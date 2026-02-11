Risparmia energia e soldi: metti questo prodotto che hai già in casa sul termosifone e osserva bene come le bollette tornano basse

Quando le bollette del riscaldamento iniziano a salire, la prima reazione è pensare a interventi costosi o a soluzioni complicate. In realtà, alcuni effetti sul consumo energetico dipendono da gesti banali, fatti quasi senza pensarci. Uno di questi riguarda un oggetto che tutti abbiamo in casa e che spesso finisce sul termosifone nei mesi freddi. Non è una magia, ma una reazione fisica ben precisa che, se compresa, può aiutare a gestire meglio il calore e a evitare sprechi inutili.

Cosa accade davvero quando appoggi un asciugamano sul termosifone

Il termosifone funziona cedendo calore all’aria che lo circonda. Quando sopra viene appoggiato un asciugamano bagnato, una parte di quell’energia non va più a riscaldare la stanza, ma viene assorbita dall’acqua contenuta nel tessuto. Nel giro di circa due ore, l’acqua evapora e finisce nell’aria sotto forma di vapore. È per questo che l’ambiente sembra cambiare rapidamente: l’aria diventa più umida, i vetri iniziano ad appannarsi e il calore appare meno uniforme.

Questo passaggio è cruciale anche dal punto di vista dei consumi. Il radiatore continua a lavorare, ma una quota del calore prodotto viene “spesa” per asciugare il tessuto anziché per innalzare la temperatura dell’ambiente. In pratica, il sistema di riscaldamento diventa meno efficiente. Se il gesto viene ripetuto spesso, la caldaia può restare attiva più a lungo per compensare, con un effetto diretto sulle bollette.

L’aumento dell’umidità relativa ha poi un altro impatto meno immediato ma importante. L’aria più umida trattiene il calore in modo diverso e può dare una sensazione di caldo pesante, meno confortevole. Questo porta molte persone ad aprire le finestre per “respirare”, disperdendo parte del calore accumulato e annullando qualsiasi possibile risparmio.

C’è anche un aspetto legato alla salute della casa. Il vapore acqueo tende a condensarsi sulle superfici più fredde come vetri, muri esterni e angoli poco ventilati. Se l’abitudine diventa quotidiana, l’umidità in eccesso crea un ambiente favorevole alla comparsa di muffe e al deterioramento di intonaci e infissi. Anche questo, nel tempo, si traduce in costi aggiuntivi e interventi evitabili.

Usare consapevolmente questo “trucco” significa capire quando evitarlo. Un asciugamano sul termosifone può avere senso solo in modo occasionale e con un adeguato ricambio d’aria, senza trasformarlo in una pratica fissa. Il vero risparmio energetico nasce dall’efficienza del riscaldamento, non dal sovraccaricarlo di compiti per cui non è progettato.

Osservare come reagisce la casa a piccoli gesti quotidiani aiuta a capire perché le bollette salgono o scendono. A volte non serve aggiungere nulla di nuovo, ma semplicemente smettere di fare qualcosa che, senza saperlo, sta facendo lavorare il termosifone più del necessario.