L’Italia ha un problema di narrazione: viene spesso descritta come un paese che innova poco, che perde talenti, che arriva tardi. Eppure, guardando a quello che sta accadendo nell’ecosistema delle startup deep tech italiane, il quadro è molto più articolato — e per certi versi sorprendente. Dalla Trieste della ricerca scientifica alle università milanesi, passando per i laboratori romani, si stanno costruendo tecnologie che non inseguono il mercato, ma provano a ridefinirlo.

Cosa si intende davvero per deep tech

Il termine deep tech è spesso usato in modo impreciso, quasi come sinonimo di “tecnologia avanzata”. In realtà indica qualcosa di più specifico: startup che fondano il proprio modello di business su scoperte scientifiche o ingegneristiche profonde, con barriere all’ingresso altissime e cicli di sviluppo molto più lunghi rispetto a una normale startup software.

Non si parla di un’app o di una piattaforma SaaS. Si parla di anni di ricerca, brevetti, prototipi fisici, validazione clinica o industriale. Il rischio è maggiore, ma lo è anche il potenziale impatto. È per questo che il deep tech attira oggi una crescente attenzione da parte di fondi specializzati, programmi pubblici e grandi player industriali.

In Italia, questo tipo di ecosistema esiste — ed è più maturo di quanto si pensi — anche se resta frammentato e spesso poco visibile all’esterno.

Il programma Deep Tech Revolution e i suoi cinque finalisti

Area Science Park, il parco scientifico e tecnologico di Trieste, ha lanciato una delle iniziative più concrete per sostenere questo segmento. Il programma Deep Tech Revolution ha selezionato cinque startup vincitrici, assegnando complessivamente un milione di euro in finanziamenti totali. Ogni startup riceve 200.000 euro, metà in forma di liquidità e metà in servizi ad alto contenuto tecnologico — laboratori, strumentazione, supporto alla ricerca.

Non è solo un contributo economico: è un accesso a un’infrastruttura scientifica che per una startup in fase iniziale può fare la differenza tra un prototipo funzionante e un’idea rimasta sulla carta.

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Le aree tecnologiche coperte dalle startup selezionate danno un’idea precisa di dove si muove la frontiera italiana: tecnologie a ultrasuoni per la chirurgia non invasiva, elettromagneti avanzati, supercondensatori per la mobilità elettrica e tecnologie di comunicazione ottica satellitare. Settori che richiedono competenze di fisica, ingegneria dei materiali e telecomunicazioni di altissimo livello.

Il fatto che queste startup esistano, abbiano superato una selezione competitiva e stiano lavorando su tecnologie così specifiche è già di per sé un segnale. Non si tratta di idee vaghe: sono progetti con una traiettoria scientifica definita.

Quantistica, spazio e difesa: il ruolo di Leonardo

Quando si parla di deep tech italiano a livello industriale, Leonardo S.p.A. è un riferimento inevitabile. La multinazionale italiana con sede a Roma — attiva in aerospazio, difesa e sicurezza — ha sviluppato attività di ricerca significative nel campo delle tecnologie quantistiche, con applicazioni che spaziano dalle comunicazioni quantistiche all’imaging quantistico, fino al quantum sensing per navigazione e posizionamento.

Questo è rilevante per le startup per almeno due ragioni. La prima: dimostra che esiste in Italia una domanda industriale reale per tecnologie quantistiche applicate, non solo accademica. La seconda: Leonardo può rappresentare — e in alcuni casi già rappresenta — un interlocutore, un cliente o un partner per le realtà più piccole che operano in questi segmenti.

Immagine generata con AI

Il quantum sensing, in particolare, è un’area in forte crescita: consente di misurare grandezze fisiche con una precisione impossibile per i sensori classici, con applicazioni che vanno dalla navigazione autonoma al monitoraggio ambientale. Una startup italiana che sviluppa competenze in questo campo si trova a operare in un mercato globale ancora aperto, dove la leadership non è ancora definita.

Perché il deep tech italiano fatica a scalare — e cosa sta cambiando

Il problema storico delle startup deep tech italiane non è la qualità della ricerca. Le università italiane producono laureati e dottorati di livello europeo in fisica, ingegneria, biologia molecolare. Il problema è stato — e in parte resta — la difficoltà di trasformare quella competenza in impresa, di trovare capitali pazienti disposti ad aspettare cinque o dieci anni prima di vedere un ritorno.

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Il venture capital tradizionale tende a premiare la velocità: crescita rapida, ricavi scalabili, exit in pochi anni. Il deep tech funziona diversamente. Richiede investitori con una visione più lunga, spesso istituzionali, e un ecosistema di supporto — incubatori scientifici, programmi pubblici, corporate partner — che in Italia ha impiegato tempo a strutturarsi.

Qualcosa però si sta muovendo. I programmi come Deep Tech Revolution di Area Science Park vanno esattamente in questa direzione: non solo soldi, ma servizi, infrastrutture, connessioni con il mondo della ricerca. A livello europeo, fondi come European Innovation Council hanno destinato risorse significative proprio al deep tech, e le startup italiane hanno imparato a partecipare con più efficacia a questi bandi.

Il risultato è un ecosistema ancora giovane ma con una sua identità: non cerca di copiare la Silicon Valley, ma costruisce su competenze manifatturiere, scientifiche e ingegneristiche che l’Italia ha accumulato in decenni.

I settori dove l’Italia può giocare un ruolo

Oltre alla quantistica e alle comunicazioni satellitari, ci sono almeno altri tre ambiti dove le startup deep tech italiane mostrano segnali di vitalità:

Mobilità elettrica avanzata : i supercondensatori per accumulo di energia, come quelli sviluppati da una delle startup selezionate da Area Science Park, sono componenti critici per veicoli elettrici e sistemi di ricarica rapida. L’Italia ha una filiera automotive che potrebbe diventare un cliente naturale.

: i supercondensatori per accumulo di energia, come quelli sviluppati da una delle startup selezionate da Area Science Park, sono componenti critici per veicoli elettrici e sistemi di ricarica rapida. L’Italia ha una filiera automotive che potrebbe diventare un cliente naturale. Tecnologie medicali non invasive : l’ultrasuono ad alta intensità focalizzato apre scenari chirurgici completamente nuovi, con applicazioni in oncologia e neurologia. Il sistema sanitario europeo rappresenta un mercato enorme per chi riesce a ottenere le certificazioni necessarie.

: l’ultrasuono ad alta intensità focalizzato apre scenari chirurgici completamente nuovi, con applicazioni in oncologia e neurologia. Il sistema sanitario europeo rappresenta un mercato enorme per chi riesce a ottenere le certificazioni necessarie. Climate tech e materiali avanzati: la transizione energetica richiede soluzioni che non esistono ancora o esistono solo in laboratorio. Startup che lavorano su nuovi materiali per accumulo, conversione o trasmissione di energia si trovano al centro di una domanda che crescerà nei prossimi anni.

In tutti questi settori, la competizione internazionale è intensa. Ma la barriera scientifica è anche una protezione: non si improvvisa una startup di comunicazioni ottiche satellitari o di chirurgia a ultrasuoni. Chi arriva con competenze reali ha un vantaggio che il solo capitale non può comprare.

Il deep tech italiano non ha bisogno di mitologie fondative né di confronti con ecosistemi altrui. Ha bisogno di continuità nei programmi di supporto, di investitori disposti a ragionare su orizzonti lunghi e di una narrazione più precisa — che smetta di cercare il “prossimo unicorno” e cominci a riconoscere il valore di chi costruisce tecnologie difficili, lentamente, con rigore scientifico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.