Ecco i cambiamenti ai quali gli utenti di WhatsApp andranno incontro se non accetteranno i nuovi termini sulla privacy dell’app, a partire dal 15 maggio.

WhatsApp – app di proprietà di Facebook – ha spiegato cosa succederà all’app se gli utenti non accettano i suoi nuovi termini di servizio. Dopo il 15 maggio, questi si ritroveranno di fronte a “funzionalità limitate” sull’app, fino all’accettazione dei termini aggiornati. WhatsApp prevede di intensificare i suoi sforzi per convincere gli utenti ad accettare i termini, prima utilizzando un “promemoria persistente” che sarà inviato poche settimane dopo il 15 maggio. E poi?

WhatsApp: cosa succede a chi non si accetta i nuovi termini

Dopo il periodo di promemoria persistenti per far accettare alle persone i nuovi termini sulla privacy, gli utenti riscontreranno un blocco di accesso all’elenco delle chat, qualora non si adeguino alle nuove disposizioni. Tuttavia, saranno comunque in grado di rispondere alle chiamate in arrivo e alle videochiamate.

Inoltre, con le notifiche abilitate, gli utenti possono toccarle per rispondere a un messaggio o richiamare mediante chiamata o per avviare una videochiamata persi. In seguito, però, WhatsApp ritirerà la funzionalità per gli utenti che non hanno accettato i termini.

WhatsApp

“Dopo alcune settimane di funzionalità limitate, non sarete in grado di ricevere chiamate o notifiche in arrivo e WhatsApp smetterà di inviare messaggi e chiamate al tuo telefono“, afferma WhatsApp nelle FAQ.

WhatsApp però non cancellerà gli account degli utenti che non accettano l’aggiornamento.

Perché avvengono tali cambiamenti per utilizzare l’app

L’app – a gennaio – ha ritardato l’applicazione dei suoi nuovi termini sulla privacy dopo una protesta pubblica per le condizioni che consentivano a WhatsApp di condividere i dati del profilo utente con Facebook e i suoi clienti.

A febbraio, WhatsApp ha provato di nuovo a spiegare i cambiamenti , quando decine di milioni di utenti dell’app si erano iscritti a servizi di messaggistica rivali, come Signal e Telegram. La mossa per condividere i dati degli utenti di WhatsApp con Facebook ha già incontrato un ostacolo in Germania.

Johannes Caspar, commissario di Amburgo per la protezione dei dati e la libertà di informazione (HmbBfDI), ha emesso un ordine di emergenza che vieta a Facebook Ireland Ltd di elaborare i dati personali da WhatsApp per i propri scopi. Il divieto dura tre mesi e, nel mentre, il regolatore presenta un caso al Comitato europeo per la protezione dei dati per rendere il divieto applicabile in tutta l’UE.

“L’ordine è immediatamente esecutivo“, ha detto in un comunicato il regolatore della privacy. “Non esiste una base legale per l’elaborazione da parte di Facebook per i propri scopi, nonostante l’approvazione dei termini di utilizzo attualmente ottenuti da WhatsApp“, ha affermato il regolatore. “Le disposizioni sul trasferimento dei dati sono sparse a diversi livelli della politica sulla privacy, sono poco chiare e difficili da distinguere nelle loro versioni europee e internazionali“.

Aggiunge, inoltre, che gli utenti non sono in grado di acconsentire liberamente ai nuovi termini a causa del modo in cui WhatsApp impone l’accettazione degli stessi. “L’ordine ha lo scopo di salvaguardare i diritti e le libertà dei milioni di utenti che approvano i termini di utilizzo in tutta la Germania“, ha affermato Caspar.

La posizione di WhatsApp

L’azienda ha dichiarato a ZDNet che l’ordine dell’autorità per la protezione dei dati (DPA) di Amburgo non le impedirà di procedere con i suoi nuovi termini. “L’ordine del DPA di Amburgo contro Facebook si basa su un malinteso fondamentale dello scopo e degli effetti dell’aggiornamento di WhatsApp e quindi non ha basi legittime. Il nostro recente aggiornamento spiega le opzioni che le persone hanno per inviare messaggi a un’azienda su WhatsApp e fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e utilizzare i dati”.

E aggiunge: “Poiché le affermazioni del DPA di Amburgo sono errate, l’ordine non avrà alcun impatto sulla continua implementazione dell’aggiornamento. Rimaniamo pienamente impegnati a fornire comunicazioni sicure e private per tutti“.