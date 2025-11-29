Dicembre, maxi-assunzioni nel pubblico: oltre 4000 posti disponibili anche con diploma

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, si aprono importanti opportunità lavorative nel settore pubblico in Italia.
Nel mese di dicembre 2025, sono attivi numerosi concorsi pubblici rivolti a coprire oltre 4000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione, spaziando da enti centrali a enti locali, con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Questi bandi interessano diverse figure professionali, da diplomati, laureati e anche candidati con licenza media, e per gran parte delle posizioni non è richiesta esperienza pregressa.
Le selezioni riguardano enti di rilievo come Ministeri, la Presidenza della Repubblica, INPS, Comuni, Province, Regioni, Università, Scuole, Aziende Sanitarie e Forze Militari. Tra i concorsi più rilevanti di dicembre 2025, spiccano:
Concorso per 448 ispettori INPS-INAIL: pubblicato il bando congiunto per la copertura di 448 posti a tempo indeterminato nell’Area Funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. Le assunzioni avverranno in sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione è rivolta a laureati, compresi i possessori di laurea triennale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 dicembre 2025.
Regione Puglia, concorsi per 2000 OSS e infermieri: la Regione Puglia ha indetto un concorso unico per 1000 posti di Operatori Socio Sanitari (OSS), rivolto a candidati con licenza media e qualifica OSS, con assunzioni a tempo indeterminato nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale. La scadenza per candidarsi è il 22 dicembre 2025. Parallelamente, la ASL di Bari ha pubblicato un concorso per 1000 infermieri, con assunzioni a tempo indeterminato nelle strutture sanitarie regionali, con termine per la presentazione delle domande sempre il 22 dicembre 2025.
Concorso della Presidenza della Repubblica per coadiutori amministrativi: la selezione è finalizzata all’assunzione di 10 diplomati nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato Generale. Il diploma quinquennale è requisito minimo e il termine per candidarsi è il 18 dicembre 2025.
AGEA, concorso per 13 assistenti diplomati: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha indetto una selezione per 13 posti a tempo indeterminato di assistenti con contratto in categoria B1. Possono partecipare diplomati senza limiti di età e senza necessità di esperienza. Le domande vanno presentate entro il 6 dicembre 2025.
Settore sanitario e tecnico, numerose opportunità a livello nazionale
Il settore sanitario offre numerose opportunità, con concorsi in diverse regioni italiane:
- INPS Bolzano ha aperto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un infermiere, con scadenza per la presentazione della domanda il 26 dicembre 2025.
- Liguria propone tre concorsi unificati per complessivi 900 infermieri da assumere a tempo indeterminato, con scadenze dal 18 al 22 dicembre 2025.
- Catania presenta un concorso per 40 infermieri all’ARNAS Garibaldi, con scadenza il 18 dicembre 2025.
- Emilia Romagna, tramite l’AOU di Parma, ha indetto un concorso per 41 infermieri a tempo indeterminato, domande entro l’11 dicembre 2025.
- Lombardia vede numerose selezioni aperte per infermieri e tecnici sanitari presso le ASST di Como, Milano, Garbagnate Milanese e Lecco, con scadenze comprese tra il 1° e il 15 dicembre 2025.
- Regione Puglia e ASL Bari, insieme alle altre province, continuano a cercare figure sanitarie per rafforzare il sistema sanitario regionale.
Nel comparto tecnico e scientifico, spiccano:
- Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che seleziona tecnologi e collaboratori tecnici per la sede di Roma, con scadenze al 3 e al 17 dicembre 2025.
- INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, bando per 45 tecnologi III livello in varie regioni italiane, con termine per la candidatura il 17 dicembre 2025.
- INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, concorso per collaboratori tecnici a Roma e Palermo, aperto a diplomati con esperienza, scadenza 22 dicembre 2025.
Tra le iniziative dedicate a figure con esperienza o a categorie specifiche si segnalano:
- Dipartimento Affari Regionali e Autonomie – Presidenza del Consiglio dei Ministri, selezioni per esperti con compensi fino a 50.000 euro, domande entro il 4 dicembre 2025.
- Formez PA, che cerca 5 esperti per un progetto di supporto specialistico al Ministero della Salute, con scadenza 1 dicembre 2025.
- AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, concorso per 50 praticanti con formazione in materie giuridiche, economiche e statistiche, con rimborso mensile di 1000 euro, candidature entro l’8 dicembre 2025.
- AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, bandi per assistenti amministrativi riservati a categorie protette, domande entro il 14 dicembre 2025.
- Regione Piemonte, selezione riservata a persone disabili per 16 posti di assistenti amministrativi, con scadenza il 9 dicembre 2025.
- ASL Viterbo (Lazio), concorsi per amministrativi e informatici riservati a categorie protette, con 10 posti a tempo indeterminato, candidature entro l’11 dicembre 2025.
Concorsi nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali
Tra le opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri, si segnalano:
- Ministero della Cultura, con un imminente concorso per 2487 assunzioni previsto per i prossimi mesi.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concorso in arrivo per 232 diplomati nell’area assistenti.
- Ministero dell’Interno, che prevede 3880 assunzioni secondo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
- Ministero della Giustizia, concorsi per oltre 1300 assistenti diplomati e più di 16.000 assunzioni complessive programmate per il triennio 2025-2027.
- Ministero dell’Ambiente, con selezioni per 50 funzionari autorizzati da Decreto PA.
- Ministero dell’Agricoltura, bandi in uscita per 96 diplomati e laureati.
Inoltre, importanti selezioni sono previste anche per:
- INPS, con 960 assistenti ai servizi nel 2025 e un piano di 9.000 nuove assunzioni nel triennio.
- Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, che prevedono complessivamente oltre 7.000 assunzioni tra il 2025 e il 2027.
- Comune di Milano, che ha in programma 3.000 assunzioni entro il 2025.
- Comuni di Roma, Torino, Firenze e Foggia, con concorsi per migliaia di posti di lavoro nel settore pubblico.
Numerose amministrazioni territoriali e aziende pubbliche hanno bandi aperti o in arrivo:
- Comune di Milano ha indetto un concorso per 14 geometri, con scadenza il 17 dicembre 2025.
- ATM Messina cerca 10 autisti con contratto a tempo indeterminato, domande entro il 1° dicembre 2025.
- Provincia di Salerno ha bandito un concorso per assistenti sociali a tempo indeterminato, con scadenza il 4 dicembre 2025.
- Afol Metropolitana di Milano propone concorsi per docenti e per un funzionario responsabile del servizio affari legali, con scadenze tra il 1° e il 12 dicembre 2025.
- Marche – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, selezioni aperte per diplomati e laureati in ambito comunicazione e media digitali, scadenza 3 dicembre 2025.
- Calabria – Comune di Cariati, concorsi per funzionari amministrativi con contratti a tempo indeterminato, scadenza 15 dicembre 2025.
Questi bandi rappresentano un’importante occasione per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico, con diverse possibilità anche per chi è in possesso di titoli di studio non universitari.