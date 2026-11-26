Il 23 novembre 2026, a Parigi, la classifica La Liste 2027 ha sancito un primato che vale più di qualsiasi stella o cappello: Da Vittorio, ristorante di famiglia a Brusaporto, in provincia di Bergamo, è l’unico italiano tra i 13 ristoranti al mondo che condividono il vertice assoluto della graduatoria. Un risultato che proietta la Lombardia — e l’Italia intera — al centro della conversazione globale sui migliori ristoranti del mondo, in un momento in cui la gastronomia tricolore non ha mai goduto di così tanta attenzione internazionale.

Cosa è La Liste e perché conta

La Liste non è una guida tradizionale come la Michelin o la Gault&Millau. È una classifica parigina costruita sull’analisi aggregata di guide gastronomiche e recensioni di critici pubblicati in tutto il mondo. Invece di affidarsi a un singolo ispettore o a un unico metodo di valutazione, il sistema sintetizza decine di fonti diverse, cercando di restituire un quadro il più possibile completo e rappresentativo dell’eccellenza ristorativa globale.

Questo approccio la rende particolarmente autorevole proprio perché non riflette il gusto di una sola scuola critica. Un punteggio alto su La Liste significa che quel ristorante convince trasversalmente: guide anglosassoni, francesi, asiatiche, italiane. Non è un caso che il riconoscimento venga presentato ogni anno a Parigi con una cerimonia che attira l’attenzione di operatori e media di settore da ogni continente.

99,5 su 100: il punteggio di Da Vittorio

Da Vittorio ha ottenuto 99,5 punti su 100, collocandosi tra i 13 ristoranti che condividono la prima posizione assoluta nella classifica 2027. È l’unico italiano in questo gruppo ristrettissimo. Per capire cosa significhi in termini concreti: raggiungere quella soglia vuol dire che pressoché ogni fonte critica consultata da La Liste ha espresso un giudizio di eccellenza sul locale di Brusaporto. Non ci sono margini di dubbio, né voci discordanti significative.

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A rafforzare il quadro, la Guida Michelin Italia 2027 ha confermato le tre stelle al ristorante. Le due classifiche usano metodologie radicalmente diverse, ma il risultato converge: Da Vittorio è, senza discussioni, tra i migliori ristoranti del mondo per chiunque voglia misurarlo.

Una famiglia, sessant’anni di storia, un borgo bergamasco

La storia di Da Vittorio comincia sessant’anni fa, quando Vittorio e Bruna Cerea fondarono il ristorante. Quello che era un locale familiare in un piccolo comune della provincia di Bergamo è diventato, nel tempo, un punto di riferimento della cucina italiana d’autore.

Immagine generata con AI

Oggi il ristorante è gestito dai figli della coppia fondatrice: Enrico, Roberto, Francesco, Barbara e Rossella Cerea. In cucina, a guidare la brigata, sono Enrico e Roberto Cerea. È un modello raro nel panorama della ristorazione di alto livello, dove spesso le grandi insegne sono legate a un singolo chef-star: qui la continuità è familiare, collettiva, radicata in un territorio preciso.

Brusaporto non è Milano, non è una capitale europea della gastronomia. È un comune di circa diecimila abitanti nella Bergamasca. Eppure è da lì che arriva uno dei riconoscimenti più alti che un ristorante possa ricevere a livello internazionale. È un dettaglio che dice molto sul tipo di eccellenza che la famiglia Cerea ha costruito: non quella legata all’effetto-città, ma quella che si afferma per la qualità intrinseca di ciò che si fa.

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Il significato per la gastronomia italiana

Quando si parla di migliori ristoranti del mondo, l’Italia è da decenni protagonista nelle classifiche internazionali, ma non sempre con il peso che ci si aspetterebbe. La cucina italiana è la più amata e replicata al mondo, ma i riconoscimenti di vertice nelle graduatorie internazionali tendono a concentrarsi su indirizzi francesi, giapponesi o nordici.

Il risultato di Da Vittorio in La Liste 2027 è quindi un segnale preciso: la cucina italiana d’autore, quella che parte da un territorio, da una famiglia, da una tradizione rielaborata con tecnica e sensibilità contemporanea, è competitiva ai massimi livelli globali. Non come imitazione di altri modelli, ma come espressione originale di un’identità gastronomica che il mondo riconosce e premia.

Per chi vuole approfondire la classifica completa, i dettagli sono disponibili sul sito di Identità Golose, una delle fonti più autorevoli della critica gastronomica italiana.

Sessant’anni dopo la fondazione, la famiglia Cerea porta il nome di un piccolo borgo lombardo tra i migliori ristoranti del mondo. È il tipo di storia che la gastronomia italiana sa raccontare meglio di chiunque altro: lenta, radicata, costruita generazione dopo generazione, e capace di stupire ancora.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.