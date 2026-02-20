Mediaset, deciso il palinsesto che sfida Sanremo: 4 super puntate inedite della soap più amata

La programmazione Mediaset contro il Festival di Sanremo 2026 prevede diverse novità: la rete punta su una delle soap opere più amate del momento, certo che il pubblico non rinuncerà a vedere ben 4 puntate inedite. La dizi turca a cui si fa riferimento ottiene sempre ottimi ascolti, ha un vasto seguito di pubblico e ogni volta che la dirigenza del Biscione l’ha sospesa o rimandata, gli spettatori non hanno mancato di lamentarsi. Anche per questo che è il prodotto ideale per distrarre qualche spettatore dall’iconica kermesse che è centrale nella programmazione tv.

Mediaset ha deciso di puntare tutto su Io Sono Farah, portando in prime time quattro puntate speciali inedite. La soap turca si prepara a vivere una fase cruciale della sua presenza sul palinsesto di Canale 5. La dirigenza di rete ha modificato in modo significativo la consueta programmazione per quella che sarà una settimana strategica per gli ascolti televisivi italiani. Il classico appuntamento con C’è posta per te viene momentaneamente sospeso, aprendo così spazio a una pianificazione che vede protagonista la drammatica dizi turca.

Secondo le anticipazioni più recenti, la soap con Demet Özdemir ed Engin Akyürek andrà in onda in prima serata in quattro serate speciali: oltre all’appuntamento già previsto del venerdì 20 febbraio, Io sono Farah otterrà slot serali domenica 22 febbraio, martedì 24 febbraio e venerdì 27 febbraio. Due di queste puntate saranno trasmesse in diretta contemporaneamente alle serate del Festival di Sanremo, l’evento musicale più seguito della stagione televisiva italiana.

Mediaset, controprogrammazione strategica contro Sanremo 2026

Questa scelta è stata interpretata dagli addetti ai lavori come una sorta di controprogrammazione strategica: Mediaset, pur non puntando apertamente a “battere” la programmazione di Rai, cerca in ogni caso di rendere più competitiva la propria offerta per il pubblico del prime time. Il rapido susseguirsi delle puntate in prime time non solo regala occasioni imperdibili per i fan della serie, ma accelera anche l’avvicinamento al finale di stagione, con la conclusione della trama che potrà essere anticipata rispetto all’originario calendario Mediaset.

Io sono Farah nuova programmazione-foto mediasetinfinity- Filmup.leonardo.it

La decisione della programmazione Mediaset è una mossa da non sottovalutare: quattro appuntamenti inediti in prime time, nella settimana clou della televisione italiana, per offrire ai telespettatori una valida alternativa di intrattenimento, capace di competere con la magia del Festival di Sanremo 2026. Sicuramente la rete di Cologno Monzese ha studiato le sue mosse in modo attento e accurato e la sua scelta si rivelerà vantaggiosa.