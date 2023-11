Anche Samsung si lancia nella corsa all’intelligenza artificiale. Il colosso sudcoreano è pronto a lanciare Samsung AI, il programma che porta l’IA generativa nei telefoni: la novità dovrebbe debuttare all’inizio del 2024 ed essere disponibile sugli smartphone della gamma Galaxy. L’innovazione si concentra soprattutto sul programma AI Live Translate Call, un traduttore simultaneo di audio e di testo che fa da interpretare di telefonate e messaggi in tempo reale.

Samsung AI: arriva Live Translate Call

AI Live Translate Call si rivolge a chi deve effettuare chiamate o inviare testi in una lingua diversa dalla propria. La traduzione apparirà in tempo reale mentre si parla, in modo da fornire all’utenteun traduttore personale facile, immediato e a portata di mano, ogni volta che se ne ha bisogno.

Resta il dubbio sulla lingua. Durante l’annuncio del modello LLM Samsung Gauss, la casa sudcoreana ha spiegato che la sua piattaforma di IA supporta coreano, inglese, francese, spagnolo, cinese e giapponese. Non c’è quindi l’italiano e nemmeno il tedesco.

L’IA di Samsung destinata a sorprendere?

L’IA di Samsung sarà presente sia su dispositivo che su cloud. Il brand asiatico, inoltre, sta chiudendo numerose parnership con diverse importanti aziende del settore per implementare ulteriori novità che caratterizzeranno i Galaxy del futuro.

Il primo esperimento sarà con il Galaxy S24 Ultra, al cui interno l’IA sarà presente in modo trasversale. L’algoritmo analizzerà il comportamento del proprietario dello smartphone e fornirà risposte e informazioni a seconda del momento, come il tragitto da compiere, il meteo e il traffico.

Samsung, intelligenza artificiale e non solo

“La tecnologia mobile ha un incredibile potere nel facilitare connessioni, produttività, creatività e molto altro per le persone in tutto il mondo – spiega Wonjoon Choi, responsabile dello sviluppo dei dispositivi mobili di punta e delle tecnologie 5G di Samsung –. Galaxy AI è la nostra offerta di intelligenza artificiale più completa fino ad oggi e cambierà per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri smartphone”.

Proprio in queste settimane, Samsung ha presentato altre collaborazioni importanti per il futuro come quelle con Buddyfit, l’app che unisce fitness, yoga e alimentazione, e con Google per IAMF (Immersive Audio Model and Formats), un nuovo formato per l’audio 3D alternativo al Dolby Atmos ma open source, senza costi di licenza. IAMF permetterà di usare gli speaker del televisore insieme a sistemi di altoparlanti esterni per formare un unico sistema audio.

