Tra il 2 e il 3 luglio, gli appassionati di astronomia possono godere di un raro spettacolo celeste: la congiunzione astrale tra Venere, noto come il “Pianeta dell’Amore”, e l’ammasso stellare delle Pleiadi. Questo fenomeno, visibile ad occhio nudo, si svolge tra il crepuscolo e l’alba e offre un’opportunità unica per osservare il cielo notturno in tutto il suo splendore. La congiunzione, che avviene tra Est e Nord Est, è un evento raro e affascinante che attira l’attenzione di curiosi e astrofili.

Via Lattea

Dettagli della congiunzione: orari e posizionamento nel cielo

La congiunzione astrale tra Venere e le Pleiadi inizia intorno alle 03:15 (ora di Roma) del 3 luglio. Venere apparirà come un faro brillante sull’orizzonte orientale, mentre le Pleiadi, parte della costellazione del Toro, si posizioneranno poco più in alto a sinistra del pianeta. L’evento si conclude poco prima delle 05:30, quando la luce del giorno inizierà a nascondere i protagonisti celesti. Venere, essendo il terzo oggetto più luminoso nel cielo dopo il Sole e la Luna, sarà facilmente riconoscibile, mentre la visibilità delle Pleiadi dipenderà dalla qualità del cielo. In aree urbane, se ne vedrà solo una parte; tuttavia, da zone buie e isolate, saranno visibili molte più stelle.

Osservazione ottimale: strumenti e condizioni ideali

Per apprezzare al meglio il fenomeno, è fondamentale conoscere l’orario dell’alba nella propria località. A Roma, Napoli e Milano, il Sole sorgerà intorno alle 05:40; a Bari poco dopo le 05:20; e a Cagliari verso le 06:00. Sebbene la congiunzione sia visibile a occhio nudo, l’uso di un binocolo o di un piccolo telescopio permetterà di cogliere dettagli più affascinanti, come un numero maggiore di stelle all’interno dell’ammasso M45. La qualità del cielo e l’assenza di inquinamento luminoso sono fattori cruciali per una visione ottimale.

Un evento celeste di rara bellezza e suggestione

Questo spettacolo celeste offre un’opportunità unica per collegarsi con il cosmo e apprezzare la bellezza dell’universo. La congiunzione tra Venere e le Pleiadi non è solo un evento astronomico, ma un’occasione per riflettere sulle meraviglie naturali che ci circondano. Mentre l’Unione Europea discute di importanti questioni ambientali, il cielo notturno ci ricorda l’importanza di preservare il nostro pianeta e di continuare a esplorare il vasto universo. Questa congiunzione è più di un semplice spettacolo: è una celebrazione della nostra curiosità e del desiderio di comprendere meglio il nostro posto nel cosmo.