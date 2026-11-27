Helsinki, 18-19 novembre 2026: mentre Slush si confermava come uno degli appuntamenti di riferimento a livello mondiale per startup e investitori, la delegazione italiana portava con sé una domanda che rimane aperta da anni. Il venture capital italia ha le competenze, ha i talenti, ha persino qualche storia di successo da raccontare — ma continua a muoversi in un ecosistema frammentato, con capitali privati ancora scarsi e un rapporto pubblico-privato che non ha ancora trovato la sua forma definitiva. Slush 2026, con il suo tema Bet on Europe, ha offerto uno specchio utile per guardare a questa distanza.

Cosa significa “scommettere sull’Europa” per chi fa VC

Il tema scelto per l’edizione 2026 di Slush non è retorico. Bet on Europe nasce in un momento in cui il continente deve decidere se restare un mercato di consumo per tecnologia prodotta altrove, oppure diventare un attore autonomo nella corsa all’innovazione. Per chi opera nel venture capital europeo, questa domanda si traduce in scelte molto concrete: dove allocare i capitali, quali settori prioritizzare, come costruire fondi capaci di accompagnare le aziende oltre la fase seed.

L’Italia partecipa a questo dibattito con un posizionamento ancora incerto. Da un lato ci sono segnali positivi: un numero crescente di gestori di fondi con track record solidi, qualche exit significativa, università che producono ricerca di qualità. Dall’altro, il mercato resta sottodimensionato rispetto alla Francia, alla Germania e persino ai Paesi nordici che hanno costruito ecosistemi molto più maturi in tempi relativamente brevi.

Il modello pubblico-privato: non un’alternativa, una necessità

Su questo punto la posizione di Francesco Cerruti, di Italian Tech Alliance, e di Massimiliano Magrini, di United Ventures, è chiara: la collaborazione tra risorse pubbliche e capitali privati non è una soluzione temporanea in attesa che il mercato maturi da solo. È una condizione strutturale per far crescere il venture capital in Italia.

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Il ragionamento ha una logica precisa. I fondi pubblici — regionali, nazionali, europei — possono abbassare il rischio percepito dagli investitori privati, specialmente nelle fasi più early stage dove l’incertezza è massima e i capitali istituzionali tendono a essere più prudenti. Quando questa leva funziona bene, il denaro pubblico non sostituisce quello privato: lo attrae e lo moltiplica.

Un caso concreto viene proprio dall’esperienza di United Ventures: il fondo ha effettuato il primo investimento in Exein — oggi considerata una delle startup italiane più promettenti nel campo della cybersecurity per sistemi embedded — attraverso un veicolo costruito insieme a Lazio Innova. Exein è poi diventata un unicorn, ovvero un’azienda valutata oltre il miliardo di dollari. Quella storia dimostra che la partnership pubblico-privato, quando è strutturata con criteri di mercato e gestita da professionisti del settore, può produrre ritorni reali, non solo impatto sociale.

I tre ostacoli che frenano il mercato italiano

Identificare le cause del ritardo è il primo passo per affrontarle. Nel dibattito italiano sul venture capital emergono ricorrentemente tre nodi critici.

Immagine generata con AI

Scarsa partecipazione corporate. Le grandi aziende italiane investono ancora poco in startup e fondi di VC rispetto alle controparti europee. Il corporate venture capital è uno dei canali più importanti per portare capitali pazienti e competenze industriali nell’ecosistema, ma in Italia resta marginale. Questo crea un gap difficile da colmare solo con capitali pubblici o con i family office.

Le grandi aziende italiane investono ancora poco in startup e fondi di VC rispetto alle controparti europee. Il corporate venture capital è uno dei canali più importanti per portare capitali pazienti e competenze industriali nell’ecosistema, ma in Italia resta marginale. Questo crea un gap difficile da colmare solo con capitali pubblici o con i family office. Frammentazione dell’ecosistema. Incubatori, acceleratori, fondi, enti pubblici e università spesso lavorano in parallelo senza una regia condivisa. Il risultato è una dispersione di risorse che riduce l’impatto complessivo. Paesi come la Finlandia — non a caso sede di Slush — hanno costruito ecosistemi molto più coesi, dove i diversi attori si conoscono, si coordinano e co-investono con regolarità.

Incubatori, acceleratori, fondi, enti pubblici e università spesso lavorano in parallelo senza una regia condivisa. Il risultato è una dispersione di risorse che riduce l’impatto complessivo. Paesi come la Finlandia — non a caso sede di Slush — hanno costruito ecosistemi molto più coesi, dove i diversi attori si conoscono, si coordinano e co-investono con regolarità. Mancanza di concentrazione tematica. Distribuire risorse su troppi settori, senza una chiara selezione di priorità strategiche, rende difficile raggiungere la massa critica necessaria per competere a livello internazionale. Intelligenza artificiale, biotecnologie, transizione energetica, cybersecurity: l’Italia ha competenze in tutti questi ambiti, ma raramente riesce a costruire filiere di investimento sufficientemente profonde.

Cosa può imparare l’Italia dai modelli nordici

Slush non è solo una fiera: è l’espressione di un metodo. La Finlandia, con una popolazione di circa cinque milioni di abitanti, ha costruito uno dei sistemi di innovazione più efficienti d’Europa combinando investimento pubblico strutturato, cultura imprenditoriale diffusa e un ecosistema dove il fallimento non è uno stigma ma una fase del percorso.

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Il modello nordico non è esportabile in blocco — le differenze culturali, istituzionali e dimensionali tra Italia e Finlandia sono evidenti. Ma alcune lezioni sono trasferibili. La prima è che il capitale pubblico funziona meglio quando è gestito con logiche di mercato, non come sussidio. La seconda è che la continuità conta: gli ecosistemi che funzionano sono stati costruiti in decenni, non in un mandato politico. La terza è che la fiducia tra pubblico e privato si costruisce con la trasparenza dei risultati e la qualità della governance.

Per il venture capital in Italia, questo significa che le risorse non mancano del tutto — tra fondi europei, CDP Venture Capital e strumenti regionali, la dotazione pubblica è cresciuta negli ultimi anni — ma che il problema principale è come vengono usate e con chi vengono co-investite. La presenza italiana a Slush 2026 è un segnale di interesse verso questo confronto internazionale, ma il lavoro vero si fa tornando a casa e costruendo accordi concreti tra fondi, aziende e istituzioni.

Il ruolo delle alleanze di sistema

Italian Tech Alliance, di cui Cerruti è una delle voci più ascoltate, svolge esattamente questa funzione di connettore: aggregare gli operatori del settore, rappresentarli nelle sedi istituzionali e promuovere un quadro normativo e fiscale più favorevole agli investimenti in startup e in fondi di VC. È un lavoro di advocacy che in altri paesi ha prodotto risultati concreti — dalla modifica delle regole sugli incentivi fiscali agli accordi con i fondi pensione per canalizzare parte dei loro asset verso il venture capital.

In Italia, la strada è ancora lunga. I fondi pensione e le casse previdenziali continuano ad allocare una quota minima del loro patrimonio in asset alternativi come il VC, anche quando i rendimenti storici di lungo periodo giustificherebbero un’esposizione maggiore. Sbloccare anche solo una parte di quella liquidità cambierebbe le dimensioni del mercato in modo significativo.

Il venture capital italiano ha tutti gli ingredienti per fare un salto di qualità: talenti tecnici, una base industriale diversificata, accesso ai mercati europei e una rete di diaspora qualificata all’estero che guarda con interesse crescente alle opportunità nel paese d’origine. La variabile decisiva è se il sistema riuscirà a coordinarsi abbastanza da non disperdere questa potenziale energia — e Slush 2026, con la sua sfida europea, ha ricordato a tutti che il tempo per farlo non è illimitato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.