La cravatta in mostra: dalle origini croate all’eccellenza italiana

Alla sede della Comunità Italiana di Zara, in Croazia, si inaugura in questi giorni la mostra itinerante “La storia della cravatta – Dalle origini croate all’eccellenza italiana”, promossa per raccontare la nascita, l’evoluzione e il valore culturale di un accessorio nato dall’esperienza dei soldati croati del Seicento e diventato, nei secoli, un segno riconosciuto dello stile maschile internazionale. Alla cerimonia di apertura sono presenti il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e Maurizio Talarico, fondatore dell’omonimo marchio italiano, unico brand del nostro Paese rappresentato nel percorso espositivo.

A Zara il racconto della cravatta tra Croazia e Italia

La mostra allestita presso la Comunità Italiana di Zara nasce come un percorso culturale prima ancora che di costume: al centro c’è la cravatta, oggetto quotidiano e formale, ma anche piccolo documento di storia europea. Il racconto parte dai soldati croati del XVII secolo, che portavano al collo una fascia annodata, poi osservata e adottata nelle corti francesi, fino a trasformarsi in un elemento stabile dell’abbigliamento maschile.

Non è un dettaglio marginale, almeno per gli organizzatori. La cravatta croata, da segno militare e identitario, attraversa infatti confini, mode e linguaggi sociali, fino a diventare un simbolo di eleganza riconosciuto in molte culture. A Zara, città dal passato stratificato e dai rapporti profondi con l’Italia, questo passaggio viene raccontato con documenti storici, immagini, materiali d’epoca e pannelli divulgativi pensati per un pubblico ampio.

Lollobrigida e Talarico all’inaugurazione della mostra

Alla cerimonia inaugurale, la presenza del ministro Francesco Lollobrigida dà alla mostra anche un tono istituzionale, legato al tema della promozione del Made in Italy e delle relazioni culturali tra Italia e Croazia. Il ministro, secondo quanto riferito dagli organizzatori, ha seguito il percorso espositivo soffermandosi sulla dimensione artigianale della produzione italiana, un settore in cui tradizione, manualità e riconoscibilità del prodotto restano elementi centrali.

Accanto a lui c’è Maurizio Talarico, fondatore del marchio che porta il suo nome, inserito nella mostra come unica realtà italiana rappresentata. Talarico, casa nota per la produzione di cravatte artigianali, viene presentata come esempio di continuità tra un patrimonio nato in area croata e la sua interpretazione contemporanea nell’alta manifattura italiana. “La cravatta non è soltanto un accessorio”, ha spiegato Talarico durante l’inaugurazione, secondo quanto riportato dai presenti, “ma un oggetto che conserva memoria, lavoro e identità”. Una frase semplice. Però rende bene il senso dell’esposizione.

Dalle origini croate al Made in Italy della cravatta artigianale

Il cuore del percorso è dedicato all’evoluzione della cravatta, dalle prime forme legate all’uniforme dei cavalieri croati fino alla sua affermazione nelle capitali europee come elemento di distinzione sociale. La mostra accompagna il visitatore tra immagini d’archivio, riproduzioni e materiali che raccontano come il nodo al collo sia passato dai campi militari ai salotti aristocratici, poi agli uffici, alle cerimonie e alla moda contemporanea.

Una sezione ampia è riservata alla storia di Talarico, marchio italiano dell’artigianato di lusso, con un focus sul percorso imprenditoriale avviato dal fondatore e sul riconoscimento ottenuto nel tempo anche fuori dai confini nazionali. Qui il racconto cambia passo: non più soltanto storia del costume, ma lavoro di bottega, scelta dei tessuti, cura delle proporzioni. In vetrina, modelli e materiali mostrano la differenza tra una produzione seriale e una cravatta fatta a mano, costruita con tempi lenti e competenze difficili da improvvisare.

I visitatori possono osservare da vicino alcune fasi della lavorazione: la selezione della seta o di altri tessuti, il taglio in sbieco, la costruzione interna, le cuciture manuali e la rifinitura conclusiva. Sono passaggi tecnici, certo, ma raccontati in modo accessibile. Un addetto alla presentazione, durante una delle dimostrazioni, ha fatto notare come “anche pochi millimetri possano cambiare la caduta della cravatta”. Dettaglio da laboratorio, più che da passerella.

Una mostra itinerante per rafforzare il dialogo culturale

La scelta di presentare la mostra a Zara non è casuale: la città croata conserva una forte presenza della comunità italiana e rappresenta un luogo naturale per un progetto che vuole mettere in relazione due tradizioni. Da una parte le origini croate della cravatta, dall’altra la capacità italiana di trasformare un accessorio in un prodotto di alta manifattura, riconoscibile per tessuti, taglio e finiture.

L’esposizione è stata concepita come mostra itinerante e, secondo gli organizzatori, è destinata a raggiungere altre città nei prossimi mesi. L’obiettivo è promuovere la conoscenza della storia della cravatta e, insieme, rafforzare il dialogo culturale tra Croazia e Italia attraverso un oggetto apparentemente semplice, ma carico di significati. In fondo, il nodo è proprio questo: un piccolo accessorio che tiene insieme memoria militare, moda, artigianato e diplomazia culturale. A Zara, almeno per un giorno, la cravatta torna al punto di partenza. E riparte da lì.