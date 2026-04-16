Mutuo casa: come risparmiare senza perdere flessibilità 

Il mutuo casa è un’operazione particolarmente impegnativa dal punto di vista finanziario, sia perché gli importi in gioco sono sempre considerevoli, sia perché si tratta di una spesa che incide sul budget familiare per un periodo molto prolungato. Prima di scegliere una determinata soluzione, quindi, è opportuno valutare diversi aspetti, tra cui l’importo da richiedere, la tipologia di mutuo (tasso fisso o variabile), la durata del finanziamento e la banca a cui rivolgersi.

Un altro fattore da considerare è che il mercato dei mutui non è statico: un mutuo che risulta conveniente oggi potrebbe non esserlo più tra qualche anno.

È quindi importante essere consapevoli che esistono strumenti che permettono un certo risparmio, sia a chi ha già un mutuo sia a chi deve sottoscriverne uno.

Per chi ha già un mutuo: sostituzione, surroga e rinegoziazione

Chi ha già un mutuo può valutare alcuni strumenti che consentono di migliorare le condizioni contrattuali e ridurre l’impatto delle rate. Tra le possibilità a questo riguardo si segnalano la sostituzione, la surroga e la rinegoziazione.

Per quanto il loro scopo sia essenzialmente lo stesso, vale a dire ottenere condizioni economiche più favorevoli, si tratta di tre istituti molto diversi tra loro.

Per maggiori dettagli sulla sostituzione del mutuo e per conoscere le differenze tra rinegoziazione e surroga, si può consultare la guida di Mutui.it, che illustra nel dettaglio le tre soluzioni, consentendo una scelta più consapevole.

I mutui per under 36 e i mutui green

Per chi deve sottoscrivere un nuovo mutuo, esistono soluzioni pensate per categorie specifiche o finalità particolari.

Per esempio, i mutui per under 36 prevedono agevolazioni dedicate ai giovani che hanno intenzione di acquistare la loro prima casa.

Nella pratica, grazie a un fondo gestito dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), si può ottenere una garanzia statale sull’80% del capitale richiesto. Questa agevolazione è stata rinnovata fino al 2027 e, di fatto, consente di ottenere un mutuo casa con un anticipo ridotto o azzerato, proprio grazie alla copertura statale. Tra i requisiti principali si ricordano i seguenti: avere un’età inferiore ai 36 anni al momento della stipula del contratto, avere un ISEE annuo inferiore ai 40.000 euro e non essere proprietari di altri immobili a uso abitativo.

Anche i mutui green sono una soluzione vantaggiosa per favorire l’acquisto di immobili in classe energetica elevata. Si tratta di mutui casa a tasso agevolato, pensati per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di un immobile ad alta efficienza energetica. Sono finanziamenti che rientrano nel piano di sviluppo europeo EeMAP (Energy efficient Mortgages Action Plan).

Attenzione alle condizioni

Indipendentemente dal tipo di mutuo o dallo strumento scelto per risparmiare, è fondamentale valutare con attenzione tutte le condizioni contrattuali: dai costi accessori al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), dalla durata del finanziamento fino a eventuali penali di estinzione anticipata.

Il TAEG in particolare è un parametro che, a parità di altre condizioni, consente di confrontare la convenienza di una proposta rispetto a un’altra. Infatti, a differenza del TAN (Tasso Annuo Nominale), non considera soltanto gli interessi, ma anche tutte le altre spese correlate al finanziamento.

Per risparmiare concretamente è quindi importante combinare diverse soluzioni: scegliere, quando possibile, mutui agevolati come quelli per under 36 o green, valutare opportunamente opzioni come la sostituzione, la rinegoziazione o la surroga e prestare attenzione a tutte le condizioni contrattuali. In questo modo, è possibile ridurre l’impatto delle rate e rendere il finanziamento più sostenibile nel tempo.