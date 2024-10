Venerdì 25 ottobre parte la stagione 2024-2025 del Truck Tour, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare del progetto Banca del Cuore. Promossa da Istituto Superiore di Sanità, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e Fondazione per il Tuo cuore, l’iniziativa fa tappa in 28 città italiane da ottobre ad aprile per offrire a tutti i cittadini e le cittadine la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo, rapido e gratuito.

Truck Tour, torna la Banca del Cuore

Ideata e coordinata dal professore Michele Massimo Gulizia, la Banca del Cuore è un database che tramite il rilevamento della pressione arteriosa, dei dati socio-sanitari e delle patologie associate vuole tracciare i profili di rischio e prevenire le malattie cardiovascolari. Grazie a centinaia di cardiologi e infermieri impegnati su tutto il territorio nazionale, la flotta dei Jumbo Truck effettua visite che interessano il cuore e i vasi sanguigni.

Al termine dello screening, l’ECG viene caricato in formato pdf sul sito della Banca del Cuore e al paziente viene consegnata la card BancomHeart con cui si più accedere al portale. La carta permette la connessione al proprio storico sanitario relativo al cuore con tutti i dettagli, consultabili ogni volta che si desidera e immediatamente condivisibili con il medico curante o lo specialista. L’obiettivo è contrastare una delle principali cause di morte in Italia: le malattie cardiovascolari causano infatti quasi 250mila decessi all’anno.

La Banca del Cuore è il più grande progetto di prevenzione cardiovascolare in Italia

Lo screening cardiologico del Truck Tour della Banca del Cuore comprende:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di nove parametri metabolici con una sola goccia di sangue: colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo Hdl, rapporto colesterolo hdl/Ldl, colesterolo Ldl, colesterolo non Hdl, glicemia fast, emoglobina glicata e uricemia;

stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

rilascio della card BancomHeart attiva.

In aggiunta, durante la permanenza dei Jumbo Truck nelle singole città, si tengono dibatti e incontri sul tema della prevenzione e delle malattie cardiovascolari con i cittadini e con i medici locali. “La Banca del Cuore rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco e permette, anche, la prevenzione e il controllo del diabete mellito”, spiega Gulizia.

Come prenotare lo screening cardiologico gratis

Le 28 città coinvolte sono nell’ordine: Catania, Vittoria, Trapani, Catanzaro, Potenza, Milano, Matera, Bari, Andria, Salerno, Isernia, Chieti, Gubbio, Roma, Pavia, Trento, San Daniele del Friuli, Udine, Rovigo, Bologna, Pesaro, Siena, Pisa, Nuoro, Savona, Cuneo, Biella e Torino. Il servizio di prenotazione è attivo sul sito ufficiale di Banca del Cuore: basta registrarsi e fare l’accesso con username o codice fiscale e passoword.

Una volta entrati nel sistema, è possibile selezionare la città di interesse e individuare la fascia oraria preferita tra quelle disponibili. Se in app le prenotazioni sono già esaurite, si può comunque accedere allo screening presentandosi direttamente al truck e attendendo il proprio turno, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura

