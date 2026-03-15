Busta paga, aumento record: +230€ al mese e maxi arretrati, ecco per chi

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per un settore segna un importante passo avanti per il personale, che riceverà un incremento sostanziale dei propri stipendi.

Dopo anni di attese, il nuovo accordo, siglato il 27 febbraio 2026, porta con sé una serie di novità che vanno ad incentivare e valorizzare le figure professionali che costituiscono l’ossatura tecnica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

230 euro in più al mese, con arretrati dal 2024

L’elemento centrale del nuovo accordo riguarda l’aumento della retribuzione base, che per il personale sanitario non medico (biologi, farmacisti, chimici, fisici e altre figure professionali) ammonterà a 230 euro lordi al mese.

Un incremento che si estende su 13 mensilità, portando la retribuzione base annua a una cifra di 50.005,77 euro lordi. Non solo un aumento immediato, quindi, ma anche un riconoscimento retroattivo che coprirà tutto il biennio precedente, con il pagamento degli arretrati che sarà erogato durante la primavera 2026.

Questi arretrati copriranno il periodo a partire dal 1° gennaio 2024, offrendo un sollievo economico significativo a chi ha visto il proprio stipendio cristallizzato per troppo tempo. Un segnale chiaro di attenzione verso le professioni che operano dietro le quinte del sistema sanitario, fondamentali per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio.

Il nuovo contratto non si limita ad un semplice adeguamento economico, ma introduce anche una forte valorizzazione del percorso di carriera e della responsabilità apicale. I dirigenti che ricoprono incarichi di direzione di strutture complesse potranno contare su una parte accessoria che porta la loro retribuzione oltre i 52.000 euro lordi annui, in aggiunta alla retribuzione base.

Per coloro che hanno maturato una lunga esperienza, il contratto introduce una serie di garanzie minime legate all’anzianità di servizio. In particolare, i professionisti con almeno 5 anni di esperienza, che abbiano ricevuto una valutazione positiva, vedranno la retribuzione di posizione fissata a un minimo di 5.500 euro lordi annui.

Per chi ha superato i 15 anni di servizio, la cifra minima sarà portata a 6.500 euro, un chiaro segno che il merito è ora direttamente collegato alla stabilità economica del lavoratore.

Indennità e straordinari: una maggiore attenzione per il benessere

Oltre agli aumenti salariali, il rinnovo del contratto introduce anche un miglioramento significativo per quanto riguarda l’indennità di specificità sanitaria. Questa indennità, che ha l’obiettivo di gratificare il ruolo unico dei dirigenti non medici, raggiunge ora la cifra di 1.616,16 euro lordi annui.

Un riconoscimento necessario per le competenze altamente specialistiche richieste quotidianamente nei laboratori e nei servizi di prevenzione.

Parallelamente, sono stati stabiliti nuovi parametri per la gestione delle ore extra, che ora prevedono una tariffa oraria che varia dai 30,72 euro per il servizio diurno ai 34,73 euro per le prestazioni notturne o festive. La tariffa più alta, quella per il lavoro notturno festivo, arriva a 40,07 euro lordi.

Un aumento che riflette la crescente importanza delle prestazioni straordinarie nel garantire la continuità e l’efficacia del servizio sanitario, ma con l’intento di evitare che esse diventino una prassi quotidiana.

Le ore extra, infatti, dovranno essere autorizzate dal responsabile di struttura e saranno consentite esclusivamente per emergenze o chiamate in pronta disponibilità. Inoltre, per favorire il benessere del lavoratore e prevenire fenomeni di burnout, sarà possibile scegliere di recuperare le ore straordinarie tramite riposi compensativi, da fruire entro i 4 mesi successivi al lavoro svolto.