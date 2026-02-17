Più SIM, più giga, ma stesso prezzo? Solo con Iliad torna l’offerta che ha fatto impazzire tutti

C’è stato un tempo in cui aggiungere un dispositivo alla propria offerta telefonica significava prepararsi a una giungla di costi extra, contributi di attivazione e piccoli aumenti in bolletta che, sommati, pesavano non poco a fine mese. Quel tempo sembra ormai un lontano ricordo grazie alla nuova mossa di Iliad, che ha deciso di festeggiare l’inizio del 2026 con una promozione che sembra quasi troppo bella per essere vera: aggiungere più SIM e più giga al proprio profilo, mantenendo il prezzo mensile esattamente identico.

Iliad rompe ancora le regole: la libertà di moltiplicare i giga senza spendere un euro in più

Il cuore di questa rivoluzione sta nella capacità di rispondere a un’esigenza che tutti sentiamo: siamo sempre più connessi e con più strumenti contemporaneamente. Che si tratti del tablet per lavorare in treno, dello smartphone secondario o della necessità di dare una connessione stabile a un familiare, Iliad permette di gestire questo ecosistema senza lo stress di dover monitorare ogni singola spesa aggiuntiva. La trasparenza, che è da sempre il marchio di fabbrica dell’operatore, qui raggiunge il suo apice. Non ci sono asterischi nascosti o promozioni che scadono dopo pochi mesi; il prezzo che vedi oggi è quello che pagherai anche tra un anno, garantendo una serenità che nel mercato della telefonia è merce rara.

Offerte Iliad – Leonardo.it

Entrando nel dettaglio tecnico, la vera protagonista è la rete 5G avanzata. Non si tratta solo di avere più dati a disposizione, ma di poterli usare con una velocità che rende fluido ogni caricamento, dallo streaming in alta definizione al gaming in mobilità. Poter condividere questo traffico dati tra più dispositivi significa, in molti casi, poter rinunciare a abbonamenti internet fissi secondari o a chiavette dati costose, centralizzando tutto sotto un unico canone chiaro e prevedibile.

Un aspetto fondamentale che consolida questa offerta è la protezione totale contro le rimodulazioni, una pratica che purtroppo molti utenti hanno imparato a conoscere a proprie spese con altri gestori. Nel 2026, la fedeltà dei clienti non viene data per scontata, ma guadagnata giorno dopo giorno attraverso la coerenza: sapere che l’aggiunta di una SIM o il raddoppio dei giga non innescherà un meccanismo di rincari automatici nel tempo è ciò che permette di pianificare le spese familiari con estrema precisione. Questa stabilità trasforma il contratto telefonico da una preoccupazione variabile a una certezza solida, liberando l’utente dall’obbligo di controllare costantemente le comunicazioni in fattura alla ricerca di spiacevoli sorprese tariffarie.

Mentre gli altri operatori faticano a inseguire con offerte che spesso presentano vincoli contrattuali rigidi, Iliad continua a puntare sulla libertà totale. Gli utenti possono infatti attivare, modificare o disattivare le opzioni in base alle reali necessità del momento, senza il timore di penali o lungaggini burocratiche. È un approccio dinamico che mette al centro la vita reale delle persone e la loro voglia di connettività illimitata, confermando che, nel 2026, la semplicità resta l’innovazione più grande di tutte.