su biscotti e crackers senza glutine, dolci e merendine. Noi abbiamo apprezzato anche gli snack spezzafame, indispensabili quando la fame bussa al nostro stomaco oppure vogliamo concederci un momento di pausa nel corso della giornata di lavoro.

Farine e preparati per celiaci

Come ultimo consiglio infine, ci rivolgiamo a tutte quelle persone che amano cucinare, impastare e divertirsi nel creare ricette sempre nuove e sfiziose. E’ possibile acquistare delle farine speciali che non contengono glutine. Questo modo è consigliato anche per avvicinare i più piccoli a prendere confidenza con questa alimentazione e le sue caratteristiche.

Ne esistono davvero di tanti tipi e per tutti i gusti. Su Celiacasa potete sbizzarrivi nello sperimentare tutte le farine e i preparati per i dolci: starà a voi decretare la più buona o il mix vincente! Noi possiamo indicarvi due tra le più utilizzate e amate: al primo posto la farina di mais (utilizzata solitamente per la polenta). Ha un sapore deciso ma allo stesso tempo dolce, garantisce la giusta friabilità all’impasto e può essere utilizzata assieme ad altri tipi di farine. Anche la farina di riso è molto apprezzata, e la si può trovare o bianca o integrale: è molto versatile e può essere la base di ogni tipo di piatto, dalla pizza fino alle torte.