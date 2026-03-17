Il ritorno del nucleare nel 2026: perché governi e aziende stanno rivalutando l’energia atomica

L’energia nucleare sta tornando al centro del dibattito energetico globale. Dopo anni in cui molti Paesi avevano ridotto o rallentato i programmi atomici, la crescita della domanda elettrica e gli obiettivi di riduzione delle emissioni stanno spingendo governi e industrie a riconsiderare questa tecnologia.

Il contesto energetico del 2026 è molto diverso rispetto a quello di dieci anni fa. La diffusione delle energie rinnovabili continua ad accelerare, ma il sistema elettrico deve affrontare una nuova sfida: garantire produzione costante e stabile di energia mentre aumentano i consumi legati alla digitalizzazione, ai data center e alla mobilità elettrica.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), la domanda globale di elettricità potrebbe crescere di oltre 20% entro il 2030, un aumento che mette sotto pressione infrastrutture e sistemi energetici.

Perché il nucleare torna nella strategia energetica

Il nucleare possiede una caratteristica che oggi torna ad avere grande peso nelle politiche energetiche: la capacità di produrre grandi quantità di elettricità in modo continuo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Le fonti rinnovabili come eolico e solare stanno aumentando rapidamente la propria quota nel mix energetico mondiale, ma la loro produzione dipende dal vento e dall’irraggiamento solare. Nei momenti in cui queste fonti non producono abbastanza energia, i sistemi elettrici devono poter contare su fonti stabili.

Secondo i dati dell’IEA, il nucleare fornisce oggi circa 10% dell’elettricità mondiale e oltre 25% dell’energia a basse emissioni prodotta nei Paesi avanzati. Questa capacità di generare energia senza emissioni dirette di CO₂ lo rende una tecnologia che molti governi stanno rivalutando nel percorso di decarbonizzazione.

I nuovi progetti nucleari in Europa e nel mondo

In Europa il dibattito è particolarmente acceso. La Francia, che già produce circa 70% della propria elettricità dal nucleare, ha annunciato un programma per costruire nuovi reattori nei prossimi anni.

Anche il Regno Unito sta investendo nella costruzione di nuove centrali e nel potenziamento delle infrastrutture esistenti, mentre Paesi come Polonia e Repubblica Ceca stanno valutando l’introduzione di impianti nucleari per ridurre la dipendenza dal carbone.

Secondo la World Nuclear Association, nel mondo sono attualmente in costruzione oltre 60 nuovi reattori nucleari, con progetti particolarmente rilevanti in Cina, India e Medio Oriente.

La Cina in particolare sta espandendo rapidamente la propria capacità nucleare con l’obiettivo di sostenere la crescita economica mantenendo sotto controllo le emissioni.

Il ruolo crescente dei piccoli reattori modulari

Tra le tecnologie più discusse negli ultimi anni ci sono i SMR, Small Modular Reactors, cioè piccoli reattori modulari progettati per essere costruiti in modo più rapido rispetto alle centrali tradizionali.

Questi impianti hanno dimensioni ridotte e possono essere installati vicino a aree industriali, città o grandi infrastrutture tecnologiche. L’idea è quella di affiancare le fonti rinnovabili con una produzione energetica continua e prevedibile.

Secondo uno studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), i piccoli reattori potrebbero ridurre i costi di costruzione grazie alla produzione modulare dei componenti e alla standardizzazione dei progetti.

Alcune aziende tecnologiche stanno osservando con interesse queste soluzioni perché potrebbero alimentare data center e infrastrutture digitali ad alta intensità energetica.

Una domanda di energia sempre più elevata

La crescita dei data center e dell’intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente il panorama energetico globale.

Secondo analisi pubblicate dal World Economic Forum, le infrastrutture digitali richiedono quantità di elettricità sempre più elevate e alcune regioni stanno già registrando un aumento significativo della domanda legata alle attività di cloud computing.

Alcuni grandi data center consumano energia paragonabile a quella di centinaia di migliaia di abitazioni. Questo rende necessario sviluppare nuove capacità di produzione elettrica che siano allo stesso tempo affidabili, scalabili e a basse emissioni.

I dubbi che continuano a dividere governi e opinione pubblica

Il ritorno del nucleare non cancella però le questioni aperte che da decenni accompagnano questa tecnologia.

Il tema più discusso resta quello della gestione delle scorie radioattive, insieme ai costi di costruzione delle centrali e ai tempi necessari per completare i progetti.

Molti nuovi impianti richiedono oltre dieci anni di lavori prima di entrare in funzione, un orizzonte temporale che spesso entra in tensione con l’urgenza della transizione energetica.

Nonostante queste criticità, il contesto energetico globale continua a evolversi. Tra rinnovabili, batterie, reti intelligenti e nuove tecnologie nucleari, il sistema elettrico dei prossimi decenni sarà probabilmente molto più complesso di quello attuale.