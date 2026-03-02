La fine dei 3 stelle, come il boom del lusso sta svuotando la fascia media dell’ospitalità italiana

Gli hotel a 3 stelle sono stati per decenni la spina dorsale dell’ospitalità italiana. Strutture familiari, spesso centenarie, capaci di raccontare le città meglio di qualsiasi guida turistica.

Oggi però quel modello si trova in mezzo a una trasformazione profonda del mercato, stretto tra l’avanzata del lusso internazionale e la pressione delle formule extralberghiere.Il rischio non è soltanto economico, ma culturale: potrebbe scomparire un’intera fascia di accoglienza che ha definito l’identità del turismo italiano.

Il cuore storico dell’ospitalità italiana

Il Royal Victoria Hotel di Pisa, aperto dal 1837 e ancora gestito dalla famiglia Piegaja, conserva stanze dedicate a Dickens, Virginia Woolf, Marconi e D’Annunzio. A Cagliari, l’Hotel Italia è nelle mani della famiglia Mundula da quasi un secolo, mentre a Napoli il Pinto Storey accoglie viaggiatori da oltre centocinquant’anni in un palazzo liberty nel quartiere Chiaia. Non sono semplici strutture ricettive, ma pezzi di memoria urbana che hanno attraversato generazioni senza perdere la propria identità.

I 3 stelle italiani hanno accompagnato l’evoluzione delle città, adattandosi ai cambiamenti del turismo senza trasformarsi in prodotti standardizzati. Camere meno scenografiche rispetto ai resort di nuova generazione, ma spesso più autentiche, più vissute, più legate al territorio. Proprio questa identità oggi rischia di diventare un limite in un mercato che corre veloce e chiede efficienza, tecnologia e servizi sempre più articolati.

Un mercato che premia l’alta gamma

Secondo un recente report del Research & Data Intelligence di Patrigest, nel primo semestre del 2025 sono stati investiti nel settore hospitality 1,25 miliardi di euro, una cifra che non si registrava dal periodo pre-pandemico. Le previsioni indicano un ulteriore aumento del 25 percento entro il 2027 rispetto al 2024. A prima vista il quadro sembra positivo, ma l’analisi dei flussi rivela una concentrazione molto precisa degli investimenti.

Oltre la metà dei capitali confluisce negli hotel a 5 stelle, mentre i 4 stelle intercettano circa il 38 percento delle operazioni. Ai 3 stelle resta una quota marginale, poco più del due percento. Il motivo è semplice: oltre 100 milioni di turisti stranieri hanno visitato l’Italia nell’ultimo anno e più della metà di loro ha scelto strutture di fascia alta, mentre solo una piccola percentuale ha optato per sistemazioni economiche.

Il mercato, in altre parole, sta premiando l’alta gamma. Entro il 2028 sono previste oltre 360 nuove aperture alberghiere e l’87 percento riguarderà hotel a 4 e 5 stelle. Venezia si prepara ad avere 50 strutture top di gamma operative entro il 2027, mentre nuovi progetti luxury sono già in fase avanzata sul Lago di Como, in Sardegna, sulle Dolomiti e in Puglia. Il messaggio agli investitori è chiaro: il lusso è considerato più redditizio, più stabile, più internazionale.

La fascia media sotto pressione

Nonostante l’attenzione verso il segmento premium, la struttura portante dell’accoglienza italiana resta composta da circa 15mila hotel a 3 stelle distribuiti da Nord a Sud. Sono queste le strutture che hanno garantito per anni un equilibrio tra prezzo e qualità, rappresentando una soluzione intermedia tra l’economia pura e il lusso.

Oggi però questa fascia si trova schiacciata tra due estremi. Da un lato gli hotel di lusso, sostenuti da fondi internazionali e grandi catene, in grado di investire in ristrutturazioni, digitalizzazione, marketing globale e servizi esperienziali legati a gastronomia, arte e intrattenimento. Dall’altro l’extralberghiero, alimentato da piattaforme come Airbnb, che intercetta la domanda più sensibile al prezzo offrendo flessibilità e costi contenuti.

Per i 3 stelle a conduzione familiare il problema non è soltanto la concorrenza, ma l’accesso ai capitali. Senza investimenti strutturali diventa difficile aggiornare gli impianti, adeguarsi agli standard energetici, implementare tecnologie di gestione e offrire servizi aggiuntivi richiesti dal turismo contemporaneo. In molti casi l’alternativa si riduce a un bivio: resistere in una fascia sempre più affollata oppure chiudere.

Il peso dei capitali stranieri

La globalizzazione dell’ospitalità non riguarda soltanto il segmento luxury. Anche hotel a 4 stelle storicamente familiari stanno passando sotto il controllo di fondi e gruppi internazionali. Il Cala Ponte di Polignano, dopo il fallimento della gestione precedente, è stato riposizionato come 5 stelle della collezione Tribute Portfolio by Marriott. Il Bellevue di Cortina è stato acquisito dal fondo Five Lakes e trasformato in una struttura di lusso in fase di rilancio.

Secondo diversi analisti, il futuro dell’hôtellerie sarà sempre più nelle mani delle catene, perché operano con modelli organizzativi più efficienti, accesso facilitato al credito e reti commerciali globali. Il caso di Castiglion del Bosco, che ha visto triplicare il fatturato dopo il passaggio al gruppo Rosewood, viene spesso citato come esempio della capacità delle grandi insegne di valorizzare asset già esistenti.

Nel solo 2024 le operazioni di fusione e acquisizione di aziende italiane da parte di fondi o imprese estere sono state 429 per un valore di 36,2 miliardi di euro. Dopo automotive, moda e telecomunicazioni, anche l’ospitalità entra stabilmente nel radar dei capitali internazionali.

Il nodo del passaggio generazionale

Molte imprese alberghiere nate nel dopoguerra sono oggi guidate da imprenditori che si trovano a gestire il passaggio generazionale in una fase storica complessa. I figli devono confrontarsi con un mercato digitale, con nuove piattaforme di distribuzione, con standard energetici stringenti e con un cliente sempre più abituato a esperienze personalizzate.

Senza capitali freschi e competenze manageriali adeguate, il rischio è che la fascia media perda progressivamente terreno, aprendo una frattura tra strutture di fascia bassa e hotel di lusso. Una dinamica che ricorda da vicino quella che molti osservatori descrivono come l’indebolimento della classe media italiana, trasposta questa volta nel settore dell’ospitalità.

Se i 3 stelle non riusciranno a ridefinire il proprio posizionamento, investendo in identità, qualità e innovazione senza snaturare la propria storia, il panorama turistico italiano potrebbe cambiare in modo irreversibile. Non sarebbe soltanto una questione di camere o tariffe, ma la perdita di un equilibrio che per decenni ha reso l’Italia accessibile senza rinunciare al carattere.