Un robot spinale è stato usato per la prima volta all’Ospedale del Mare di Napoli per operare un paziente alla spina dorsale. Grazie al primo intervento di chirurgia robotica vertebrale realizzato con successo dall’equipe coordinata dai medici Giuseppe Catapano e Ciro Fittipaldi, un uomo è tornato a camminare senza il dolore che per sei anni gli ha impedito la normale deambulazione.

Come funziona il robot spinale usato a Napoli

I due chirurghi hanno usato un’IA che si interfaccia con l’O-Arm (il sistema di imaging chirurgico capace di acquisire immagini a 360° rielaborandole in 3D) e con il neuro-navigatore, un dispositivo di ultima generazione che funziona come un GPS e permette di conoscere con precisione la posizione della patologia da trattare.

L’operazione è durata poco più di tre ore e l’apparato tecnologico sperimentato ha permesso di azzerare il rischio di imprevisti. Il paziente, che fino ad allora era stato curato con trattamenti conservativi, ha ritrovato la sua indipendenza e libertà di movimento. Dimesso a 48 ore dall’intervento, adesso potrà condurre una vita del tutto normale.

La chirurgia robotica vertebrale in azione a Napoli

Catapano e Fittipaldi, direttori della U.O.C. di Neurochirurgia e della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, spiegano che i vantaggi di una tecnologia così avanzata e sofisticata nel campo della chirurgia vertebrale sono innumerevoli.

“Prima di tutto, consente di effettuare un meticoloso planning preoperatorio – chiariscono i due –, durante il quale vengono valutate tutte le possibili variabili dell’intervento. In questo modo è possibile arrivare al piano chirurgico definitivo senza dover affrontare imprevisti dell’ultimo momento a intervento in corso”.

In aggiunta, l’uso del robot combinato con l’O-Arm e il neuro-navigatore consente di ridurre la durata dell’intervento e di utilizzare approcci chirurgici meno invasivi con significativi benefici sulla degenza postoperatoria e sul dolore post-chirurgico.

Robot spinale, Napoli all’avanguardia

I medici che hanno operato con Catapano e Fittipaldi sono i neurochirurghi Giuseppe Di Nuzzo e Roberto Granata e l’anestesista Daniele Sorrentino. Con loro in equipe, gli infermieri Antonio Sommese, Dario D’Andrea ed Ersilia Sorrentino e il tecnico di radiologia Gianluca Ilardo. La squadra ha completato un lungo periodo di formazione, culminato con un corso intensivo in Belgio, prima di procedere.

“Anno dopo anno l’Ospedale del Mare continua a crescere e ad arricchirsi con tecnologie e professionalità all’avanguardia – dichiara in una nota Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 –. L’obiettivo è quello di fare in modo che ogni presidio della nostra Asl abbia delle eccellenze e che nel complesso l’offerta assistenziale sia sempre più efficace e completa”.

