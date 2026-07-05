Investire sostenibile, Michi di Acea: una scelta ormai imprescindibile

Acea ha ufficializzato oggi, 5 luglio 2026, a Milano, nella sede di Borsa Italiana, la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond, raccogliendo 500 milioni di euro per finanziare interventi legati alla gestione sostenibile dell’acqua e confermando, nelle parole del responsabile Investor relations Dario Michi, il crescente peso della sostenibilità nelle strategie rivolte agli investitori.

Acea porta in Borsa Italiana il primo Blue Bond pubblico italiano

La cerimonia a Borsa Italiana, nel cuore finanziario di Milano, ha segnato un passaggio rilevante per il mercato del debito sostenibile in Italia: Acea ha collocato la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond, strumento destinato a sostenere progetti connessi alla tutela e all’uso efficiente delle risorse idriche. L’operazione, annunciata davanti a investitori e rappresentanti del mercato, ha permesso al gruppo di raccogliere 500 milioni di euro, con una domanda superiore a tre volte l’importo offerto.

Il dato sulle richieste, secondo quanto comunicato dalla società, conferma l’attenzione degli investitori verso strumenti finanziari legati a obiettivi ambientali misurabili. Non solo rendimento, dunque. Anche coerenza industriale, solidità dei piani e capacità di collegare la finanza alla gestione concreta delle infrastrutture, a partire dall’acqua, tema centrale per una utility come Acea.

Michi: sostenibilità al centro del rapporto con gli investitori

“Credo che oggi non sia possibile tenere separati gli aspetti di impegno per la sostenibilità e quelli legati ai titoli azionari delle aziende”, ha detto Dario Michi, responsabile Investor relations Acea, intervenendo durante la cerimonia milanese. Un messaggio diretto, rivolto al mercato, ma anche alla platea degli operatori finanziari che seguono l’evoluzione delle strategie Esg delle grandi società quotate.

Michi ha spiegato che per un’azienda è centrale “investire sia nel rapporto con gli investitori equity sia con quelli del debito”. Due mondi spesso raccontati separatamente, eppure ormai sempre più vicini nelle valutazioni su rischio, prospettive industriali e qualità della governance. “La sostenibilità deve essere al centro di entrambe queste strategie”, ha aggiunto, legando così il collocamento del Blue Bond a una linea più ampia di dialogo con il mercato.

La dichiarazione arriva in una fase in cui le società infrastrutturali sono chiamate a dimostrare, numeri alla mano, come gli investimenti ambientali possano convivere con disciplina finanziaria e ritorni attesi. Per Acea, attiva nei servizi idrici, nell’ambiente e nell’energia, il legame tra risorse naturali e strumenti di finanziamento non è un elemento accessorio. È parte del modello industriale.

Domanda oltre tre volte l’offerta, segnale dal mercato del debito

L’emissione da 500 milioni di euro ha raccolto ordini per un valore superiore a tre volte l’ammontare proposto, un livello che la società interpreta come conferma della fiducia degli investitori istituzionali. “L’operazione che abbiamo appena portato a compimento ha dimostrato grande interesse da parte degli investitori”, ha sottolineato Michi, parlando a margine dell’evento.

Il responsabile Investor relations ha confidato che il risultato ottenuto rappresenta “la testimonianza del valore di questa strategia”. Parole misurate, ma chiare. Il successo del collocamento, nelle intenzioni del gruppo, non riguarda solo la singola operazione finanziaria: punta a rafforzare il posizionamento di Acea nel mercato dei capitali sostenibili, dove la credibilità dei progetti finanziati resta il primo criterio di valutazione.

I Blue Bond sono strumenti simili ai green bond, ma con una destinazione più specifica: finanziano interventi collegati alla protezione delle acque, alla resilienza delle reti idriche, alla depurazione o alla riduzione delle perdite. Nel caso di Acea, i dettagli sui singoli progetti finanziati vengono ricondotti al quadro già definito dalla società per la finanza sostenibile, secondo le informazioni rese disponibili dal gruppo.

Finanza sostenibile e acqua, una partita industriale

La scelta di legare un’emissione obbligazionaria al tema dell’acqua arriva mentre il settore idrico italiano affronta sfide note: reti da ammodernare, dispersioni da ridurre, investimenti da accelerare e pressioni crescenti legate ai cambiamenti climatici. Per una multiutility, il ricorso al mercato può diventare uno strumento per sostenere piani pluriennali che richiedono capitali ingenti e tempi lunghi di realizzazione.

A Milano, nella sede di Borsa Italiana, il messaggio è stato quindi duplice. Da un lato, l’azienda ha mostrato di poter intercettare una domanda consistente sul mercato del debito; dall’altro, ha ribadito che il rapporto con gli investitori passa ormai anche dalla capacità di raccontare e misurare gli impegni ambientali. Non basta annunciarli. Servono strumenti, criteri e risultati verificabili.

Per Acea, il Blue Bond da 500 milioni di euro diventa così un tassello della strategia finanziaria e industriale, con la sostenibilità collocata al centro del dialogo sia con gli azionisti sia con i sottoscrittori di obbligazioni. “È la testimonianza del valore di questa strategia”, ha concluso Michi. Una frase breve, detta dopo la chiusura dell’operazione. Ma, per il gruppo, il senso della giornata era tutto lì.