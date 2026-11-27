Ogni volta che un settore tecnologico cresce troppo in fretta, il fantasma del marzo 2000 torna a fare capolino. Oggi, con le valutazioni di molte aziende di intelligenza artificiale che sfidano qualsiasi logica tradizionale, la domanda sulla bolla intelligenza artificiale è diventata una delle più discusse tra investitori, analisti ed economisti. Ha senso il paragone con la crisi delle dot-com? E soprattutto: cosa ci insegna davvero quella storia?

Cosa fu davvero la bolla delle dot-com

Per capire se stiamo rivivendo qualcosa di simile, bisogna prima ricordare cosa successe. La bolla delle dot-com si sviluppò tra il 1995 e il 2002, alimentata da un entusiasmo collettivo per le possibilità di Internet che spinse le valutazioni di migliaia di startup a livelli completamente slegati dai fondamentali.

Il momento simbolico arrivò il 10 marzo 2000, quando l’indice NASDAQ raggiunse il suo punto massimo a 5.132,52 punti nel trading intraday, per poi chiudere a 5.048,62. Da lì iniziò una caduta brutale: il NASDAQ crollò del 78% fino al minimo del 9 ottobre 2002. Risparmi bruciati, aziende dissolte, dipendenti licenziati nel giro di settimane.

Il problema non era Internet in sé — che ha poi effettivamente trasformato il mondo — ma il modo in cui il mercato aveva prezzato quella trasformazione. Le aziende dot-com erano, nella maggior parte dei casi, compagnie scarsamente capitalizzate, di piccole dimensioni, molto esposte in un settore fortemente sovrastimato. Molte di esse bruciavano capitale senza mai avvicinarsi alla redditività, eppure venivano valutate come se fossero già leader globali.

Perché oggi il contesto è strutturalmente diverso

Il paragone con l’AI è comprensibile, ma regge solo in parte. Ci sono differenze strutturali che non si possono ignorare.

La prima riguarda chi guida il mercato. Le aziende tecnologiche leader di oggi — come Nvidia e Microsoft — sono effettivamente redditizie, con bilanci solidi, flussi di cassa reali e posizioni di mercato consolidate. Non è la stessa cosa di una startup del 1999 con un nome che finiva in .com, zero ricavi e una valutazione miliardaria basata sul numero di click.

→ Leggi anche: La bolla dell'intelligenza artificiale scuote i mercati: Anthropic crolla oltre il 10%, l'Europa perde 370 miliardi

La seconda differenza riguarda la tecnologia in sé. L’intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui vengono elaborati dati, automatizzati processi e creati contenuti. Non è una promessa astratta: i modelli linguistici di grandi dimensioni vengono già integrati in strumenti professionali, pipeline aziendali, sistemi di diagnosi medica, piattaforme legali. L’adozione è reale, non solo sperata.

Terzo elemento: il crollo delle dot-com fu aggravato da fattori contingenti, tra cui le spese eccessive legate all’adeguamento dei sistemi informatici per l’anno 2000, che avevano gonfiato artificialmente la domanda di tecnologia nei mesi precedenti, creando un effetto rimbalzo quando quella spesa si esaurì.

Dove invece i rischi si assomigliano

Detto questo, sarebbe ingenuo ignorare i segnali di tensione. Alcune dinamiche attuali ricordano molto da vicino l’euforia di fine anni Novanta.

Il primo rischio è quello delle valutazioni disconnesse dai ricavi. Molte startup nel campo dell’AI generativa vengono finanziate a multipli altissimi rispetto ai ricavi attuali, con la scommessa che il mercato futuro sarà abbastanza grande da giustificare quei numeri. È un ragionamento che nel 2000 si faceva con i portali web e i negozi online.

Immagine generata con AI

Il secondo rischio è la concentrazione degli investimenti. Una quota enorme dei capitali che fluiscono nell’AI si concentra su pochissimi attori — i grandi modelli fondazionali — mentre l’ecosistema più ampio di applicazioni e servizi fatica a trovare modelli di business sostenibili. Quando il denaro si concentra così, basta un cambiamento di sentiment per innescare una correzione rapida.

Il terzo rischio, forse il più sottile, è il ritardo tra investimento e ritorno. Le aziende stanno spendendo miliardi in infrastrutture AI — datacenter, chip, energia — con l’aspettativa che la produttività aumenti in modo misurabile. Se quella produttività tarda ad arrivare, o se i guadagni si distribuiscono in modo asimmetrico, la pressione sui mercati potrebbe diventare intensa.

→ Leggi anche: Insurtech italiano: consolidamento e intelligenza artificiale ridisegnano il mercato

Cosa insegna davvero il 2000 agli investitori di oggi

La lezione più importante della bolla delle dot-com non è che Internet fosse una truffa — non lo era. È che anche una tecnologia genuinamente rivoluzionaria può produrre una bolla speculativa, e che il crollo della bolla non cancella la rivoluzione: la ritarda, la ridimensiona, la riorganizza.

Amazon sopravvisse al crollo e diventò quello che è oggi. Google fu fondata proprio durante gli anni della bolla e ne uscì rafforzata. Molte delle infrastrutture fisiche — fibra ottica, server farm, protocolli di rete — costruite con i capitali della bolla furono poi usate dalla generazione successiva di aziende a costi molto più bassi.

Lo stesso schema potrebbe ripetersi con l’AI. I datacenter costruiti oggi, i chip progettati per l’inferenza, i dataset accumulati: tutto questo rappresenta un’infrastruttura che rimarrà disponibile anche se alcune delle aziende che la stanno finanziando dovessero fallire o ridimensionarsi drasticamente.

Come orientarsi senza farsi travolgere dall’entusiasmo

Per chi segue i mercati o semplicemente vuole capire dove stiamo andando, alcune domande pratiche aiutano a tenere i piedi per terra.

L’azienda ha ricavi reali? Non promesse, non utenti, non pipeline: ricavi verificabili e margini in miglioramento.

Non promesse, non utenti, non pipeline: ricavi verificabili e margini in miglioramento. Il modello di business è comprensibile? Se non si riesce a spiegare in due frasi come un’azienda guadagna, è un segnale di attenzione.

Se non si riesce a spiegare in due frasi come un’azienda guadagna, è un segnale di attenzione. La valutazione sconta già un futuro perfetto? Se il prezzo di un titolo incorpora una crescita esponenziale per i prossimi dieci anni, qualsiasi rallentamento può diventare una correzione violenta.

Se il prezzo di un titolo incorpora una crescita esponenziale per i prossimi dieci anni, qualsiasi rallentamento può diventare una correzione violenta. Chi sta davvero guadagnando dall’AI adesso? Guardare chi vende l’infrastruttura — i picks and shovels della corsa all’oro digitale — spesso rivela dinamiche più solide delle scommesse sulle applicazioni.

Per chi vuole approfondire il confronto storico tra le due ere, Janus Henderson offre un’analisi articolata che mette a confronto le caratteristiche strutturali dei due cicli.

La bolla intelligenza artificiale potrebbe gonfiarsi ulteriormente, potrebbe sgonfiarsi gradualmente o potrebbe scoppiare con una correzione brusca. Nessuno lo sa con certezza. Quello che sappiamo — grazie al 2000 — è che le bolle non uccidono le tecnologie che le alimentano. Le selecionano, eliminando i progetti più fragili e lasciando spazio a chi ha costruito qualcosa di reale. Il punto non è evitare il cambiamento: è capire su cosa scommettere dentro quel cambiamento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.