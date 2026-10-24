Il cambio ora 2026 in Italia è ormai questione di ore: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 le lancette degli orologi andranno indietro di sessanta minuti, segnando il ritorno all’ora solare. Per chi non ha ancora regolato i dispositivi manuali, il momento esatto è quello in cui l’orologio segna le 3:00 di notte — in quel preciso istante si torna alle 2:00. Il risultato pratico è semplice e, per una volta, piacevole: si dorme un’ora in più.

Cosa succede esattamente alle 3:00 del 25 ottobre

Il meccanismo è lo stesso ogni anno, eppure genera sempre qualche dubbio dell’ultimo minuto: le lancette vanno avanti o indietro? La risposta, nel passaggio all’ora solare, è indietro. Alle 3:00 di domenica 25 ottobre 2026 l’orologio tornerà a segnare le 2:00. Chi si sveglia la mattina dopo si ritroverà un’ora “guadagnata” rispetto al giorno precedente.

Nella pratica quotidiana questo significa che chi va a dormire a mezzanotte si sveglierà con un’ora di sonno in più rispetto al solito — almeno in teoria, perché il corpo non sempre la vede allo stesso modo. Gli smartphone, i computer e la maggior parte degli orologi digitali connessi si aggiornano in automatico, senza che l’utente debba fare nulla. Sono gli orologi analogici, quelli da parete e da polso non connessi, a richiedere l’intervento manuale.

Perché esiste il cambio ora e cosa dice la normativa europea

Il cambio dell’ora ha una storia lunga e, negli ultimi anni, anche una certa dose di controversia politica. L’idea originaria era quella di sfruttare meglio la luce naturale durante i mesi estivi, riducendo il consumo di energia elettrica per l’illuminazione. In estate si anticipa l’orologio di un’ora rispetto al sole per avere più luce la sera; in autunno si torna all’ora solare, che corrisponde meglio al ciclo naturale della luce.

A livello europeo, il dibattito sull’abolizione del cambio dell’ora va avanti da anni. Il Parlamento europeo aveva votato a favore della fine di questa pratica, ma la decisione finale spetta ai singoli Stati membri, che devono coordinarsi per evitare frammentazioni nel mercato interno. Ad oggi, il cambio dell’ora rimane in vigore in Italia e nel resto dell’Unione Europea, e il cambio ora 2026 in Italia segue quindi il calendario stabilito.

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Per chi vuole consultare il quadro normativo aggiornato, il punto di riferimento ufficiale resta la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove vengono pubblicati i decreti che regolano le date di cambio anno per anno.

Gli effetti sul corpo: perché anche un’ora fa la differenza

Guadagnare un’ora di sonno sembra una buona notizia, e in parte lo è. Ma il corpo umano è un meccanismo preciso, e qualsiasi variazione — anche minima — del ciclo sonno-veglia può richiedere qualche giorno di adattamento. Il ritmo circadiano, cioè l’orologio biologico interno, risponde alla luce e all’oscurità, e non si sincronizza istantaneamente con quello sul comodino.

In autunno, il passaggio all’ora solare è generalmente considerato meno impattante rispetto a quello primaverile, quando si perde un’ora di sonno. Tuttavia, alcune persone — soprattutto chi soffre di disturbi del sonno o chi ha un ritmo di vita molto regolato — possono avvertire stanchezza, difficoltà di concentrazione o sbalzi d’umore nei giorni successivi al cambio.

Qualche accorgimento pratico può aiutare:

Immagine generata con AI

Nei giorni precedenti al 25 ottobre, anticipare gradualmente l’orario di andare a letto di 10-15 minuti per sera.

Esporsi alla luce naturale al mattino, che è il segnale più potente per il ritmo circadiano.

Evitare sonnellini prolungati nel pomeriggio del 25 ottobre, che potrebbero spostare ulteriormente il ciclo del sonno.

Limitare l’uso di schermi luminosi nelle ore serali, soprattutto nei giorni immediatamente successivi al cambio.

I bambini piccoli e gli anziani tendono a essere più sensibili a queste variazioni, e vale la pena tenerlo presente se si condivide la casa con loro.

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Cosa ricordarsi di cambiare in casa e al lavoro

Nella maggior parte delle abitazioni moderne, la gestione del cambio ora è quasi completamente automatica. Ma ci sono ancora molti dispositivi che richiedono un intervento manuale, e dimenticarsi di aggiornarli può creare qualche problema nei giorni successivi.

Tra gli orologi e i dispositivi da ricordare:

Orologi da parete e da cucina , spesso analogici e senza connessione.

, spesso analogici e senza connessione. Orologi da polso non smartwatch , che non si sincronizzano via Bluetooth o GPS.

, che non si sincronizzano via Bluetooth o GPS. Forni, microonde e macchine del caffè con display digitale: molti mostrano ancora l’ora sbagliata per settimane dopo il cambio.

con display digitale: molti mostrano ancora l’ora sbagliata per settimane dopo il cambio. Sistemi di irrigazione automatica o timer per le luci, che potrebbero attivarsi all’orario sbagliato.

o timer per le luci, che potrebbero attivarsi all’orario sbagliato. Sveglie autonome non collegate a reti o segnali radio.

Sul fronte lavorativo, chi gestisce turni, prenotazioni o sistemi di automazione dovrebbe verificare che i software gestionali siano configurati correttamente per il fuso orario italiano, soprattutto se si lavora con colleghi o clienti in altri Paesi europei che potrebbero aver effettuato il cambio in date diverse.

Quanto dura l’ora solare e quando si torna all’ora legale

L’ora solare rimane in vigore per circa cinque mesi, fino alla primavera successiva. Il cambio ora 2026 in Italia segna quindi l’inizio di un periodo in cui il sole tramonta prima — già alle 17:00 nelle giornate più corte di dicembre — e sorge più presto al mattino. Per molte persone questo significa uscire dal lavoro quando è già buio, con tutto ciò che ne consegue in termini di umore e abitudini.

Il ritorno all’ora legale è previsto, come di consueto, nell’ultima domenica di marzo: le lancette torneranno avanti di un’ora, e quella volta il sonno perso sarà reale. Ma quella è un’altra storia.

Per ora, l’unica cosa da fare è godersi l’ora in più di domenica mattina — che si tratti di dormire, di fare colazione con calma o di uscire a camminare sotto la luce del mattino autunnale. Poi, da lunedì, il tramonto anticipato diventa la nuova normalità fino alla primavera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.