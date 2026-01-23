Lidl: la sua pasta è super conveniente ma sai chi la produce? Altro che sottomarca

Nel mercato alimentare italiano, il dibattito sulla qualità dei prodotti a marchio dei supermercati continua a suscitare interesse tra i consumatori. Scoprire chi realizza gli alimenti a marchio proprio può offrire importanti indicazioni sulla provenienza e sui processi produttivi, svelando spesso realtà di eccellenza dietro a prezzi competitivi.

La verità dietro ai prodotti a marchio Lidl

Molti acquirenti tendono a considerare i prodotti a marchio della grande distribuzione come versioni “sottomarca”, associate a qualità inferiore o aziende meno note rispetto ai brand leader. Tuttavia, questa convinzione è spesso infondata. Conoscere il produttore può cambiare radicalmente la percezione della qualità di un prodotto, soprattutto quando si tratta di alimenti fondamentali nella dieta quotidiana, come la pasta.

Oggi, grazie a un’indagine aggiornata sulle filiere produttive, emerge che numerose aziende di prestigio si celano dietro le etichette meno appariscenti dei supermercati, offrendo standard qualitativi elevati e attenzione alle materie prime.

Un caso emblematico è rappresentato dalla pasta venduta da Lidl sotto i marchi Italiamo e Combino. Questi prodotti sono apprezzati per l’equilibrio tra qualità e convenienza, ma molti consumatori si chiedono chi siano i veri produttori e se la qualità sia paragonabile a quella dei marchi più rinomati.

La pasta della Lidl viene da qui – Leonardo.it

Le ultime ricerche confermano che dietro a questi marchi si trovano alcuni tra i più importanti pastifici italiani, garanzia di tradizione e qualità artigianale. Tra questi si annoverano:

Pastificio Dibenedetto , con sede ad Altamura, Puglia, noto per la produzione di formati regionali tradizionali e per l’attenzione alla selezione delle materie prime.

, con sede ad Altamura, Puglia, noto per la produzione di formati regionali tradizionali e per l’attenzione alla selezione delle materie prime. Pastificio Liguori di Gragnano, Campania, celebre per la trafilatura al bronzo, un metodo che consente di mantenere la superficie della pasta ruvida e più adatta a trattenere il sugo.

di Gragnano, Campania, celebre per la trafilatura al bronzo, un metodo che consente di mantenere la superficie della pasta ruvida e più adatta a trattenere il sugo. Pasta Zara, una delle realtà più grandi e consolidate in Italia, sinonimo di qualità industriale ma con un forte legame con la tradizione italiana della pasta.

Questi produttori collaborano con Lidl per realizzare prodotti che rispettano standard qualitativi elevati e certificazioni di sicurezza alimentare, come la IFS Food, assicurando così un’alimentazione sicura e genuina.

La pasta Italiamo e Combino non rappresenta una semplice alternativa economica, bensì un connubio di tradizione culinaria italiana e prezzi accessibili. La garanzia di produttori rinomati è un elemento che conferma l’impegno della grande distribuzione nel proporre prodotti di valore.

La trafilatura al bronzo, utilizzata da alcuni dei produttori coinvolti, è un esempio di meticolosità artigianale che assicura una consistenza e un sapore autentici, apprezzati dagli intenditori. Inoltre, la presenza di un ampio assortimento di formati consente di soddisfare le esigenze di un vasto pubblico.

Anche nel settore dei salumi, Lidl ha saputo conquistare una posizione di rilievo, affiancando alla convenienza la qualità e la tradizione, tanto da essere talvolta paragonata a prodotti tipici di eccellenza come quelli di Norcia.

La scelta di affidarsi a produttori italiani storici e riconosciuti garantisce al consumatore non solo un prezzo competitivo, ma anche la certezza di un prodotto realizzato nel rispetto delle migliori pratiche produttive e della cultura gastronomica nazionale.

Il successo dei prodotti a marchio Lidl dimostra come il rapporto qualità-prezzo sia strettamente legato alla trasparenza della filiera e alla collaborazione con aziende di alto profilo, ribaltando il luogo comune che associa marchi meno noti a bassa qualità.