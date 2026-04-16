In aumento il fenomeno del “phubbing”: se lo fai al ristorante rischi grosso, lo odiano

Il nuovo “tic” dei clienti che manda in tilt la sala

Negli ultimi mesi si è diffusa una tendenza sempre più evidente: fotografare ogni piatto prima ancora di assaggiarlo.

Secondo quanto raccontano diversi addetti ai lavori, non si tratta più di qualche scatto occasionale. Il fenomeno è diventato sistematico, quasi rituale, e sta modificando i tempi del servizio. Il piatto arriva, ma non viene toccato: resta fermo mentre il cliente cerca l’angolazione perfetta. Il problema non è la foto in sé. È tutto quello che comporta.

Perché questo comportamento irrita chi lavora

Dietro le quinte della ristorazione, ogni gesto ha un peso preciso. I camerieri si muovono seguendo ritmi serrati, con percorsi calcolati tra i tavoli. Quando un cliente blocca il servizio per qualche minuto in più, l’effetto si amplifica su tutta la sala.

Chi lavora in questo settore spiega che il piatto caldo che si raffredda è solo la punta dell’iceberg. Il vero nodo riguarda la gestione dei tempi: un tavolo che rallenta incide su quelli successivi, sulle consegne dalla cucina e persino sull’organizzazione complessiva della serata.

A questo si aggiunge un aspetto meno visibile ma più umano. Il personale si trova spesso a restare in attesa, con il vassoio in mano o fermo accanto al tavolo, mentre il cliente è concentrato sullo smartphone. Una situazione percepita come una forma di disattenzione o mancanza di rispetto, soprattutto quando non c’è nemmeno uno sguardo o un cenno.

Non è un caso che, tra i comportamenti meno apprezzati, rientrino anche quelli che ignorano completamente il lavoro del personale o ne ostacolano i movimenti. Dalla mancata interazione al disordine sul tavolo, sono tutti segnali che trasformano il servizio in un percorso più complicato del previsto .

Il punto più interessante riguarda il cambiamento culturale. Il ristorante non è più solo un luogo dove mangiare, ma anche uno spazio da raccontare. Il piatto diventa contenuto, esperienza da condividere, prova sociale da pubblicare.

Questo ha effetti concreti. Alcuni locali stanno già adattando l’estetica dei piatti per renderli più “fotogenici”. Altri, invece, iniziano a vedere il fenomeno come un limite, soprattutto quando interferisce con la qualità del servizio.

Il paradosso è evidente: si cerca l’esperienza perfetta da condividere, ma si rischia di comprometterla nel momento stesso in cui la si mette in scena.

Una questione di equilibrio

Il punto non è vietare o criticare un’abitudine ormai radicata. Fotografare il cibo è diventato parte della quotidianità, come lo è condividere un momento sui social.

Il vero nodo è trovare una misura. Bastano pochi secondi, un gesto rapido, senza trasformare il tavolo in uno studio fotografico. Anche perché, al di là dell’immagine, resta il contesto: persone che lavorano, tempi da rispettare, altri clienti che aspettano.

In fondo, il ristorante continua a essere un luogo fatto di relazioni prima ancora che di immagini. E forse è proprio lì, tra uno scatto e l’altro, che si gioca la differenza tra un gesto innocuo e uno che cambia – anche solo di poco – l’esperienza di tutti.