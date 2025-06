WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, ha introdotto una nuova funzione progettata per incrementare la sicurezza degli utenti: la possibilità di associare un indirizzo e-mail al proprio account. Questa innovazione consente agli utenti di proteggere l’accesso al proprio profilo in caso di smarrimento del telefono o impossibilità di ricevere i codici di verifica via SMS. La funzione, annunciata tramite un messaggio che invita gli utenti a “aggiungere la tua email”, è attualmente disponibile solo sulla versione mobile dell’app.

Questa mossa rappresenta un passo avanti nella lotta contro il phishing e le truffe digitali, grazie anche all’utilizzo di un badge blu che certifica l’ufficialità delle comunicazioni. Il nuovo sistema di verifica potrebbe estendersi anche alla versione web di WhatsApp nei prossimi mesi, aumentando ulteriormente la protezione degli utenti.

Un uomo usa uno smart phone

La nuova funzione di verifica tramite e-mail: come funziona e perché è importante

La nuova funzione di WhatsApp permette agli utenti di associare un indirizzo e-mail al proprio account, offrendo un’opzione aggiuntiva per il recupero dell’accesso in caso di smarrimento del telefono o difficoltà nel ricevere codici di verifica tramite SMS o chiamata. Questa procedura non è automatica né obbligatoria; gli utenti possono scegliere di attivarla inserendo il proprio indirizzo e-mail nelle impostazioni dell’app, precisamente nella sezione “Account”. L’indirizzo e-mail associato sarà visibile solo per motivi di sicurezza e non verrà utilizzato per fini promozionali o condiviso con altri, garantendo così la privacy degli iscritti.

Il ruolo cruciale del badge blu nella lotta contro il phishing

WhatsApp ha comunicato l’introduzione della nuova funzione direttamente agli utenti attraverso un messaggio inviato dal proprio account verificato. L’utilizzo del badge blu, che attesta l’autenticità delle comunicazioni, aiuta gli utenti a distinguere tra notifiche ufficiali e tentativi di phishing. Questa distinzione è fondamentale in un’epoca in cui le truffe digitali sono sempre più sofisticate e subdole. La nuova funzione di verifica tramite e-mail è al momento disponibile solo sulla versione mobile dell’app, ma è previsto che nei prossimi mesi venga estesa anche alla versione web di WhatsApp.

Prospettive future e impatto sulla sicurezza degli utenti

L’introduzione della verifica tramite e-mail su WhatsApp rappresenta un significativo passo avanti nella protezione dell’identità digitale degli utenti. Questa funzione non solo aumenta la sicurezza dell’account, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di phishing e altre forme di truffe online. La disponibilità futura della funzione anche su WhatsApp Web promette di ampliare ulteriormente il livello di protezione offerto agli utenti. Nel complesso, l’implementazione di questa funzione dimostra l’impegno di WhatsApp nel fornire strumenti più sicuri e affidabili per la gestione delle comunicazioni digitali.