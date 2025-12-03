Maxi-concorso OSS nel Sud Italia, oltre 1.000 posti a disposizione: ottimi stipendi, come fare domanda

Gli operatori OSS garantiscono assistenza quotidiana ai pazienti, supportando medici e infermieri con competenze pratiche e relazionali indispensabili per il benessere complessivo. La loro formazione specifica consente di svolgere mansioni socio-sanitarie complesse, assicurando cure di base, supporto psicologico e sostegno concreto alle famiglie fragili.

Il concorso OSS Puglia 2025 rappresenta una delle procedure più attese nel panorama sanitario del sud Italia, con un bando di grande rilevanza. Il Policlinico di Foggia Ospedaliero-Universitario ha pubblicato un concorso pubblico unico regionale finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di Operatori Sociosanitari.

Al via mille posti per il maxi concorso

Si tratta di un’opportunità significativa per chi desidera entrare nel mondo della pubblica amministrazione e trovare stabilità lavorativa nel settore sanitario. La selezione prevede la copertura di 1.000 posti complessivi, distribuiti tra diverse aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale che hanno aderito alla procedura.

Fino a mille OSS per l’intera regione – leonardo.it

La ripartizione dei posti è parecchio dettagliata, suddivisa tra i centri più importanti della regione, con differenze però anche di decine di posti richiesti. Una quota rilevante di posti è riservata a chi ha maturato almeno 3 anni di servizio a tempo determinato nelle aziende sanitarie regionali.

Da contare anche un 30% totale di posti riservati a categorie specifiche, come Forze Armate e operatori del servizio civile universale. Per partecipare al concorso occorre inoltre rispettare requisiti generali e titoli di studio, validi alla data di scadenza del bando.

È richiesta cittadinanza italiana o di uno Stato UE, oppure di Paesi Terzi con permesso di soggiorno UE, status di rifugiato o protezione sussidiaria. Serve idoneità psico-fisica per le mansioni, assenza di condanne penali, godimento dei diritti civili e politici e regolarità con gli obblighi di leva.

Non vi è limite massimo di età, fatto salvo il collocamento a riposo d’ufficio, mentre restano vincolanti i titoli di studio specifici. Oltre all’assolvimento dell’obbligo scolastico, è necessario possedere il titolo di Operatore Sociosanitario conseguito con corso annuale conforme all’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024.

La selezione prevede un punteggio massimo di 100 punti, suddivisi in 40 per i titoli e 60 per le prove d’esame. L’iter concorsuale comprende una prova preselettiva con 30 quesiti a risposta multipla, prova pratica e prova orale sulle materie del profilo OSS.

La prova pratica richiede almeno 21/30 per essere superata, con massimo 30 punti, mentre la prova orale ha identico punteggio e soglia minima. Le materie d’esame comprendono conoscenze tecnico-giuridiche e tecniche assistenziali, con quesiti estratti da una banca dati di 3.000 domande pubblicata 10 giorni prima.

La domanda deve essere inviata esclusivamente online entro le ore 23:59 del 21 dicembre 2025, pena l’esclusione. Occorre possedere SPID, una PEC intestata e allegare ricevuta di versamento di €10,00 tramite bonifico all’IBAN indicato nel bando.