E se vi dicessi che la prima casa automatizzata sta per compiere 100 anni? Come funzionava l’incredibile abitazione del ‘futuro’

Oggi parliamo di smart home con dispositivi senza fili, la realtà è che i veri innovatori erano già visionari quasi un secolo fa. E la casa di Moore rappresenta un frammento affascinante di quella visione che oggi, finalmente, sta diventando concreta.

Quando pensiamo alle case intelligenti, la nostra mente corre subito a dispositivi wireless, luci comandate da app, termostati intelligenti e assistenti vocali. Eppure, il concetto di automazione domestica non è una novità degli ultimi anni. Ben prima che il termine “smart home” diventasse parte del nostro vocabolario, un inventore visionario aveva progettato la prima casa automatizzata. Era il 1920 quando W.J. Moore, un pioniere della tecnologia, realizzò una casa a Caro, Michigan, che sorprendentemente anticipava di decenni le caratteristiche delle moderne abitazioni intelligenti.

Una casa “smart” senza wireless: come funzionava l’automazione

La casa di W.J. Moore non si basava su software avanzati o connessioni wireless come quelle di oggi. In effetti, la casa era collegata da cavi, un intreccio di fili nascosti che si diramavano in ogni stanza per connettere ogni dispositivo a un centro di controllo. Questo sistema, pur privo di internet o dispositivi mobili, era la base per una forma di automazione rudimentale ma rivoluzionaria per l’epoca.

Il cuore pulsante della casa era un “hub” centrale, un pannello che gestiva ogni singolo elemento attraverso relè elettrici. Quando un abitante premeva un pulsante, o quando un sensore rilevava un movimento o un altro segnale, i relè attivavano luci, serrature o allarmi. La casa rispondeva agli input come oggi farebbe una moderna smart home, ma con tecnologia completamente hardware.

Una delle caratteristiche più interessanti della casa di Moore era il sistema per aprire porte e portoni, come quello del garage. In quel caso, niente telecomandi o app: Moore aveva progettato un sistema a carrucole, che utilizzava motori elettrici per alzare o abbassare le porte con una semplice pressione di un bottone. Una soluzione semplice ma geniale che, all’epoca, sembrava quasi provenire dal futuro.

La sicurezza e il controllo a distanza

Non solo luci e porte, la casa di Moore aveva anche un sistema di sicurezza rudimentale, basato su contatti elettrici. Le finestre e le porte erano equipaggiate con sensori che rilevavano intrusioni. Quando il circuito veniva interrotto, i relè facevano scattare un allarme luminoso. Un’altra funzionalità interessante era che, grazie alla connessione alla linea telefonica, Moore poteva ricevere una chiamata di allerta in caso di intrusione.

Il sistema non finiva qui. Un pannello di controllo, simile a un indicatore luminoso, permetteva di monitorare lo stato delle pompe dell’acqua e di vedere se alcune porte erano aperte o chiuse. Era un primo esempio di quello che oggi chiameremmo notifiche push, che avvisavano l’utente in tempo reale su eventi specifici.

Oggi, dopo quasi 100 anni, quella casa sembra anticipare le moderne case intelligenti, che sono diventate realtà grazie all’uso del Wi-Fi, dell’intelligenza artificiale e delle applicazioni mobili. Nonostante l’assenza della tecnologia wireless e dei moderni sensori, l’idea di Moore era quella di rendere la casa “intelligente” attraverso l’automazione meccanica ed elettrica.

Questo esempio pionieristico di domotica ci fa riflettere su come l’evoluzione della tecnologia abbia realmente cambiato le nostre vite. La casa di Moore ci ricorda che l’idea di una casa automatizzata, capace di rispondere alle esigenze degli abitanti, non è così recente come potrebbe sembrare.