I lavori più richiesti nel 2026: perché bisogna prepararsi (e quanto si guadagnerà)

Professionisti e aziende sono chiamati a investire nella crescita delle proprie competenze per cogliere le opportunità emergenti.

Il mercato del lavoro si prepara a un cambio di paradigma importante per il 2026, spinto dall’innovazione tecnologica, dalla transizione ecologica e dall’evoluzione dei servizi sanitari e logistici.

Le professioni più richieste riflettono queste trasformazioni, con una forte domanda di competenze specializzate e trasversali in crescita continua, in un contesto sempre più digitale, sostenibile e orientato al benessere.

Le professioni emergenti nel settore tecnologico e green

Tra i settori trainanti nel 2026, l’innovazione tecnologica continua a dominare la scena occupazionale. Le figure professionali più ricercate includono l’Ingegnere dell’intelligenza artificiale, incaricato di sviluppare algoritmi predittivi e soluzioni basate su machine learning e deep learning per ottimizzare processi e prodotti aziendali. Parallelamente, il ruolo del Cyber Security Specialist o Ethical Hacker è cruciale per tutelare i sistemi informatici da minacce avanzate, garantendo la sicurezza dei dati in un contesto digitale in espansione.

Le novità per sanità, ingegneria e logistica – leonardo.it

L’attenzione verso la sostenibilità ambientale si conferma una leva strategica imprescindibile. Professionisti come il Sustainability Energy Manager e l’Energy Manager sono al centro della transizione ecologica, coordinando strategie per ridurre l’impatto ambientale attraverso l’uso efficiente delle energie rinnovabili e l’adozione di pratiche aziendali conformi agli standard ESG. Questa spinta green crea opportunità per esperti capaci di coniugare innovazione e responsabilità ambientale.

Sanità, benessere e logistica: nuovi orizzonti professionali

Nel comparto sanitario, l’invecchiamento demografico e l’aumento delle malattie croniche richiedono professionisti specializzati come gli infermieri dedicati all’assistenza domiciliare, che integrano l’uso di tecnologie digitali per monitorare e supportare pazienti a casa, garantendo cure personalizzate e prevenzione. L’attenzione crescente alla salute mentale si traduce in una domanda elevata per psicologi digitali e professionisti della salute mentale che offrono terapie e supporto psicologico attraverso piattaforme online, ampliando l’accessibilità ai servizi.

Il settore della logistica si evolve grazie all’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili. Il Supply Chain Manager 4.0 guida reti logistiche complesse usando intelligenza artificiale e big data per ottimizzare flussi e ridurre emissioni, mentre il Logistics Data Analyst sfrutta dati e machine learning per migliorare efficienza e sostenibilità delle catene di approvvigionamento.

Le competenze trasversali per restare competitivi nel 2026

Nonostante la specializzazione tecnica, il successo nel mondo del lavoro futuro dipenderà anche da competenze trasversali come la capacità di adattamento, la comunicazione efficace e la formazione continua.

L’apprendimento permanente è ormai imprescindibile per affrontare un mercato caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e organizzativi.