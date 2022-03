Imparare la lingua dei segni su TikTok. The Sign Dance è il progetto che punta a insegnare a tutti la LIS che è stata riconosciuta, come lingua ufficiale, il 19 maggio 2021. Diffonderla attraverso un social così usato e popolare permette agli utenti di avvicinarsi, giocosamente, a un mondo che conoscono poco, incentivando, nel contempo, l’inclusione.

Lingua dei segni

The Sign Dance, imparare la LIS attraverso TikTok: come funziona

The Sign Dance è il progetto che permette agli utenti che utilizzano TikTok di imparare la LIS, ossia la lingua dei segni che viene utilizzata, di solito, dai non udenti, dai familiari e dagli interpreti, che ammontano – in Italia – a 100 mila persone. In questo modo, il linguaggio dei segni può arrivare a una platea più estesa, che può impararlo e usarlo qualora si presentasse l’occasione. Un post su Instagram del progetto:

I balletti di TikTok – condivisi anche su Instagram – diventano un valido strumento per insegnare alle persone la LIS e aprire loro il mondo della lingua dei segni che – forse – conoscono poco o per nulla. Il progetto è stato avviato nel mese di febbraio 2022.

Gli artisti che appoggiano il progetto di diffusione della LIS

Vari gli artisti del panorama musicale italiano che hanno conosciuto il progetto e lo hanno promosso attraverso i loro canali social, al fine di dare visibilità a un’iniziativa così importante. Tra questi, possiamo citare La Rappresentante di Lista, Biagio Antonacci, i Negramaro.

Oltre a questi artisti, anche altri hanno aderito all’ondata di condivisione di questo interessante progetto: il gruppo dei The Jackal, Tommy Kuti, Normalize Normal Homes. In questo modo, anche i loro fan potranno, a loro volta, condividere i video con le coreografie che insegnano il linguaggio dei segni, al fine di permetterne una massiccia diffusione e far conoscere a tutti una serie di espressioni della lingua italiana – tradotte in LIS – da usare nella vita di tutti i giorni.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO