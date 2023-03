Anche se in molti si riferiscono a lei come Lady Franceschini, in quanto moglie del politico Dario, Michela Di Biase non ama questo appellativo. Ben prima di conoscere il padre di sua figlia, infatti, aveva già dato il via alla sua carriera nello schieramento del Partito Democratico e oggi è molto più che ‘la consorte di’.

Chi è Michela Di Biase: la biografia

Classe 1980, Michela Di Biase nasce il 17 ottobre a Roma. Cresciuta nel quartiere Alessandrino, dopo il diploma al liceo classico si laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico presso l’Università degli Studi Roma Tre. Fin da giovanissima si interessa di politica, militando nel partito dei Democratici di Sinistra. Nel 2006 si candida alle elezioni amministrative per il consiglio del municipio VII di Roma. Viene eletta e si occupa principalmente di politiche giovanili e pari opportunità. Nel 2008 viene rieletta e diventa capogruppo del Partito Democratico.

Nel 2013, Michela si candida tra le liste del PD come consigliere comunale a Roma, a sostegno del candidato sindaco Ignazio Marino. Eletta con circa 4528 preferenze, viene inserita nella Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro. Alle elezioni amministrative del 2016 viene riconfermata e, sotto la giunta di Virginia Ragga, diventa capogruppo del Partito Democratico. Nel 2020 fonda l’Associazione F.A.R.E. (Femminista, Ambientalista, Radicale ed Europeista) e, due anni dopo, viene eletta alla Camera dei Deputati come capolista nel collegio plurinominale Lazio 1 – 02.

Chi è Michela Di Biase: la vita privata

Michela Di Biase è sposata con Dario Franceschini, conosciuto proprio durante la sua carriera politica. I due si sono giurati amore eterno il 14 settembre del 2014 a Sutri, in provincia di Viterbo. Sono genitori di una bellissima bambina nata nel 2015, Irene. A causa dell’unione con il parlamentare del Partito Democratico, è stata soprannominata Lady Franceschini. Questo nomignolo non le va a genio, tanto da aver sottolineato più volte che lo ritiene “profondamente ingiusto e (…) frutto di una cultura maschilista che vuole raccontare le donne non attraverso il loro lavoro, la loro storia ma attraverso l’uomo“.

3 curiosità su Michela Di Biase

–Michela Di Biase, durante il periodo giovanile, ha svolto il servizio civile presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

-Franceschini e Di Biase vivono a Roma con la loro piccola Irene.

-Nel corso della sua carriera, Michela ha rivolto sempre grande attenzione alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico e archeologico della Capitale, promuovendo e sostenendo eventi culturali.

