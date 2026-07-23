Ogni lattina vale: l’estate sostenibile parte dalle spiagge di Salerno e Calabria

Il progetto “Ogni Lattina Vale” è arrivato in questi giorni sulle spiagge di Salerno e della Calabria, dove Cial, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, con il supporto di Coca-Cola Italia, ha avviato una campagna per raccogliere e riciclare le lattine in alluminio consumate fuori casa, in particolare negli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di rendere più semplice la raccolta differenziata anche durante una giornata al mare.

Lattine in spiaggia, il progetto tra Salerno e Calabria

A Salerno l’iniziativa ha coinvolto circa 30 stabilimenti balneari, in collaborazione con Salerno Pulita, attraverso la distribuzione di raccoglitori dedicati e materiali informativi rivolti ai bagnanti. Nei lidi, accanto agli ombrelloni e ai punti ristoro, sono comparsi contenitori pensati per intercettare le lattine per bevande in alluminio proprio nel momento in cui vengono consumate. Non una campagna astratta, dunque, ma un intervento sul posto, tra bar, cabine e passerelle, dove spesso la raccolta differenziata rischia di passare in secondo piano. Il progetto è accompagnato anche da una comunicazione su tv locali, radio, social e stampa, con messaggi semplici: la lattina vuota non è un rifiuto qualsiasi, può rientrare nel ciclo produttivo se conferita correttamente.

Nei Parchi Marini Regionali il riciclo viaggia con Mavisto

In Calabria, “Ogni Lattina Vale” è stato portato nei lidi dei Parchi Marini Regionali, con il patrocinio della Regione Calabria e il coinvolgimento di stabilimenti balneari e comunità locali lungo la costa. Qui il progetto si è intrecciato con il percorso itinerante di Mavisto – MareVisione Sostenibilità, un’imbarcazione confiscata ai trafficanti di migranti e restituita alla collettività attraverso un programma di riconversione sociale e ambientale. La barca, oggi, naviga per promuovere la tutela del mare e la cultura della sostenibilità, offrendo anche occasioni di inclusione e formazione a ragazzi in situazioni di fragilità. Sette le tappe previste nei territori costieri: incontri, attività di sensibilizzazione, dialogo con i gestori dei lidi. In quel contesto, una lattina raccolta diventa anche un segnale visibile, piccolo ma concreto, di partecipazione.

Alluminio, in Italia riciclato il 92,8% delle lattine

La campagna italiana è la declinazione nazionale di Every Can Counts, programma internazionale attivo in 21 Paesi, che punta a promuovere il valore dell’alluminio, materiale riciclabile al 100% e più volte, senza perdere le proprie caratteristiche. In Italia il coordinamento è affidato a Cial, che lavora con enti locali, operatori della filiera e partner aziendali per migliorare la raccolta nei luoghi di consumo: eventi, festival, spazi pubblici, aree turistiche e ora anche spiagge. Il contesto, secondo i dati diffusi dal consorzio, è già solido: nel 2025 il tasso di riciclo delle lattine per bevande in alluminio ha raggiunto il 92,8%, tra i livelli più alti in Europa e in linea con i migliori sistemi basati sul deposito cauzionale. Sono state avviate a riciclo 65.000 tonnellate di imballaggi in alluminio, con un beneficio stimato di oltre 460.000 tonnellate di CO₂ evitate e un rilevante risparmio energetico. Resta però un punto scoperto: il consumo fuori casa, più disperso, meno controllabile. Ed è lì che si gioca la prossima partita.

Cial e Coca-Cola: “Rendere il gesto più semplice”

“Portare Ogni Lattina Vale sulle spiagge di Salerno e della Calabria significa rafforzare il legame tra territorio, cittadini e buone pratiche ambientali”, ha spiegato Stefano Stellini, direttore generale di Cial. Stellini ha ricordato che le alte percentuali di riciclo raggiunte dall’Italia dimostrano la tenuta del sistema, ma ha ammesso che per avvicinarsi al traguardo del 100% di riciclo serve lavorare proprio nei contesti fuori casa, dove una lattina può finire più facilmente nel cestino sbagliato. “Grazie alla collaborazione con enti locali e operatori del territorio possiamo rendere il riciclo sempre più semplice, immediato e accessibile”, ha aggiunto. Sulla stessa linea Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia, che ha parlato di “maggiore consapevolezza sul valore del riciclo”. Una lattina vuota, ha spiegato, se conferita nella raccolta differenziata, può avere una nuova vita. Portare questo messaggio in spiaggia, tra famiglie, ragazzi e turisti, significa trasformare un gesto quotidiano in un’abitudine più responsabile. Anche sotto l’ombrellone.