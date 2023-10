Nel turismo vinicolo la Toscana non ha rivali. Lo conferma la classifica stilata da Airbnb, che ha analizzato le prenotazioni per i soggiorni di enoturismo e ha elencato tutte quelle mete dove gli appassionati desiderano andare in vacanza per visitare i luoghi di produzione. Stando ai dati riportati dal sito di prenotazioni online più usato al mondo, la Toscana piazza San Gimignano, Montepulciano e Greve in Chianti ai primi tre posti.

Turismo vinicolo, Toscana prima meta al mondo

Nella categoria Vigneti di Airbnb c’è un’offerta di oltre 160.000 alloggi in tutto il mondo. Soltanto in Italia si contano 11.500 alloggi e 500.000 turisti in vendemmia in circa un anno, la maggior parte appunto tra San Gimignano, Montepulciano e Greve in Chianti. Il Belpaese è premiato anche per i suoi costi: in media si spende sui 170 euro a notte per una casa nei pressi di un vigneto.

L’esperienza di degustazione delle produzioni vinicole locali coinvolge soprattutto le coppie e le famiglie, pari al 65% del totale dei viaggi. I comuni della Valdichiana Senese e Montepulciano, patria del vino Nobile, strappano numeri da record, contando una media di circa 2 milioni di presenze turistiche all’anno.

La Toscana batte tutti nell’enoturismo

Nel luoghi toscani del vino l’enoturismo si è attrezzato con più di 200 attività commerciali tra enoteche, bar e ristoranti. Dal 2022 è attivo il progetto #PortamiConTe, che consiglia ai proprietari di cani e ai dog sitter di professione di raccogliere i cibi e le bevande non consumate sul posto e contrastare lo spreco alimentare usando doggy e wine bag realizzate con materiale riciclato e a sua volta ancora riciclabile.

Montepulciano e Valdichiana puntano sempre di più sulla sostenibilità. Tutti i comuni della zona aspirano ad un ecosistema culturale che, come chiarisce il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, “mettendo insieme beni materiali e valori condivisi, crea i presupposti per crescere, per tutelare il proprio patrimonio collettivo, valorizzarlo e creare condizioni di benessere per tutti”.

Montepulciano e la Toscana regine dell’enoturismo

Andrea Rossi, il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, spiega che associazioni di categoria e amministrazioni locali non sono stupidi dai dati della classifica di Airbnb. Il ranking “conferma quelle che sono le proiezioni di una stagione che è stata più che positiva dal punto di vista di presenze con un turismo sempre più attento al rispetto del territorio e in cerca di quelle che sono le originalità che offriamo, tra cui naturalmente cantine uniche al mondo”.

Dopo San Gimignano, Montepulciano e Greve in Chianti, la Top 10 del turismo tra i vigneti secondo Airbnb è completata da Bardolino, Pantelleria, Vietri sul Mare, Bosa, Orvieto e Lazise.

