La seconda seduta di Anthropic al Nasdaq ha trascinato con sé i mercati globali: il titolo della startup di intelligenza artificiale ha ceduto oltre il 10% il 20 novembre 2026, amplificando una correzione già in corso che ha bruciato 370 miliardi di euro di capitalizzazione in Europa e spinto il Dow Jones sotto quota 50.000 punti per la prima volta in mesi. Il timore che le valutazioni del settore IA siano cresciute troppo in fretta rispetto ai fondamentali reali si è trasformato, in poche ore, da ipotesi di analisti a dato di mercato difficilmente contestabile.

Un debutto record, poi il crollo

L’IPO di Anthropic era partita con numeri storici: la quotazione al Nasdaq era stata la più grande della storia, e il primo giorno di contrattazioni aveva registrato un rialzo del 17%, alimentando ulteriore euforia attorno al settore dell’intelligenza artificiale generativa. Sembrava la conferma che il mercato fosse disposto a pagare qualsiasi premio pur di entrare nel comparto.

Il 20 novembre 2026 ha raccontato una storia diversa. Nella seconda seduta, il titolo ha invertito la rotta con decisione, perdendo più del 10%. Il segnale era atteso da chi sosteneva che le aspettative incorporate nei prezzi fossero difficilmente sostenibili; quando è arrivato, ha avuto un effetto contagio immediato sull’intero ecosistema tech quotato.

Wall Street: sei sedute consecutive in rosso

La giornata del 20 novembre non è stata un episodio isolato. Per Wall Street si è trattata della sesta seduta consecutiva in perdita, una striscia negativa che ha eroso progressivamente la fiducia degli investitori. I numeri finali fotografano la portata della correzione: il Nasdaq ha chiuso a 22.596,71 punti, in calo del 5,37%; l’S&P 500 ha perso il 3,81%, attestandosi a 6.902,25 punti; il Dow Jones ha lasciato sul terreno il 2,03%, scivolando a 48.102,46 punti e perdendo oltre 1.100 punti in una sola seduta.

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Il Nasdaq, l’indice più esposto al settore tecnologico e all’IA, ha subito il colpo più duro. Un calo di oltre cinque punti percentuali in un solo giorno non è una semplice presa di profitto: è una rivalutazione collettiva del rischio, che riguarda direttamente la bolla intelligenza artificiale mercati e il modo in cui gli investitori stanno riconsiderando le scommesse degli ultimi due anni.

L’Europa brucia 370 miliardi, Milano e Francoforte in forte calo

I mercati europei non sono rimasti immuni. Nella stessa giornata del 20 novembre 2026, le borse del Vecchio Continente hanno bruciato complessivamente 370 miliardi di euro di capitalizzazione. Francoforte ha ceduto il 2,60%, Milano il 2,48%.

Piazza Affari ha pagato un prezzo particolarmente salato sui titoli legati alla filiera dei semiconduttori e delle infrastrutture tecnologiche. STM ha perso il 10,78%, Technoprobe il 9,31% e Prysmian il 6,29%. Si tratta di aziende che negli ultimi anni avevano beneficiato direttamente del boom degli investimenti in infrastrutture IA: quando la narrativa si incrina, sono le prime a risentirne.

Immagine generata con AI

La correlazione è significativa: la bolla intelligenza artificiale mercati non è un fenomeno confinato ai titoli delle startup americane quotate al Nasdaq. Attraverso la catena del valore — dai chip alle reti, dai data center ai cavi in fibra — le correzioni si trasmettono rapidamente anche ai mercati europei e alle aziende industriali che sembravano più distanti dall’epicentro.

Asia in caduta libera: Tokyo e Seoul giù di oltre il 5%

La propagazione è stata ancora più marcata in Asia. Tokyo ha chiuso in calo del 5,26%, Seoul del 5,21%. Entrambe le piazze ospitano attori rilevanti nella produzione di semiconduttori e nella componentistica per l’IA, settori che hanno accumulato valutazioni molto elevate nell’ultimo biennio e che ora si trovano a fare i conti con un repricing globale.

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Il sincronismo dei ribassi tra Asia, Europa e Stati Uniti suggerisce che non si tratta di fattori locali o di singole notizie societarie: il mercato sta elaborando collettivamente la domanda su quanto valgano davvero le promesse dell’intelligenza artificiale nel breve e medio termine.

Perché la correzione delle valutazioni IA era nell’aria

La bolla intelligenza artificiale mercati è un tema dibattuto da mesi negli ambienti finanziari. L’IPO di Anthropic aveva riacceso l’ottimismo, ma anche concentrato su un singolo evento l’attenzione di chi sosteneva che i multipli del settore fossero diventati insostenibili. Il passaggio da un +17% nel giorno del debutto a un -10% nella seconda seduta sintetizza visivamente la tensione tra narrativa e fondamentali.

Le implicazioni si estendono al venture capital e al finanziamento delle startup. Quando i titoli quotati correggono bruscamente, si riduce anche la disponibilità degli investitori istituzionali a sostenere round privati a valutazioni elevate. Per le startup europee e italiane che operano nell’IA e che stanno cercando finanziamenti, il contesto di novembre 2026 è diventato improvvisamente più selettivo.

Come riportato dall’ANSA il 20 novembre 2026, la giornata ha rappresentato uno dei momenti più difficili per i mercati globali dall’inizio del ciclo rialzista legato all’IA. Il giorno successivo, il 21 novembre 2026, la vicenda ha dominato le prime pagine dei principali quotidiani italiani ed europei, segno che la portata dell’evento ha superato la sfera strettamente finanziaria per diventare un tema di discussione pubblica più ampio.

Quello che è accaduto tra il 19 e il 20 novembre 2026 non chiude necessariamente il capitolo dell’intelligenza artificiale come forza trasformativa dell’economia. Ma ridimensiona, con la brutalità tipica dei mercati, la distanza tra le attese e ciò che le aziende del settore sono in grado di consegnare oggi. Per chi investe, per chi finanzia startup e per chi lavora nell’ecosistema tech, è un segnale che vale la pena leggere con attenzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.