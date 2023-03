Se la storia dell’esplorazione umana è stata dominata dagli uomini, è stato solo perché è stata scritta da questi ultimi. Per secoli, l’avventura è stata considerata un dominio tradizionalmente maschile. Di volta in volta, tuttavia, donne forti e senza paura hanno sfidato le convenzioni e le aspettative sociali mettendosi in viaggio per il mondo. Ecco 10 delle esploratrici donne più straordinarie del mondo.

Donne esploratrici più famose della storia

Parlando di donne esploratrici, possiamo iniziare con Jeanne Baret (1740-1807), che è stata la prima donna a completare un viaggio di circumnavigazione del mondo. Esperta botanica, Baret si travestì da ragazzo, facendosi chiamare Jean, per unirsi al naturalista Philibert Commerson a bordo della spedizione mondiale dell’Étoile. A quel tempo, la marina francese non permetteva alle donne di salire sulle navi.

Viaggio di Jeanne Baret

Per tre anni – tra il 1766 e il 1769 – Baret viaggiò sulla nave con 300 uomini finché non fu scoperta. Al suo ritorno in Francia, la marina rese omaggio a “questa donna straordinaria” e al suo lavoro di botanica concedendole una pensione di 200 lire all’anno.

Una pianta che si credeva fosse stata scoperta da lei era la bouganville, una vite viola che prende il nome dal capo della nave da spedizione, Louis Antoine de Bougainville.

Procediamo, poi, con Ida Pfeiffer (1797-1858) che è stata una delle prime e più grandi esploratrici al mondo.

Il suo primo viaggio lo fece in Terra Santa. Da lì, si è recò a Istanbul, Gerusalemme e Giza, viaggiando verso le piramidi a dorso di un cammello. Durante il viaggio di ritorno, deviò attraverso l’Italia.

Tra il 1846 e il 1855, l’avventuriera austriaca percorse circa 32.000 km via terra e 240.000 km via mare. Viaggiò dirigendosi nel sud-est asiatico, le Americhe, il Medio Oriente e l’Africa, compresi due viaggi intorno al mondo.

Durante i suoi viaggi, spesso compiuti da sola, Pfeiffer raccolse piante, insetti, molluschi, vita marina e campioni di minerali. I suoi diari bestseller sono stati tradotti in 7 lingue. Nonostante il suo travolgente coraggio e successo, Pfeiffer fu esclusa dalla Royal Geographical Society di Londra per il fatto che fosse donna.

Isabella Bird, Annie Smith Peck e Nelly Bly

Continuando la nostra lista delle donne esploratrici più famose del mondo, non possiamo non citare Isabella Bird (1831-1904): Esploratrice, scrittrice, fotografa e naturalista inglese, Isabella Bird è stata la prima donna ad essere inserita nella Royal Geographic Society di Londra.

Nonostante la malattia cronica, l’insonnia e un tumore spinale, Bird sfidò gli ordini dei medici che le raccomandarono di non viaggiare e attraversò America, Australia, Hawaii, India, Kurdistan, Golfo Persico, Iran, Tibet, Malesia, Corea, Giappone e Cina.

Ha scalato montagne, vulcani e cavalcato cavalli- e occasionalmente elefanti – per migliaia di chilometri. Il suo ultimo viaggio, in Marocco, lo fece all’età di 72 anni. Scrisse il suo primo libro, The Englishwoman in America, nel 1854 dopo aver navigato dalla Gran Bretagna all’America.

Come non citare Annie Smith Peck (1850-1935), che è stata una delle più grandi alpiniste del XIX secolo.

Tuttavia, nonostante il plauso che ottenne per aver stabilito record di alpinismo, i suoi critici espresso ripetutamente indignazione per il suo abbigliamento da arrampicata composto da una lunga tunica e pantaloni.

Oltre al suo lavoro di alpinista pionieristica, Peck scrisse e tenne conferenze sulle sue avventure. Era anche un’ardente suffragista. Nel 1909 piantò una bandiera con la scritta “Voti per le donne!” sulla cima del Monte Coropuna in Perù. Peck ha scalato la sua ultima montagna – il Mount Madison di 5.367 piedi nel New Hampshire – all’età di 82 anni.

Nellie Bly è meglio ricordata come una pioniera del giornalismo investigativo, compreso il suo lavoro sotto copertura in un manicomio femminile. Le sue denunce portarono a riforme radicali negli istituti psichiatrici, nelle officine, negli orfanotrofi e nelle carceri.

Viaggiare in treno

Il 14 novembre 1889, Bly, nata Elizabeth Jane Cochrane, decise di affrontare una nuova sfida per il quotidiano “The New York World”. Ispirata dal romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, la giornalista americana decise di battere il record del giramondo immaginario. E così partì a bordo di un piroscafo da sola, tornando dopo 72 giorni, avendo percorso 24.899 miglia dall’Inghilterra alla Francia, da Singapore al Giappone e dalla California fino alla costa orientale, su navi, treni, risciò, a cavallo e su muli.

Per questo, stabilì un nuovo record mondiale, diventando la prima persona in assoluto a viaggiare per il mondo in meno di 80 giorni.

Geltrude Bell, Annie Londonderry e Raymond de Laroche

Passiamo, poi, a Gertrude Bell (1868-1926). Era un’archeologa, linguista e la più grande alpinista britannica della sua età che esplorò il Medio Oriente, l’Asia e l’Europa.

Fu la prima donna a conseguire una laurea di primo livello (in soli due anni) in storia moderna a Oxford e la prima a dare importanti contributi in archeologia, architettura e lingue orientali.

Fluente in persiano e arabo, Bell fu anche la prima a raggiungere l’anzianità nell’intelligence militare britannica e nel servizio diplomatico.

La sua profonda conoscenza e i suoi contatti svolsero un ruolo chiave nel plasmare la politica imperiale britannica. Credeva fermamente che le reliquie e le antichità dovessero essere conservate nelle loro nazioni d’origine.

Citiamo, poi, Annie Londonderry (1870-1947), la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta, dal 1894 al 1895. Nata Annie Cohen Kopchovsky, si dice che l’immigrata lettone intraprese il suo viaggio per vincere una scommessa.

Due ricchi uomini d’affari di Boston scommisero 20.000 dollari contro 10.000 dollari che nessuna donna avrebbe potuto fare il giro del mondo in bicicletta in 15 mesi. All’età di 23 anni, partì da casa sua e divenne una celebrità. Tenne conferenze e mostre, intrattenendo grandi folle con i racconti delle sue avventure. Firmava e vendeva souvenir e rilasciava liberamente interviste ai giornali.

Ricordiamo Raymond de Laroche (1882-1919) che è stata la prima donna al mondo a possedere una licenza di pilota, l’8 marzo 1910. All’epoca, era solo la 36a persona ad aver ricevuto una licenza di pilota.

Il volo inaugurale dell’ex attrice francese arrivò dopo un solo viaggio come passeggera. Secondo quanto riferito, gestì la partenza con “fresca, rapida precisione“.

De Laroche partecipò a spettacoli di aviazione a Heliopolis, Budapest e Rouen. Durante uno spettacolo a San Pietroburgo, ricevette personalmente le congratulazioni dallo zar Nicola II. Morì nel 1919 quando l’aereo sperimentale che stava pilotando si schiantò a Le Crotoy, in Francia.

Bessie Coleman e Amelia Earhart

Menzioniamo, poi, tra le donne esploratrici, Bessie Coleman (1892-1926) la quale conseguì la licenza di pilota nel 1921, due anni prima della più famosa aviatrice Amelia Earhart. È stata anche la prima persona di colore a ottenere una licenza di pilota internazionale.

Dopo essere tornata negli Stati Uniti, Coleman diventò un fenomeno mediatico – noto come “Queen Bess” – visto che eseguiva acrobazie in spettacoli aerei. Tenne conferenze per raccogliere fondi per una scuola di volo afroamericana.

Purtroppo, la sua straordinaria carriera e la sua vita si conclusero quando morì durante le prove di uno spettacolo aereo all’età di 34 anni.

Infine, c’è Amelia Earhart (1897-1937). L’aviatrice americana fu la prima donna pilota ad attraversare l’Oceano Atlantico e il primo pilota ad attraversare sia l’Oceano Atlantico che quello Pacifico.

Da giovane, si interessò all’aviazione dopo aver partecipato a una mostra di acrobazie aeree. Prese la sua prima lezione di volo il 3 gennaio 1921; 6 mesi dopo, comprò il suo aereo.

Programmare un viaggio

Fu la sedicesima donna a ottenere la licenza di pilota e subito dopo ha battuto numerosi record di velocità e altitudine.

Nel giugno 1928, 7 anni dopo la sua prima lezione, divenne la prima donna ad attraversare l’Oceano Atlantico sull’aereo Friendship, volando da Terranova, in Canada, a Burry Port in Galles in 21 ore.

Il suo primo volo transatlantico in solitaria ebbe luogo nel 1932 e durò 15 ore. Tre anni dopo, Earhart divenne il primo pilota a volare da solo dalle Hawaii alla California.

Come scrittrice di aviazione per la rivista Cosmopolitan, incoraggiò altre donne a volare e fondò la The 99s: International Organization of Women Pilots.

Tragicamente Earhart scomparve in qualche parte nel Pacifico mentre tentava di stabilire un record di circumnavigazione del globo e fu dichiarata “dispersa in mare“. Il suo corpo non fu mai trovato.

