Assicurazione casa: i vantaggi della sottoscrizione online

Secondo gli ultimi dati disponibili ANIA, a marzo 2025 risultavano attive in Italia 12,3 milioni di polizze assicurative per la casa a tutela delle abitazioni civili, in aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente, per un totale di somme assicurate pari a 4.484 miliardi di euro.

Nonostante la crescita, solo il 45% delle abitazioni è coperto da una polizza, appena il 9,3% risulta tutelato contro eventi climatici e il 6,8% contro i rischi sismici: dati significativi se si considera che il 78% delle case italiane è classificato a rischio medio-alto di terremoto o alluvione.

Una buona assicurazione sulla casa protegge non solo le mura ma anche arredi, dispositivi elettronici e oggetti personali e oggi è possibile sottoscriverla online in pochi minuti, scegliendo solo le garanzie davvero utili e completando l’intera operazione da remoto, senza doversi recare fisicamente in agenzia.

Cosa copre un’assicurazione casa e le principali garanzie da valutare

Una polizza casa è una soluzione assicurativa che, a fronte del pagamento di un premio, risarcisce i danni subiti dall’abitazione e dal suo contenuto in caso di eventi imprevisti. Le coperture si articolano su due grandi aree: i danni al fabbricato (mura, impianti, pertinenze) e i danni al contenuto (mobili, elettrodomestici, oggetti di valore). Possono essere arricchite da garanzie pensate per tutelare l’intero nucleo familiare, come la responsabilità civile casa e l’assistenza in caso di emergenza domestica.

La polizza casa non è obbligatoria per legge, ma può diventare necessaria quando si acquista un immobile con un mutuo o un finanziamento. In questi casi, la banca richiede generalmente almeno una copertura incendio e scoppio a tutela dell’immobile dato in garanzia, che può essere sottoscritta da sola oppure inclusa in una polizza casa più completa.

Da non sottovalutare è anche la tutela contro gli eventi atmosferici che copre i danni provocati da vento, grandine e trombe d’aria. Può essere estesa anche alle infiltrazioni d’acqua e, in alcuni casi, agli eventi catastrofali come terremoto, alluvioni e inondazioni.

I vantaggi di scegliere una polizza casa online

Sottoscrivere un’assicurazione casa online offre una serie di vantaggi concreti rispetto al canale tradizionale:

Confronto autonomo : è possibile valutare diverse offerte con simulazioni personalizzate, senza la pressione commerciale di un intermediario, verificando immediatamente l’impatto di ogni garanzia sul premio finale;

Sottoscrizione h24 : l’intera operazione avviene da remoto in pochi minuti, 7 giorni su 7, senza appuntamenti in agenzia o attesa di un consulente;

Costi più contenuti: l’assenza di intermediari fisici si traduce spesso in premi più competitivi;

Gestione da app : consultazione documenti, richiesta di assistenza, apertura sinistri e modifica delle garanzie, tutto accessibile da smartphone;

Preventivo immediato : bastano pochi minuti per inserire le informazioni sull’immobile, selezionare le garanzie e ottenere una stima personalizzata del premio;

Detrazione fiscale : la quota di premio per le polizze contro eventi calamitosi gode di una detrazione IRPEF del 19%;

Disdetta flessibile : chi vuole cambiare compagnia deve comunicarlo entro i termini contrattuali (30 o 60 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata o PEC), poiché la maggior parte dei contratti prevede rinnovo tacito.

Questa flessibilità trasforma la polizza da contratto rigido a strumento dinamico, gestibile in autonomia e adattabile nel tempo alle esigenze della famiglia, gestibile in autonomia con pochi click.

Assicurazione casa Genertel: come funziona e quali garanzie include

Tra le soluzioni completamente digitali disponibili oggi sul mercato c’è la polizza Genertel, un’assicurazione casa personalizzabile e configurabile interamente online a partire da 9 euro al mese che permette di scegliere solo le garanzie davvero utili e di attivarla in pochi minuti. Si compila il preventivo, si personalizzano le coperture in base al proprio profilo e si sottoscrive il contratto online, senza bisogno di appuntamenti in agenzia o telefonate con operatori.

La gestione della polizza può avvenire anche tramite l’area riservata e l’app Genertel+, che consentono di consultare la documentazione contrattuale e denunciare un sinistro direttamente dallo smartphone. Tra le garanzie disponibili figurano:

Incendio e Scoppio : copertura per danni al fabbricato e alle pertinenze causati da incendio, esplosione o scoppio, inclusi gli impianti;

Eventi Atmosferici : copertura casa per eventi atmosferici come vento, grandine, trombe d’aria e fenomeni meteorologici estremi;

Furto e Rapina Contenuto : copertura contro furti e rapine in casa per mobili, elettrodomestici, dispositivi elettronici e oggetti di valore sottratti o danneggiati, oltre ai danni materiali subiti dall’abitazione come infissi forzati o scasso;

Danni al Contenuto : tutela contro cortocircuiti, scariche elettriche, fulmini e danni accidentali agli arredi;

Ricerca e Riparazione Danni da Acqua : copertura per le fuoriuscite accidentali dagli impianti idrici e per le spese di ricerca, riparazione e ripristino delle tubature;

Responsabilità Civile Casa : protezione per i danni involontariamente causati a terzi, come infiltrazioni che danneggiano il piano sottostante o caduta di oggetti dal balcone;

Assistenza Pronto Intervento h24 : intervento immediato di idraulici, elettricisti e fabbri in caso di emergenza domestica.

Per conoscere nel dettaglio coperture, limiti, franchigie, esclusioni e condizioni operative dell’assicurazione casa Genertel, consulta il set informativo disponibile sul sito ufficiale.

Considerata la crescente esposizione delle abitazioni italiane ai rischi climatici e sismici, disporre di una copertura assicurativa calibrata sulle proprie esigenze è oggi una scelta più accessibile e meno complessa di quanto si potrebbe ritenere.