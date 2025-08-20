Trionfo di Bologna agli European Mobility Week Awards: il capoluogo emiliano è stato premiato come città con la migliore mobilità sostenibile d’Europa. Il comune italiano ha battuto in finale Braga in Portogallo e Lipsia in Germania. La cerimonia di premiazione si è tenuta in vista della prossima Settimana europea della mobilità, l’iniziativa che ogni anno, dal 16 al 22 settembre, promuove giornate senza auto, attività educative e informative su infrastrutture e mobilità green.

Bologna ha la migliore mobilità sostenibile d’Europa

La giuria degli European Mobility Week Awards ha premiato Bologna “per aver reso la mobilità sostenibile più accessibile grazie a una straordinaria serie di giornate senza auto durante la Settimana della mobilità, stand informativi e attività didattiche”. Nella motivazione dell’edizione 2024 del riconoscimento, si riconosce che “molte organizzazioni locali, private e guidate dai cittadini, sono state coinvolte in eventi sui piani urbani della mobilità sostenibile e nella trasformazione dello spazio pubblico, il che ha contribuito a promuovere un senso di titolarità da parte della comunità”.

Insieme a Bologna è stata premiata l’associazione ceca Pěšky městem per l’azione per la mobilità. La non-profit ha organizzato una campagna nazionale per promuovere la mobilità attiva coinvolgendo 501 scuole in 338 città ceche. L’iniziativa ha puntato a incoraggiare le famiglie a mandare i propri figli a scuola a piedi, sottolineandone i benefici per la salute e per l’ambiente. Una menzione speciale è infine andata alla città slovena di Solčava per il suo impegno nel trasporto sostenibile, “dimostrando che anche le piccole comunità possono fare la differenza”.

A Bologna la mobilità sostenibile funziona

“I vincitori di quest’anno hanno eccelso nella progettazione di spazi pubblici dinamici e accessibili a tutti, che non sono solo spazi verdi, ma anche vivaci centri di comunità e contatto – ha dichiarato Apostolos Tzitzikostas, il Commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo –. I finalisti hanno dimostrato che le mete turistiche popolari possono anche servire le comunità locali promuovendo il trasporto sostenibile. Congratulazioni a tutti!”.

La vittoria di Bologna si deve soprattutto alla rete di piste ciclabili (la bicipolitana bolognese è la prima in Italia a livello metropolitano, con oltre 1.000 km di percorsi), alla chiusura al traffico di molte strade e all’introduzione delle zone 30 in tutta la città. Durante il primo anno del limite a 30 km/h su buona parte delle sue strade, si sono registrati una diminuzione dell’inquinamento, meno incidenti stradali e meno vittime.

Bologna città 30, premiata per la sua mobilità

Grazie alle zone 30, a Bologna è diminuito il traffico veicolare (-5%) e l’inquinamento da esso derivato (-29%) e sono aumentati del 10% gli spostamenti in bicicletta. La misura ha anche favorito il bike sharing e il car sharing, che nel corso del 2024 sono cresciuti rispettivamente del 69% e del 44%. A beneficiare dei limiti è stato pure il servizio ferroviario metropolitano nell’aera urbana, in crescita del 31%.

Lo European Mobility Week Award è stato ritirato a Bruxelles nella sede della Commissione europea dagli assessori comunali Michele Campaniello e Anna Lisa Boni. “Ricevere questo premio e il sostegno della Commissione europea è incredibilmente significativo per noi – hanno detto i due assessori – e rafforza il nostro impegno nel promuovere una mobilità urbana sostenibile e continuare a implementare misure efficaci per restituire spazio pubblico alle persone”.