Modelle e modelli, tra cachet milionari e realtà quotidiana

Il mondo della moda affascina perché sembra fatto di luci, viaggi e grandi marchi. Ma dietro le passerelle e le campagne pubblicitarie c’è una domanda molto concreta: quanto si guadagna davvero lavorando come modella o modello nel 2026?

La risposta non è unica, perché il settore non funziona come un lavoro tradizionale con stipendio fisso e tredicesima. È un mercato fatto di cachet, contratti a progetto, esclusività, diritti d’immagine e, sempre più spesso, collaborazioni digitali che cambiano radicalmente il peso economico della professione.Il compenso può variare da poche centinaia di euro per un lavoro locale fino a cifre a cinque o sei zeri per le top figure internazionali. In mezzo c’è un universo molto più articolato di quanto si immagini.

Quanto guadagna una modella o un modello in media

Per chi lavora stabilmente nel settore, con agenzia strutturata e continuità di incarichi, i guadagni medi in Italia possono oscillare tra 1.500 e 4.000 euro al mese, considerando servizi fotografici, e-commerce, showroom e piccole campagne pubblicitarie. Si tratta però di una media teorica, perché la distribuzione dei compensi è estremamente irregolare.

Nel segmento europeo più strutturato, tra Milano, Parigi e Berlino, una modella con discreta esperienza può percepire 800-2.500 euro al giorno per campagne commerciali di medio livello. Le sfilate durante le settimane della moda hanno compensi variabili: per brand emergenti si parte da poche centinaia di euro, mentre per marchi consolidati si può superare facilmente quota 5.000 euro a evento.

Nel segmento internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, le cifre crescono in modo esponenziale. Una campagna globale per un marchio del lusso può valere decine o centinaia di migliaia di euro, soprattutto se include diritti di utilizzo dell’immagine su scala mondiale e per più stagioni.

Le differenze tra commerciale, editoriale e passerella

Il settore distingue chiaramente tra ambiti diversi. La modellistica commerciale è quella più diffusa e spesso più redditizia in termini di continuità: cataloghi, e-commerce, pubblicità digitali e campagne retail garantiscono volumi elevati e lavoro costante.

La modellistica editoriale, legata alle riviste di moda e ai progetti creativi, offre visibilità e posizionamento ma non sempre compensi proporzionati alla notorietà del brand coinvolto. Le copertine possono valere cifre importanti, ma molte produzioni editoriali hanno budget contenuti rispetto alla pubblicità.

La passerella rappresenta ancora un simbolo di prestigio. Sfilare per una grande maison durante la Fashion Week di Milano o Parigi significa consolidare la propria immagine, ma non sempre equivale al guadagno più alto. Spesso il vero ritorno economico arriva dalle campagne successive che sfruttano quella visibilità.

Il ruolo crescente dei social e del personal branding

Dal 2020 in poi il confine tra modella e influencer si è progressivamente assottigliato. Oggi il valore di mercato non dipende soltanto da altezza, misure o book fotografico, ma anche dalla capacità di generare engagement digitale.

Un modello con una community consolidata può negoziare cachet più alti perché offre al brand non solo presenza fisica ma anche visibilità immediata sui propri canali. Collaborazioni su Instagram, TikTok o campagne integrate social possono aggiungere migliaia di euro a un contratto tradizionale.

Per alcune figure ibride, soprattutto nel segmento beauty e lifestyle, i guadagni annuali superano facilmente le sei cifre combinando shooting, ambassador role e contenuti sponsorizzati.

Il divario tra top model e mercato medio

Nel 2026 il divario resta netto. Le top model internazionali, che lavorano stabilmente con brand del lusso e campagne globali, possono guadagnare milioni di euro l’anno. Si tratta però di una percentuale minima del settore.

La maggior parte dei professionisti lavora su base freelance, con periodi di forte attività alternati a fasi di pausa. Le spese non sono trascurabili: commissioni alle agenzie, viaggi, alloggi, mantenimento dell’immagine, portfolio, preparazione fisica e fiscale incidono sensibilmente sul netto finale.

In Italia, la professione è generalmente inquadrata come attività autonoma con partita IVA. Le commissioni delle agenzie possono variare dal 10% al 30% del cachet, a seconda del contratto e del mercato di riferimento.

Un lavoro creativo ma altamente competitivo

Il settore resta attrattivo, ma la concorrenza è elevatissima e l’accesso ai livelli più alti richiede un mix di fattori: fisicità coerente con il mercato, adattabilità, professionalità e capacità di costruire relazioni solide con fotografi, stylist e direttori creativi.

Negli ultimi anni si è assistito anche a un ampliamento dei profili richiesti. La moda contemporanea valorizza diversità, identità culturali differenti e fasce d’età più ampie rispetto al passato. Questo ha aperto nuove opportunità ma non ha eliminato la competizione.

Il guadagno, dunque, non è mai lineare. Può essere significativo in alcuni periodi e molto più contenuto in altri. È una professione che premia chi riesce a costruire continuità, reputazione e posizionamento internazionale.