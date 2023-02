Campionessa della Nazionale Italiana di pallavolo e attualmente in forza in Turchia, Paola Egonu si è avvicinata a questo sport quasi per caso. Dai tempi in cui provava i primi palleggi con la squadra Cittadella sono passati 12 anni e sono stati tutti ricchi di grandi soddisfazioni. Vediamo la sua biografia, dagli esordi ad oggi.

Chi è Paola Egonu: la biografia

Paola Ogechi Egonu nasce il 18 dicembre 1998 a Cittadella, in provincia di Padova, da genitori di origini nigeriane. Suo padre, prima di arrivare in Italia, era un camionista, mentre sua madre un’infermiera. Ha due fratelli più piccoli, Angela e Andrea. Si avvicina alla pallavolo all’età di 12 anni, muovendo i primi passi nella squadra della sua città. È suo papà a chiederle di scegliere uno sport, in modo da non trascorrere il tempo libero davanti alla televisione. Nella stagione 2013/2014 debutta come schiacciatrice e opposto in Serie B1, con la squadra federale del Club Italia, arrivando a gareggiare fino in Serie A1.

Nella stagione 2017/2018 entra nell’Agil Volley di Novara, con cui conquista la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia, la Champions League 2018/2019 e viene premiata per ben due volte come MVP, ovvero miglior giocatrice. Con l’Imoco di Conegliano, squadra dove arriva nel 2019/2020, registra tre Supercoppe italiane, il Campionato Mondiale 2019, tre Coppe Italia, due scudetti e la Champions League 2020/21 e viene premiata MVP per cinque volte.

Nel frattempo, nel 2015 viene convocata per la prima volta dalla Nazionale Italiana under-18 e, dopo aver vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale, entra nella Nazionale under-19 e poi in quella under-20. Nel 2022, dopo aver gareggiato ai Mondiali conquistando la medaglia di bronzo, decide di trasferirsi in Turchia, con la squadra del VakıfBank.

Gli insulti razzisti e omofobi

Nel corso della sua carriera, Paola Egonu è stata spesso vittima di insulti omofobi e razzisti. Quando la Nazionale ha perso ai Mondiali femminili, la pallavolista è stata ripresa da un fan mentre, in lacrime, si sfogava con il suo procuratore: “Non puoi capire, non puoi capire, mi hanno chiesto anche se sono italiana… questa è la mia ultima partita in nazionale, sono stanca“. Il video è diventato virale e, fortunatamente, Paola ha ricevuto una enorme solidarietà da più fronti.

“Siamo tutti davvero dispiaciuti per quanto accaduto a Paola e alle offese ricevute sui social da qualche persona imbecille e ignorante. Dopo sei mesi intensi d’attività è normale che l’azzurra fosse stanca e stressata, così a fine partita ha avuto questo sfogo. Io ci tengo a ricordare che Paola ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili azzurre e da diverse stagioni ci sta regalando grandi gioie con l’Italia seniores“, ha dichiarato Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Volley.

Quanto guadagna Paola Egonu?

Paola Egonu, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, guadagna circa 400 mila euro l’anno ed è una delle pallavoliste più pagate del campionato italiano. Nel suo ingaggio in Turchia, invece, dovrebbe percepire più di un milione di euro a stagione. Agli introiti legati alla professione sportiva si devono aggiungere i compensi per le attività pubblicitarie, come quelle con la Barilla e Armani. Nel 2023, inoltre, è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo, dove dovrebbe guadagnare tra i 15 e i 20 mila euro.

Chi è Paola Egonu: la vita privata

Paola Egonu non si è dedicata solo alla pallavolo. Si è diplomata in ragioneria e vorrebbe iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza per diventare avvocato e difendere gli svantaggiati e le persone che subiscono ingiustizie. Molto legata alla sua grande famiglia, composta oltre che dai familiari più stretti da tanti cugini e dai nonni, la pallavolista ha un rapporto molto profondo con gli amici di una vita. Sul piano sentimentale, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018, ha fatto una specie di coming out, rivelando di essere fidanzata con la collega Katarzyna Skorupa.

“Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna“, ha dichiarato al Corriere della Sera. La relazione con Katarzyna è finita presto e, nel corso dell’estate 2022, Paola ha annunciato di essersi fidanzata con il pallavolista polacco Michal Filip. La loro storia, però, non sembra essere continuata perché le foto sui social insieme sono scomparse.

4 curiosità su Paola Egonu

–Paola Egonu ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2014, dopo il rilascio del passaporto italiano al padre.

-Nel 2020 ha debuttato come doppiatrice, dando la sua voce al personaggio Sognaluna del film di animazione Soul, prodotto da Disney e Pixar.

-Nel 2021 è stata scelta come portabandiera della bandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo.

-Il magazine Forbes, nel 2021, l’ha inserita per i suoi meriti sportivi nella classifica degli Under 30 europei più influenti.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO