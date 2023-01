Svizzera: opportunità di lavorare come braccianti per diverse aziende agricole. Come inoltrare la candidatura.

In Svizzera si cercano braccianti, ai quali viene garantito uno stipendio che può arrivare fino a 3.600 euro mensili. Opportunità di lavoro offerte da diverse aziende agricole che hanno bisogno di persone che si occupino della raccolta nei campi. Ecco come candidarsi per queste posizioni aperte.

Svizzera, offerte di lavoro per braccianti: i dettagli

La figura del bracciante è molto richiesta in Svizzera. Diverse aziende agricole, infatti, mettono a disposizione diverse opportunità lavorative per tutti coloro che hanno bisogno di un’occupazione e hanno la volontà di lavorare nei campi per la raccolta.

Raccolta nei campi

Diversi gli annunci presenti nel settore dell’agricoltura, che offrono anche un buono stipendio che si aggira intorno ai 120 franchi al giorno, ossia 119 euro al giorno, all’incirca, considerando il cambio attuale. Inoltre, diverse aziende mettono a disposizione del bracciante anche vitto e alloggio

Un buon compenso, considerando che in Italia tale mansione viene svolta con stipendi molto più bassi e anche senza contratto di lavoro, quindi in nero. Si tratta, certamente, di un lavoro molto faticoso e impegnativo, per il quale, però, è prevista una buona remunerazione e richiesta la conoscenza della lingua francese o tedesca, che funge da titolo preferenziale anche se non determinante.

Come inoltrare la propria candidatura per le posizioni aperte

I siti di lavoro svizzeri principali, che mettono a disposizione opportunità di lavoro come braccianti, sono Zalp.ch, Bergeinsatz.ch e Agriviva.ch, che fungono da principali portali ai quali collegarsi per poter trovare un’occupazione.

Tali siti mettono a disposizione annunci rivolti ad ambo i sessi. Sono poche, infatti, le proposte di lavoro rivolte specificamente solo alle donne o agli uomini.

La candidatura può essere inoltrata secondo le modalità che vengono messe a disposizione dagli specifici siti consultati, allegando le proprie informazioni personali, le esperienze lavorative e il proprio curriculum vitae che sarà inviato alle aziende che cercano lavoratori da impiegare nei campi.

