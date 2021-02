Il bestseller di Jen Sincero aiuta i lettori a smetterla di dubitare di sé stessi e sprona ad iniziare a vivere alla grande: ecco di cosa si tratta.

Se hai sempre sognato di fare un sacco di soldi, questo è il libro che fa per te. Così MyLife, il sito che promuove corsi online di crescita personale e ha portato in Italia i volumi di trainer internazionali come Louise Hay e Eckhart Tolle, promuove Tu 6 un duro che fa soldi, il secondo libro del ciclo You Are a Badass scritto dall’autrice Jen Sincero. Di cosa si tratta?

Che cos’è Tu 6 un duro che fa soldi?

Tu 6 un duro che fa soldi è un classico libro di self-help, un lettura informale con cui superare la sindrome del “non ce la posso fare”. Sincero è una coach motivazionale che fornisce in 13 capitoli una serie di indicazioni pratiche, aneddoti ed esercizi per raggiungere il successo economico.

Il “duro“, nei suoi libri, è l’esatto opposto della vittima: è una persona “sorda” alle critiche, immune ai dubbi e pronta all’azione. “Non c’è un grande mistero in questa roba: se vuoi davvero qualcosa e decidi che la otterrai, ce la farai”, ha raccontato in un’intervista concessa al Guardian.

Il successo economico non è un miraggio con Tu 6 un duro che fa soldi?

Basta con l’autosabataggio: Tu 6 un duro che fa soldi propone al lettore un atteggiamento diverso riguardo al denaro. La massima della scrittrice è: “Amo i soldi perché amo me stesso”.

“Se provi a leggere questo libro e decidi che è soltanto un mucchio di balle – scrive Sincero –, puoi tornare alla tua vita schifosa. Ma forse, se metti da parte l’incredulità, ti rimbocchi le maniche, prendi dei rischi e ti butti, un giorno ti sveglierai e ti renderai conto che stai vivendo il tipo di vita di cui eri geloso”.

Chi è Jen Sincero?

La ricchezza non deve essere uno stigma. Sincero ha 55 anni, è cresciuta nella zona periferica di New York e con il suo stile diretto, ironico e senza troppi fronzoli promuove da tempo il “positive thinking”. La coach ha scoperto questa vocazione quando si è trasferita a Los Angeles, aveva difficoltà ad arrivare alla fine del mese e ha cominciato a seguire i seminari di Gina Devee, la psicologa statunitense specializzata nell’empowerment femminile.

Tu 6 un duro è diventato best seller del New York Times e da allora la scrittrice ha aiutato tantissime persone a trasformare la propria vita, a dare il giusto valore a ciò che si offre con il proprio lavoro. I passi da compiere sono scoprire cosa impedisce di guadagnare e dare una scossa alla creatività, mettere a tacere i sensi di colpa e abbracciare l’idea di abbondanza.

Fare soldi non è un male. Significa semplicemente, secondo Sincero, avere maggiori opportunità, essere liberi e diventare persone realizzate e felici. Lei, nel frattempo, ci è riuscita eccome: ha fatto uscire Badass Habits (inedito in Italia), l’ennesimo volume nel quale consiglia di “coltivare la consapevolezza, i limiti e gli aggiornamenti quotidiani di cui hai bisogno per farli uscire allo scoperto”.