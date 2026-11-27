Immaginate di acquistare un’automobile e di ritrovarla, dodici mesi dopo, con funzionalità che non esistevano il giorno della consegna — non grazie a un intervento in officina, ma a un aggiornamento scaricato mentre dormivate. È questa la promessa concreta del software-defined vehicle, un paradigma che sta ridisegnando l’intera industria automobilistica, dal modo in cui i costruttori progettano le vetture fino all’esperienza quotidiana di chi le guida.

Cosa si intende davvero per auto definita dal software

Il concetto di software-defined vehicle (SDV) indica un veicolo in cui il software — e non l’hardware fisico — è il principale motore di funzionalità, innovazione ed esperienza utente. La distinzione sembra sottile, ma le conseguenze sono enormi. In un’auto tradizionale, ogni funzione è legata a una centralina dedicata: una per il motore, una per il climatizzatore, una per il sistema frenante, e così via. Aggiungere o modificare una funzione significa intervenire sull’hardware, il che è costoso, lento e spesso impossibile dopo la vendita.

In un SDV, invece, l’architettura è centralizzata: poche unità di calcolo potenti gestiscono l’intero veicolo attraverso strati software modulari. Questo approccio, simile a quello di uno smartphone o di un computer, permette di aggiornare, correggere e ampliare le funzionalità del veicolo nel corso di tutta la sua vita utile, semplicemente distribuendo nuovo codice over the air (OTA).

Come spiega Renault Group, il software-defined vehicle cambia l’architettura elettronica del veicolo affidandosi a un calcolo più centralizzato, largamente guidato dal software, invece di moltiplicare unità di controllo specializzate. Il risultato è un’auto che può acquisire nuove funzionalità, migliorare le prestazioni e offrire servizi su misura per i propri utenti nel tempo.

Come funziona l’architettura centralizzata

Il passaggio da decine di centraline disperse a poche piattaforme di calcolo centralizzate non è solo una questione di ingegneria elettronica: cambia il modo in cui il software interagisce con il ferro. Un elemento chiave è l’abstraction layer, uno strato software che separa il codice applicativo dall’hardware sottostante. Questo significa che un aggiornamento del sistema di navigazione, per esempio, non deve essere riscritto ogni volta che cambia il chip che lo esegue.

→ Leggi anche: Insurtech italiano: consolidamento e intelligenza artificiale ridisegnano il mercato

A questo si aggiunge l’edge AI processing, ovvero la capacità di elaborare dati direttamente a bordo del veicolo, senza dipendere continuamente da server remoti. Questo consente esperienze personalizzate — adattare il comportamento della sospensione allo stile di guida del conducente, ottimizzare il consumo energetico in tempo reale, suggerire percorsi in base alle abitudini — senza sacrificare la reattività o la connettività.

I costruttori stanno anche ricorrendo ai digital twin, gemelli digitali del veicolo, per simulare aggiornamenti e scenari di ciclo di vita prima ancora di distribuirli sulle auto reali. Questo accelera i cicli di sviluppo e riduce il rischio di introdurre bug su larga scala.

Gli aggiornamenti OTA: il cuore del cambiamento per il proprietario

Per chi guida, la novità più tangibile è proprio la possibilità di ricevere aggiornamenti over the air. Non si tratta solo di correggere un difetto software: un costruttore può abilitare funzionalità che erano già presenti nell’hardware ma inizialmente disattivate, migliorare l’autonomia di un’elettrica ottimizzando gli algoritmi di gestione della batteria, o introdurre nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Il Trafic Van E-Tech Electric di Renault Group è il primo veicolo europeo ad adottare ufficialmente l’architettura SDV del gruppo. Un caso concreto che dimostra come il paradigma stia uscendo dalla fase sperimentale per entrare nella produzione di serie.

Immagine generata con AI

Dal punto di vista del proprietario, questo significa anche che il valore del veicolo non è più fissato al momento dell’acquisto. Un’auto SDV può diventare più capace nel tempo, il che ha implicazioni interessanti anche sul mercato dell’usato: due vetture identiche per anno e allestimento potrebbero avere livelli di funzionalità molto diversi a seconda degli aggiornamenti ricevuti.

La trasformazione industriale: dai silos all’agilità

Il passaggio al software-defined vehicle non riguarda solo la tecnologia: sta costringendo i costruttori a ripensare completamente i propri modelli organizzativi. I grandi OEM (Original Equipment Manufacturer) stanno abbandonando i team isolati — ciascuno responsabile di un singolo componente — per adottare metodologie di sviluppo agile, mutuate dall’industria del software.

→ Leggi anche: Fiat Topolino: come la microcar elettrica ha conquistato la mobilità urbana nel 2026

La pressione competitiva è reale. I produttori cinesi, non gravati da decenni di architetture legacy, stanno avanzando rapidamente in questo spazio, leapfroggando i processi tradizionali. Ampere, la divisione software e veicoli elettrici di Renault Group, si sta posizionando come attore chiave in questo campo. Antoine Vuillaume, SDV Program Director di Ampere, è tra le figure che stanno guidando questa transizione all’interno del gruppo francese.

Anche i fornitori storici si stanno adattando. Bosch sottolinea come il software stia assumendo un ruolo sempre più determinante nel plasmare l’esperienza del cliente e, in alcuni casi, persino nel definire le specifiche dell’hardware. Valeo e IBM sono altri attori che stanno costruendo competenze e offerte specifiche per questo mercato, mentre aziende come Sonatus si concentrano sugli strati software che rendono possibile la gestione centralizzata del veicolo.

Ambienti di sviluppo virtuali e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Un altro pilastro dello sviluppo SDV è la virtualizzazione degli ambienti di test. Invece di aspettare che un prototipo fisico sia disponibile, i team di ingegneria possono sviluppare e validare il software su simulatori che replicano fedelmente il comportamento del veicolo. Questo comprime i tempi di sviluppo e permette di iterare rapidamente, un vantaggio competitivo decisivo in un mercato che si muove sempre più velocemente.

L’intelligenza artificiale entra in gioco su più livelli: nell’ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale, nella personalizzazione dell’esperienza di guida, nella manutenzione predittiva. Un sistema SDV può analizzare i dati di utilizzo e anticipare un guasto prima che si manifesti, avvisando il conducente — o direttamente il costruttore — con largo anticipo. Questo trasforma il rapporto tra automobilista e casa produttrice: da una relazione episodica, centrata sul momento dell’acquisto e sull’assistenza in caso di guasto, a una relazione continua basata sui dati.

Per approfondire la prospettiva tecnica e industriale, IBM dedica una sezione specifica del suo portale Think al software-defined vehicle, con un’analisi delle architetture e delle implicazioni per i costruttori.

Quello del software-defined vehicle non è un futuro lontano: è già presente nelle scelte di prodotto dei principali costruttori mondiali e nelle strategie dei fornitori di tecnologia. Per chi acquista un’auto oggi, vale la pena chiedersi non solo cosa fa il veicolo al momento della firma, ma cosa potrà fare tra tre anni — perché sempre più spesso la risposta dipende da una riga di codice, non da una chiave inglese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.