Il fotovoltaico cambia passo nel 2026 tra pannelli più efficienti, prezzi in calo e nuovi incentivi - leonardo.it

Il fotovoltaico sta vivendo una nuova fase di crescita in Italia. Non solo per motivi ambientali, ma perché negli ultimi mesi tecnologie più efficienti, prezzi più bassi e incentivi ancora disponibili stanno rendendo l’investimento più accessibile per molte famiglie.

Non è un caso se sempre più abitazioni stanno installando impianti solari, spesso abbinati a sistemi di accumulo o a pompe di calore.

La combinazione tra innovazione tecnologica e politiche energetiche europee sta modificando il modo in cui le famiglie producono e utilizzano l’energia domestica.

Pannelli più efficienti e prezzi molto più bassi rispetto a pochi anni fa

Il primo cambiamento riguarda direttamente la tecnologia dei pannelli. Le nuove generazioni di moduli fotovoltaici, come quelli basati su tecnologia TOPCon o HJT, riescono a mantenere una buona produzione energetica anche quando il cielo è coperto o l’irraggiamento è più basso.

Questo significa che un impianto domestico oggi può produrre energia in modo più costante durante l’arco della giornata e nelle diverse stagioni.

Anche la durata operativa è migliorata. Molti produttori garantiscono ancora oltre l’85% della potenza iniziale dopo 25 o 30 anni, un dato che contribuisce a rendere più prevedibile il ritorno economico dell’investimento.

Parallelamente si è registrato un forte calo dei prezzi. Secondo le rilevazioni del mercato europeo dei moduli solari, il costo dei pannelli ad alta efficienza è sceso rapidamente negli ultimi due anni, passando da circa 0,27 euro per watt nel 2023 a circa 0,115 euro nel 2025.

Per molte famiglie questo significa poter installare un impianto più potente con una spesa iniziale più contenuta rispetto al passato.

Energia venduta alla rete e sistemi di accumulo più intelligenti

Un’altra novità riguarda la gestione dell’energia prodotta. Dal 2025 il mercato elettrico europeo ha introdotto il sistema di prezzi che cambiano ogni 15 minuti, un meccanismo che riflette meglio l’andamento reale della domanda di energia.

Con i nuovi sistemi di accumulo domestico, l’impianto può decidere automaticamente quando conviene conservare l’energia prodotta e quando invece immetterla nella rete.

Chi possiede una batteria domestica può quindi sfruttare meglio le oscillazioni del mercato elettrico e ridurre l’impatto dei picchi di prezzo presenti in bolletta.

In alcuni casi è possibile valorizzare l’energia condividendola attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello promosso anche dall’Unione Europea che permette a più cittadini di condividere l’energia prodotta localmente ottenendo un incentivo aggiuntivo.

Pompe di calore e fine della dipendenza dal gas

L’elettrificazione della casa è un altro elemento che sta cambiando il mercato energetico domestico. Molte famiglie stanno valutando l’installazione di una pompa di calore insieme all’impianto fotovoltaico.

Questi sistemi utilizzano energia elettrica per produrre riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

Circa il 75% dell’energia utilizzata proviene direttamente dall’aria esterna, mentre la restante parte può essere coperta dall’elettricità prodotta dai pannelli solari.

Le nuove pompe di calore che utilizzano refrigerante naturale R290 riescono a lavorare anche con temperature molto basse e possono raggiungere acqua fino a 70 gradi, rendendole compatibili anche con i tradizionali termosifoni presenti nelle case italiane.

Incentivi disponibili nel 2026 per installare un impianto

Accanto alle innovazioni tecnologiche, restano attivi diversi incentivi che continuano a sostenere la diffusione del fotovoltaico.

La misura più utilizzata è ancora la detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che consente di recuperare metà della spesa sostenuta per l’impianto fotovoltaico e per eventuali sistemi di accumulo.

Per chi installa anche sistemi di climatizzazione efficienti, come le pompe di calore, rimane attivo l’Ecobonus con detrazione fino al 50%.

In alternativa è possibile accedere al Conto Termico gestito dal GSE, che riconosce un contributo diretto fino al 65% della spesa per interventi di efficientamento energetico. Per investimenti inferiori ai 15 mila euro l’incentivo viene generalmente erogato in un’unica soluzione.

Dal 2024 inoltre è stato avviato anche il programma nazionale per le Comunità Energetiche Rinnovabili finanziato dal PNRR, che prevede contributi a fondo perduto fino al 40% per impianti installati in piccoli comuni e incentivi per la condivisione dell’energia prodotta.