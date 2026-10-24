Una causa collettiva contro Meta è stata depositata nell’ottobre 2026 presso la Federal Court di Sydney, con otto ricorrenti che accusano Facebook e Instagram di aver causato dipendenza negli utenti, in particolare tra i minori. È la causa collettiva Meta Australia più significativa intentata nel Paese fino a oggi, e apre un fronte legale che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini australiani.

Chi ha fatto causa e cosa viene contestato

I ricorrenti sono otto persone che hanno utilizzato Facebook o Instagram prima di compiere 18 anni. Tutti e otto sostengono di aver sviluppato una forma di dipendenza dai social media o di essere stati esposti a contenuti dannosi attraverso le piattaforme di Meta. La causa è promossa dallo studio legale Litigation Lending, specializzato nel finanziamento di azioni legali collettive.

Al centro delle accuse c’è il funzionamento degli algoritmi di raccomandazione di Facebook e Instagram. Secondo i ricorrenti, questi sistemi sarebbero progettati in modo da massimizzare il tempo di utilizzo, spingendo bambini e adolescenti verso contenuti potenzialmente dannosi e creando meccanismi di coinvolgimento difficili da interrompere — una dinamica che, nella sostanza, viene assimilata alla dipendenza.

Non si tratta di una critica generica alla tecnologia. L’azione legale punta il dito su scelte progettuali specifiche: l’algoritmo non sarebbe un sistema neutro che mostra ciò che l’utente cerca, ma uno strumento ottimizzato per trattenere l’attenzione il più a lungo possibile, anche a costo di esporre i più giovani a materiale inappropriato.

La portata della class action: chi potrebbe essere coinvolto

Anche se i promotori del procedimento sono otto, la class action ha un ambito di applicazione molto più ampio. I ricorrenti chiedono un risarcimento per tutti gli utenti australiani che abbiano sviluppato dipendenza da Facebook o Instagram, oppure che siano stati esposti a contenuti dannosi attraverso queste piattaforme.

In pratica, se il procedimento dovesse andare avanti e il tribunale riconoscesse la fondatezza delle accuse, la platea dei potenziali beneficiari potrebbe allargarsi enormemente. L’Australia conta milioni di utenti attivi su entrambe le piattaforme, e una percentuale significativa di questi ha iniziato a usarle durante l’adolescenza.

Questo è il meccanismo tipico delle class action di stampo anglosassone: pochi ricorrenti iniziali aprono la strada a un procedimento che può includere chiunque si trovi nella stessa condizione. Il vantaggio è che abbatte i costi individuali dell’accesso alla giustizia; lo svantaggio è che la complessità procedurale può allungare i tempi in modo considerevole.

Il contesto normativo: l’Australia già in movimento sui social

La causa collettiva Meta Australia non nasce nel vuoto. Il Paese ha già mostrato una propensione a regolamentare i social media con più decisione rispetto ad altri mercati occidentali. Questa tendenza rende il terreno legale e politico potenzialmente favorevole a un’azione come quella depositata a Sydney.

Immagine generata con AI

La questione della dipendenza da social media nei minori è diventata un tema di dibattito pubblico in tutto il mondo anglofono. Negli Stati Uniti, decine di stati americani hanno avviato procedimenti analoghi contro Meta e altre aziende tecnologiche, contestando proprio la progettazione degli algoritmi e la loro incidenza sulla salute mentale dei giovani. La causa australiana si inserisce in questo filone globale, con la specificità di essere stata depositata in un sistema giuridico che ha già dimostrato una certa volontà di confrontarsi con il potere delle big tech.

Cosa rende questa causa diversa dalle critiche ordinarie

Accusare un social network di essere “troppo coinvolgente” è diverso dal dimostrare in sede giudiziaria che esiste un nesso causale tra il design della piattaforma e un danno specifico e misurabile. È proprio su questo punto che si giocherà la partita legale più difficile.

I ricorrenti dovranno convincere il tribunale che Meta non si è limitata a costruire un prodotto popolare, ma ha adottato scelte consapevoli per massimizzare la dipendenza degli utenti — anche quando aveva evidenza interna del rischio per i minori. Questo tipo di argomentazione richiede documentazione interna, testimonianze di esperti e una catena causale robusta tra comportamento aziendale e danno individuale.

Sul fronte opposto, Meta ha sempre sostenuto di mettere a disposizione strumenti per il controllo del tempo di utilizzo e di lavorare attivamente per la sicurezza dei minori sulle proprie piattaforme. La difesa dell’azienda si concentrerà presumibilmente sulla responsabilità individuale e familiare nell’uso dei social media, oltre che sull’adeguatezza degli strumenti già offerti.

Le implicazioni per il futuro dei social media

Al di là dell’esito specifico, la causa collettiva Meta Australia ha già un valore simbolico e strategico. Ogni procedimento di questo tipo — depositato in un sistema giuridico credibile, con rappresentanza legale strutturata — aumenta la pressione reputazionale e finanziaria su Meta e, più in generale, sull’intero settore delle piattaforme social.

Se il tribunale di Sydney dovesse ammettere la causa e avviare il procedimento nel merito, si creerebbe un precedente che altri Paesi potrebbero guardare con interesse. Il diritto australiano, come quello britannico e quello di altri Paesi del Commonwealth, ha una certa influenza sullo sviluppo della giurisprudenza in materia di responsabilità delle piattaforme digitali.

Per i genitori, per i minori e per chiunque si interroghi sull’impatto dei social media sulla salute mentale, questa causa rappresenta un tentativo concreto di spostare il dibattito dalla sfera dell’opinione pubblica a quella del diritto. Non è detto che funzioni — i procedimenti contro le grandi aziende tecnologiche sono lunghi e complessi — ma il fatto che otto persone abbiano scelto di percorrere questa strada davanti alla Federal Court of Australia è già, di per sé, una notizia che il settore non può ignorare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.