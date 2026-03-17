Sempre meno giovani vogliono lavorare in ufficio: cosa sta cambiando davvero nel mercato del lavoro nel 2026

Il lavoro in ufficio non è più visto allo stesso modo dalle nuove generazioni.

Sempre più aziende stanno cercando di riportare i dipendenti in presenza, ma tra i lavoratori più giovani la richiesta di flessibilità continua a crescere e sta cambiando il modo in cui molte imprese organizzano il lavoro.

La questione non riguarda soltanto lo smart working. In gioco c’è una trasformazione più ampia che coinvolge produttività, gestione del tempo e aspettative professionali.

Secondo diverse ricerche internazionali, il lavoro ibrido è diventato per molti dipendenti una condizione quasi normale, non più una concessione temporanea.

Il lavoro ibrido non è più una soluzione temporanea

Quando durante la pandemia molte aziende introdussero il lavoro da remoto, l’idea diffusa era che si trattasse di una fase provvisoria. Nel 2026 quella previsione appare ormai superata.

Secondo uno studio pubblicato dal World Economic Forum, oltre 60% delle aziende nei Paesi avanzati utilizza oggi modelli di lavoro ibrido, con una combinazione di presenza in ufficio e lavoro da remoto.

Anche diverse analisi del MIT Sloan Management Review indicano che i lavoratori più qualificati tendono a privilegiare aziende che offrono una certa libertà nell’organizzazione della giornata lavorativa.

Questo cambiamento sta influenzando anche le strategie di assunzione. In alcuni settori le imprese che impongono una presenza totale in ufficio stanno incontrando più difficoltà nel trovare personale.

Perché le aziende stanno cercando di riportare le persone in ufficio

Nonostante la diffusione del lavoro ibrido, molte aziende stanno cercando di riportare i dipendenti negli uffici per più giorni alla settimana.

Il motivo riguarda soprattutto la collaborazione tra team, la formazione dei nuovi dipendenti e la gestione di progetti complessi che richiedono interazioni frequenti.

Secondo una ricerca della società di consulenza McKinsey, le aziende che utilizzano modelli completamente remoti incontrano spesso difficoltà nella gestione dei progetti più complessi e nella trasmissione delle competenze ai nuovi assunti.

La presenza fisica negli uffici, secondo molte imprese, favorisce la circolazione delle idee e la costruzione di relazioni professionali che difficilmente si sviluppano allo stesso modo attraverso videochiamate e piattaforme digitali.

Le aspettative delle nuove generazioni

Il cambiamento più evidente riguarda le aspettative dei lavoratori più giovani. Secondo un’indagine pubblicata da LinkedIn, tra i professionisti sotto i 35 anni la possibilità di lavorare in modo flessibile è uno dei fattori più citati nella scelta di un nuovo impiego.

Per molti lavoratori la flessibilità non significa soltanto lavorare da casa, ma poter organizzare in modo più autonomo le proprie giornate.

Questo include la possibilità di evitare lunghi spostamenti quotidiani, gestire meglio gli impegni familiari o lavorare in orari diversi rispetto al classico schema d’ufficio.

Secondo alcune analisi pubblicate dall’OECD, la diffusione del lavoro ibrido ha già modificato il mercato immobiliare e il modo in cui molte città stanno ripensando i propri spazi lavorativi.

Gli uffici stanno cambiando forma

Di fronte a queste trasformazioni molte aziende stanno ripensando il ruolo stesso degli uffici.

In diversi casi gli spazi tradizionali stanno lasciando posto a ambienti progettati per riunioni, collaborazione e lavoro di gruppo, mentre le attività individuali vengono sempre più spesso svolte da remoto.

Alcune imprese stanno riducendo le superfici degli uffici, altre stanno investendo in spazi condivisi progettati per favorire incontri e scambi informali tra colleghi.