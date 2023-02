Il legame tra il mondo della musica e gli NFT è sempre più saldo e nel 2023 i non-fungible token sbarcano anche al Festival di Sanremo. I gettoni non fungibili saranno presenti all’Ariston grazie alla collaborazione tra Casa Sanremo (l’area ospitalità della kermesse) e Onlymusix, il marketplace specializzato in NFT musicali. La piattaforma di Onlytech Industries è technical partner di Casa Sanremo e si inserirà all’interno di Invest, la settimana all’insegna dell’educazione finanziaria e della blockchain realizzata con Banca Ifis.

Sanremo 2023, NFT affidati a Onlymusix

Durante i cinque giorni del Festival, dal 7 all’11 febbraio, nello spazio di Casa Sanremo (la Sala De Scalzi al Cinema Centrale) si terranno una serie di incontri e conferenze dove gli specialisti di Onlymusix aggiorneranno il settore delle nuove possibilità di investimento legate all’arte digitale. Tra gli oltre 40 interventi su corretta gestione del patrimonio e aspetti fiscali del music business, criptovalute e blockchain, ampio spazio sarà dato ai metaversi e agli NFT.

Onlymusix permette agli artisti e alle etichette discografiche di creare gratuitamente contenuti esclusivi per i fan (ad esempio, la co-proprietà dei diritti di un brano o il master di un album) sotto forma di non-fungible token e agli utenti di comprarli, venderli e scambiarli sul marketplace. A Gabriele Del Mese di Moneyviz e Silvio Luchetti è affidata la moderazione dei talk legati all’universo della blockchain durante la settimana.

Gli NFT sbarcano a Sanremo

Non solo Onlymusix: Casa Sanremo ha messo in piedi diverse partnership con le più importanti startup in ambito blockchain. Negli spazi della Sala De Scalzi ci saranno la cash flow dashboard Dashero, il blockchain system management Bcode e il gestore di smart contracts Uniscrow. Ad Onlymusix sono affidati tre incontri, due panel pubblici e una tavola rotonda privata su invito per gli specialisti del settore. Gli interventi saranno disponibili gratuitamente in streaming sui siti di Casa Sanremo e Casa Sanremo Invest.

“Siamo dentro una piccola grande rivoluzione – spiega Antonino Abbate, fondatore e amministratore delegato di Onlytech Industries – e portarla al Festival di Sanremo è un orgoglio. Possiamo aiutare gli artisti ad esprimere ancora più compiutamente la loro creatività stringendo sempre più i rapporti con i loro fan e esplorando nuove forme di remunerazione”.

Onlymusix: come funziona l’NFT marketplace

L’obiettivo di Onlymusix, messo a punto dalla software house The I, è quello di creare un ecosistema della musica italiana che dalla sinergia tra artisti, tecnici, manager, discografici e consumatori possa portare valore e massimizzare i profitti per tutti i componenti del settore. Lanciata nel febbraio del 2022, la piattaforma punta a diventare il nome di riferimento in ambito blockchain e Web3 in Italia.

Per utilizzare Onlymusix, basta andare sul sito ufficiale del marketplace. La piattaforma è aperta e gratuita per musicisti di qualsiasi livello, previa verifica di Onlymusix. Gli utenti, invece, possono cominciare ad acquistare o vendere NFT creando un account sul portale (le opzioni sono fan, artista o etichetta) e procedendo al login. A quel punto il sistema genera un wallet MetaMask contenente dei MATIC, la crypto con cui si potranno acquistati gli NFT. La piattaforma utilizza la blockchain Polygon basata su Ethereum con gas fee a basso impatto ambientale.

