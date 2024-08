Cominciare la vacanza prima ancora di mettersi in viaggio: è l’esperienza offerta da Tribe Milano Malpensa, l’hotel aperto dalla catena australiana a due passi dall’aeroporto. L’albergo è di quelli di ultima generazione e offre una sistemazione d’eccellenza a prezzi contenuti per partire più rilassati. La strategia è chiara: evitare a vacanziere e vacanzieri la sveglia prestissimo al mattino per prendere il volo e le tante ore in macchina tra traffico e parcheggio.

Tribe Milano Malpensa, hotel vicino aeroporto

Per permettere ai suoi ospiti di partire freschi e riposati, Tribe Milano Malpensa offre camere confortevoli e di design: l’arredamento è essenziale ma elegante, la luce è tutta naturale, i letti sono confortevoli, i bagni completi di tutto, il wi-fi gratuito e veloce. Senza nulla di superfluo, le stanze sono di sei tipi: essential, essential vista cortile interno, essential vista montagna, extra, max e max con area living.

Non mancano i servizi da hotel smart: il social hub (una zona living aperta 24 ore su 24 dove lavorare, giocare, mangiare o semplicemente passare il tempo), un rooftop bar, una terrazza con piscina riscaldata all’ultimo piano e una palestra. Completano l’offerta il servizio di grab & go (per prendere h24 cibo, bevande e accessori utili per il viaggio), la sala riunioni per appuntamenti di lavoro, la Tribe Table (un ristorante ispirato da una tradizionale osteria del Sud Italia) e il Tribe Bar con vini, cocktail, birra e musica non-stop.

In aeroporto senza stress: la soluzione di Tribe Milano Malpensa

L’hotel si trova in via D’Annunzio a Vizzola Ticino, davvero a due passi da Malpensa. È raggiungibile in auto dall’uscita Milano Malpensa Terminal 1, in treno e in autobus scendendo alla fermata Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 (la navetta dell’albergo attende al Gate 5 degli arrivi) e con il trasporto pubblico prendendo il bus per Castelnovate: la fermata è a 750 metri dall’hotel.

Per i suoi soggiorni brevi, Tribe si rivolge soprattutto a una clientela di viaggiatori e business. I prezzi sono piuttosto equi: si viaggia sui 100 euro (o poco più) a notte per la camera essential, ovviamente con variazioni a seconda dei periodi e delle disponibilità. Naturalmente extra, max e max con area living hanno costi maggiori.

Tribe, la catena di alberghi nata in Australia

Nata a Perth nel 2007 su iniziativa dei veterani della hotel industry Mark e Melissa Peters, Tribe conta 17 alberghi in tutto il mondo. Oltre a quelli di Perth in Australia e di Milano Malpensa, ce ne sono a Carcassonne, Le Touquet, Lyon Croix Rousse, Paris Batignolles, Paris Clichy, Paris La Défense e Paris Saint-Ouen in Francia, Baden-Baden in Germania, London Canary Wharf nel Regno Unito, Amsterdam nei Paesi Bassi, Budapest in Ungheria, Riga in Lettonia, Bali Kuta Beach in Indonesia, Phnom Penh in Cambogia e Bangkok in Thailandia. Le prossime aperture sono a Paris Pantin, Düsseldorf e Manchester.

La scelta dell’apertura italiana è ricaduta su Malpensa perché, insieme a Roma Fiumicino, è l’aeroporto principale per traffico passeggeri. Stando ai numeri di Assaeroporti aggiornati a giugno 2024, lo scalo milanese ha 2,5 milioni di passeggeri per un totale di 19mila movimenti. Nel corso del 2024 l’aeroporto ha aperto nuovi collegamenti (in totale 176 destinazioni in 77 Paesi attraverso 77 compagnie), accolto nuove compagnie aree e consolidato la rete di lungo raggio, in particolare verso l’Asia.

