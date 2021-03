5 uova di Pasqua da assaggiare quest’anno per deliziare il palato con prodotti squisitamente artigianali e realizzati in Italia.

Gli italiani non rinunciano alla dolcezza del cioccolato delle uova di Pasqua, nemmeno in tempo di pandemia di Coronavirus. Si tratta di un vero e proprio business che, ogni anno, frutta all’incirca 400 milioni di euro, considerando anche altri prodotti tipicamente legati alla festività, come colombe e agnelli. Solo le uova di cioccolato innescano un giro d’affari stimato a 250 milioni di euro. Tante sono le tipologie di uova pasquali che si possono acquistare quest’anno, arrivando a spendere anche diverse centinaia di euro.

Uova di Pasqua, i prodotti artigianali da scegliere quest’anno

In questa Pasqua 2021, non mancherà, sulle tavole degli italiani, l’uovo di cioccolato. Sul mercato, esistono tante versioni di questo delizioso prodotto artigianale italiano e, come ogni anno, le aziende propongono ai propri fedeli clienti, non solo versioni più accessibili, ma anche alcune decisamente più costose e lussuose.

Majani

Tra le possibili scelte di quest’anno, possiamo annoverare le creazioni di Majani, un’azienda italiana che opera nel settore dal 1796. Questa famiglia ha portato – per prima – il cioccolato solido nel nostro Paese, diventando una vera e propria eccellenza italiana. Per quest’anno, l’azienda propone alla clientela l’uovo realizzato in finissimo cioccolato fondente extra Colombia al 75%, denominato Santa Cruz, acquistabile a 45 euro.

Ecco una foto di una decorazione artigianale di Majani:

Bodrato

Anche la famiglia Bodrato propone la sua versione gourmet del classico uovo pasquale, proponendo una versione gigante, caratterizzata da un decorazione classica, nonché le uova Faber, di dimensioni giganti, che hanno un costo, rispettivamente, di 98 e 105 euro.

Un uovo dell’azienda:

Venchi

Passiamo, poi, alle creazioni pasquali di Venchi. L’azienda quest’anno propone diverse uova pasquali in versione lussuosa, realizzando il Gran Nocciolato, il Gran Mandorlato fondente gourmet, con prezzi che oscillano tra i 55 e i 100 euro: soldi spesi sicuramente bene, considerando che i prodotti di questa azienda, nata nel 1878, sono realizzati con cacao di prima scelta e nocciole piemontesi IGP.

Una foto dal profilo Instagram del brand:

Amedei

Dando uno sguardo alle proposte al cioccolato per la Pasqua 2021, possiamo citare anche quelle di Amedei, un’azienda toscana che, prima di realizzare i propri prodotti, studia attentamente le materie prime che vengono usate, ma non solo: si avvale di cacao proveniente da piantagioni pregiate, localizzate in varie parti del mondo. Quest’anno, Amedei propone uno squisito uovo bianco con pistacchio di Bronte DOP, che costa 45 euro.

Uno scatto dell’uovo:

Pasticceria Martesana

Infine, menzioniamo anche le creazioni proposte dalla Pasticceria Martesana, che propone un cabaret di pasticcini e paste, dai sapori particolari e studiati in maniera scientifica.

L’azienda milanese, quest’anno, propone un uovo di cioccolato fondente extra con riso soffiato, con un costo di 90 euro al chilogrammo. La qualità si paga, d’altronde. Ecco uno scatto dal loro profilo Instagram ufficiale: